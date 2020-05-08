Томских ветеранов поздравляют индивидуальными концертами

Впервые в этом году празднование Дня Победы пройдет без торжественного парада. Но это не повод оставить без внимания главных героев этого дня – ветеранов. По всей стране проходят праздничные акции с выступлениями артистов перед окнами главных героев праздника. Присоединился к этой акции и Томск.

Акция призвана подарить атмосферу праздника героям войны

С 4 мая в областном центре выездные концерты проводятся прямо возле домов, в которых живут участники Великой Отечественной войны. Это помогает создавать атмосферу праздника Дня Победы ветерану и его близким, а также жителям всего дома, которые с удовольствием выходят на балконы своих квартир, слушают выступления или подпевают артистам.

Ветераны принимают поздравление с благодарностью

В поздравлении принимают участие муниципальный театр фольклора «Разноцветье» и вокальный коллектив «Колорит». Артисты уже поздравили 11 участников Великой Отечественной войны, проживающих в микрорайонах Радужный и Академгородок, а также в Просторном, Апреле, Тимирязевском, Дзержинском и Лоскутово. Такое же поздравление было организовано для жителей областного Дома ветеранов.

В концертах принимают участие многие коллективы ТомскаФото: предоставлено пресс-службой

Сегодня, 8 мая с 10.00 до 16.00 восемь праздничных фронтовых бригад с участием артистов будут поздравлять 50 участников войны, проживающих в Кировском и Ленинском районах. 9 мая фронтовые бригады с участием артистов отправятся к домам еще 39-ти участников войны, проживающих в Октябрьском и Советском районах.

Театрализованные «фронтовые бригады» будут подъезжать к домам, где проживают участники Великой Отечественной войны, на украшенных флагами ретро-автомобилях и, стоя перед окнами, исполнят известные военные песни – «Катюша», «Три танкиста», «Смуглянка» и другие. В поздравлениях участвуют артисты ансамбля «Разноцветье», ДК «Маяк», «Светлый», «Томский перекресток», педагоги по вокалу детской музыкальной школы № 2, детской школы искусств № 1 и № 5.

9 мая в Томске также продолжатся поздравления ветеранов с участием фронтовых бригад. Всего в Томске фронтовые бригады поздравят более 100 участников войны.