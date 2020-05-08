2020-05-08T11:21:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Жвачкин: «Мы смягчаем режим. Но делаем это поэтапно, при условии соблюдения ограничений»

Губернатор Томской области обратился к жителям региона с очередным обращением
Елена Реутова
Поделиться:
Режим самоизоляции в Томской области продлен, но послабления будутРежим самоизоляции в Томской области продлен, но послабления будутФото: Пресс-служба администрации Томской области
Изменить размер текста:

«С 30 марта мы с вами живём в режиме самоизоляции. Эти 40 дней были непростым испытанием – для власти, для наших медиков, для правоохранительных органов, для каждого из нас. Мы никогда раньше не жили в таких условиях – необычных и порой просто невыносимых. Но все вместе мы справились с этим испытанием: благодаря вовремя принятым жёстким мерам, наша с вами Томская область была и остаётся благополучным по коронавирусу регионом».

Принятые меры сработали?

«Ситуация пока стабильна и в прямом смысле под контролем – под контролем врачей. В чём секрет этой стабильности?

Во-первых, с самого начала эпидемии, ещё в марте, мы отправили на самоизоляцию самую ранимую часть населения – людей за 65 и имеющих хронические заболевания.

Во-вторых, мы вовремя отсекли, как оказалось, главные источники заражения – зарубежные страны и Москву. Одними из первых в стране мы приняли решение помещать всех, кто прилетел или приехал из этих территорий риска, в обсерватор на двухнедельный карантин.

В-третьих, созданная нами система выявления людей, контактировавших с заболевшими, позволяет выявить болезнь на ранних стадиях.

Анализ причин заражения показывает, что большинство людей соблюдают правила самоизоляции. Но при этом увеличивается число семейных очагов. К сожалению, в числе заражённых жителей Томской области семеро детей от 3 до 16-ти лет.

На сегодняшний день мы знаем все источники заражения. Они находятся под контролем и врачей, и правоохранительных органов. Но никто не может гарантировать, что по улицам региона сейчас не гуляет новый зараженный.

В 65-ти процентах случаев заражение проходит бессимптомно для самого заболевшего, но при этом он на 100% опасен для контактирующих с ним. Именно поэтому нужно продолжать строгое соблюдение правил самоизоляции. Это единственное доступное на сегодняшний день средство защиты.

Про масочный режим

«За эти 40 дней большинство из нас уже научилось с эпидемией жить: «на автомате» мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать людных мест. Эти полезные привычки забывать никому не стоит. Нужно понять, что режим самоизоляции – это не сидеть дома за закрытой дверью, а защищать себя на улице и на работе, соблюдая дистанцию и личную гигиену. Таким образом, режим самоизоляции остаётся, но принимает новую форму.

Мы предлагаем внедрять в практику масочный и перчаточный режим. Давайте будем привыкать носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах, в закрытых помещениях с массовым пребыванием людей – таких, как МФЦ или почта. Пока никакой обязаловки нет – с 9 мая мы вводим в регионе рекомендательный масочный режим с возможным переходом на обязательный.

Да, маски обязательно нужны врачам и больным, но в ситуации, когда многие болеют бессимптомно, маска убережёт и здоровых от распространения инфекции».

Про открытие предприятий

«С 12 мая в Томской области возобновляют работу все ранее закрытые предприятия и учреждения. За исключением учреждений социальной сферы, культуры, спорта и общественного питания.

При этом мы действуем строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и будем снимать ограничения поэтапно, каждый раз сверяя часы с эпидемиологами, оценивая не просто количество заболевших, а отслеживая, в какой сфере возникнет вспышка.

Через неделю или две, в зависимости от ситуации, мы разрешим работу уличных учреждений общественного питания. Разумеется, при строгом соблюдении санитарных требований.

Напомню, что мы одними из первых в стране приняли решение открыть салоны красоты и парикмахерские. Но при этом выставили жёсткие условия для работников по дезинфекции и соблюдению дистанции. И сразу предупредили, что если хотя бы в одном из учреждений будет вспышка заболевания, будут закрыты все. Предупреждение действует, вся сфера работает. Вот такого ответственного подхода к работе мы будем требовать и от других.

Надеюсь, до конца мая – начала июня, с соблюдением всех дополнительных санитарно-эпидемиологических мер, мы откроем для посетителей библиотеки, музеи, а также автошколы и некоторые другие учреждения. Вся информация о порядке снятия ограничительных мер не позднее 11 мая появится на официальном сайте администрации Томской области».

