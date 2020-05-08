Сергей Жвачкин: «Мы смягчаем режим. Но делаем это поэтапно, при условии соблюдения ограничений»

«С 30 марта мы с вами живём в режиме самоизоляции. Эти 40 дней были непростым испытанием – для власти, для наших медиков, для правоохранительных органов, для каждого из нас. Мы никогда раньше не жили в таких условиях – необычных и порой просто невыносимых. Но все вместе мы справились с этим испытанием: благодаря вовремя принятым жёстким мерам, наша с вами Томская область была и остаётся благополучным по коронавирусу регионом».

Принятые меры сработали?

«Ситуация пока стабильна и в прямом смысле под контролем – под контролем врачей. В чём секрет этой стабильности?

Во-первых, с самого начала эпидемии, ещё в марте, мы отправили на самоизоляцию самую ранимую часть населения – людей за 65 и имеющих хронические заболевания.

Во-вторых, мы вовремя отсекли, как оказалось, главные источники заражения – зарубежные страны и Москву. Одними из первых в стране мы приняли решение помещать всех, кто прилетел или приехал из этих территорий риска, в обсерватор на двухнедельный карантин.

В-третьих, созданная нами система выявления людей, контактировавших с заболевшими, позволяет выявить болезнь на ранних стадиях.

Анализ причин заражения показывает, что большинство людей соблюдают правила самоизоляции. Но при этом увеличивается число семейных очагов. К сожалению, в числе заражённых жителей Томской области семеро детей от 3 до 16-ти лет.

На сегодняшний день мы знаем все источники заражения. Они находятся под контролем и врачей, и правоохранительных органов. Но никто не может гарантировать, что по улицам региона сейчас не гуляет новый зараженный.

В 65-ти процентах случаев заражение проходит бессимптомно для самого заболевшего, но при этом он на 100% опасен для контактирующих с ним. Именно поэтому нужно продолжать строгое соблюдение правил самоизоляции. Это единственное доступное на сегодняшний день средство защиты.

Про масочный режим

«За эти 40 дней большинство из нас уже научилось с эпидемией жить: «на автомате» мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать людных мест. Эти полезные привычки забывать никому не стоит. Нужно понять, что режим самоизоляции – это не сидеть дома за закрытой дверью, а защищать себя на улице и на работе, соблюдая дистанцию и личную гигиену. Таким образом, режим самоизоляции остаётся, но принимает новую форму.

Мы предлагаем внедрять в практику масочный и перчаточный режим. Давайте будем привыкать носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах, в закрытых помещениях с массовым пребыванием людей – таких, как МФЦ или почта. Пока никакой обязаловки нет – с 9 мая мы вводим в регионе рекомендательный масочный режим с возможным переходом на обязательный.

Да, маски обязательно нужны врачам и больным, но в ситуации, когда многие болеют бессимптомно, маска убережёт и здоровых от распространения инфекции».

Про открытие предприятий

«С 12 мая в Томской области возобновляют работу все ранее закрытые предприятия и учреждения. За исключением учреждений социальной сферы, культуры, спорта и общественного питания.

При этом мы действуем строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и будем снимать ограничения поэтапно, каждый раз сверяя часы с эпидемиологами, оценивая не просто количество заболевших, а отслеживая, в какой сфере возникнет вспышка.

Через неделю или две, в зависимости от ситуации, мы разрешим работу уличных учреждений общественного питания. Разумеется, при строгом соблюдении санитарных требований.

Напомню, что мы одними из первых в стране приняли решение открыть салоны красоты и парикмахерские. Но при этом выставили жёсткие условия для работников по дезинфекции и соблюдению дистанции. И сразу предупредили, что если хотя бы в одном из учреждений будет вспышка заболевания, будут закрыты все. Предупреждение действует, вся сфера работает. Вот такого ответственного подхода к работе мы будем требовать и от других.

Надеюсь, до конца мая – начала июня, с соблюдением всех дополнительных санитарно-эпидемиологических мер, мы откроем для посетителей библиотеки, музеи, а также автошколы и некоторые другие учреждения. Вся информация о порядке снятия ограничительных мер не позднее 11 мая появится на официальном сайте администрации Томской области».

Спорт на свежем воздухе - разрешен

«С 12 мая мы разрешаем занятия спортом на свежем воздухе. О пробежках и велосипедных прогулках нас просят постоянно. Должны быть открыты стадионы, лыжероллерные трассы, тропы здоровья – словом, все плоскостные спортивные сооружения. При этом хочу подчеркнуть, что занятия спортом на свежем воздухе должны быть не массовыми, а индивидуальными или внутрисемейными, с теми, с кем люди живут под одной крышей. Пока без футбола, других командных игр и уличных тренажёров.

C 12 мая мы разрешаем семейные прогулки с детьми – не только во дворе собственного дома, но и в парках, и скверах. Подчеркну ещё раз – семейные прогулки с детьми, а не прогулки с компаниями. При этом важно строго соблюдать дистанцию от других гуляющих в местах отдыха.

Патрули, полицейских и дружинников я прошу учесть это в своей работе. Не нужно останавливать семьи и одиноких людей, а вот к уличным компаниям должны быть вопросы и штрафы».

Жить – по-новому

«И предприятиям, и каждому из нас надо научиться жить и работать по-новому. Но в этом новом, по сути, уже ничего нового и нет: соблюдать дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и дезинфекции, не общаться в больших группах, а самое главное – не надеяться на русское слово «авось».

Дальнейшие решения нашего штаба будут в первую очередь зависеть от развития ситуации. Нам с вами важно сохранить позитивную динамику борьбы с эпидемией, поэтому главный принцип, которым руководствуется наш штаб – это принцип «не навреди». Поздравляю всех с наступающим Днём Победы! Доброго вам здоровья!»