Спорт на свежем воздухе - разрешен

«С 12 мая мы разрешаем занятия спортом на свежем воздухе. О пробежках и велосипедных прогулках нас просят постоянно. Должны быть открыты стадионы, лыжероллерные трассы, тропы здоровья – словом, все плоскостные спортивные сооружения. При этом хочу подчеркнуть, что занятия спортом на свежем воздухе должны быть не массовыми, а индивидуальными или внутрисемейными, с теми, с кем люди живут под одной крышей. Пока без футбола, других командных игр и уличных тренажёров.

C 12 мая мы разрешаем семейные прогулки с детьми – не только во дворе собственного дома, но и в парках, и скверах. Подчеркну ещё раз – семейные прогулки с детьми, а не прогулки с компаниями. При этом важно строго соблюдать дистанцию от других гуляющих в местах отдыха.

Патрули, полицейских и дружинников я прошу учесть это в своей работе. Не нужно останавливать семьи и одиноких людей, а вот к уличным компаниям должны быть вопросы и штрафы».

Жить – по-новому

«И предприятиям, и каждому из нас надо научиться жить и работать по-новому. Но в этом новом, по сути, уже ничего нового и нет: соблюдать дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и дезинфекции, не общаться в больших группах, а самое главное – не надеяться на русское слово «авось».

Дальнейшие решения нашего штаба будут в первую очередь зависеть от развития ситуации. Нам с вами важно сохранить позитивную динамику борьбы с эпидемией, поэтому главный принцип, которым руководствуется наш штаб – это принцип «не навреди». Поздравляю всех с наступающим Днём Победы! Доброго вам здоровья!»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Детектив по поиску «нулевого пациента»: В Европе считают, что коронавирус ходил еще в декабре
Во Франции и Испании нашли новых «нулевых пациентов». Всемирная организация здравоохранения призывает страны тщательно исследовать все случаи пневмонии в ноябре-декабре
«Живу в подсобке, почти без еды, с консульством связи нет»: россиянка застряла в закрытой провинции Индии
7 мая городе Ахмадабад, откуда Мария Рыпинская уже месяц тщетно пытается уехать, закрываются продуктовые магазины. Сколько девушка еще продержится, она не знает
Новости 24
В Томской области к 75-летию Победы заложен «Сад памяти»
Театральный сквер Томска стал одним из лучших проектов благоустройства в РФ
Проект «Улица Победы» реализуется в Томске
Дистанционный режим обучения в Томском политехе продлен до 31 августа
Студентка Томского аграрного колледжа одержала победу на конкурсе
Аграрии Томского района борются с огнем на землях сельхозназначения
Томские студенты будут нести Вахту Памяти в День Победы
Федерация шахмат Томской области провела онлайн-турнир к 75-летию Победы
В Томской области местный житель предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований пожарной безопасности
В Томской области на развитие фермерства направят 117 млн рублей
Проекты Томского госуниверситета получат более 5,5 млн рублей по грантам Росмолодежи
Парки, скверы и стадионы в Томской области откроют для прогулок и занятий спортом с 12 мая
Масочный режим вводится в Томской области с 9 мая
Коронавирус в Томске: стало известно о 14 новых случаях заражения COVID-19
В Томске продолжаются выборочные проверки объектов потребительского рынка
Студенты томского вуза доказали эффективность использования дронов при фиксации ДТП
Накануне Дня Победы коммунальщики обрабатывают дезраствором Лагерный сад Томска
С 9 по 11 мая медучреждения Томской области будут работать по специальному графику
Томичей приглашают на виртуальную выставку Банка России «Деньги военных лет»
Больше 100 томичей обратились за месяц на горячую линию НИИ психического здоровья
Герою СССР Геннадию Ворошилову в Томске установили барельеф
"Цифровой прорыв" для томских айтишников
На уловки мошенников за сутки попались 11 жителей Томской области
У троих жителей Северска подтвержден коронавирус
Томичей просят помочь парню, который ждет вызова на пересадку костного мозга
К юбилею Победы вышла в свет книга о жизни Томска в 1941-1945 годах
Коронавирус в Томске, последние новости на 8 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 176
В томских центрах помощи детям пройдут более 380 мероприятий, посвященных Дню Победы