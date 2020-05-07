Без внешних контактов: что изменилось в жизни вахтовиков

Вахтовые поселки – это особый мир. С одной стороны – во многом изолированный от внешнего мира, с другой – туда съезжаются работники из разных регионов страны. Длительный инкубационный период коронавирусной инфекции порой играет с этим миром злую шутку. Пример с месторождением в Якутии тому яркое подтверждение. Мы узнали, какова судьба томичей, которые оказались в очаге распространения инфекции вдали от дома, и какие меры предосторожности предпринимают в вахтовых поселках Томской области.

Якутия-самоизоляция-Томск

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение - одно из крупнейших на Востоке России. И именно там произошла одна из самых крупных вспышек коронавирусной инфекции за Уралом. Первый тест, проведенный более, чем у 10 тысяч работников, показал положительный результат почти у трети из них. Для уточнения данных по очагу власти Якутии настояли на повторном исследовании сотрудников «Газпрома» и его подрядчиков. На 6 мая было готово порядка 5 тыс. анализов, 2,5 тыс. находилось в обработке. Из этих 5 тысяч положительных всего 246, остальные показали отрицательный результат. Однако и это – немало.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что «Газпром» готов вывозить людей в регионы, откуда прибыли.

- Якутян там практически нет. Здоровые работники будут по прилету помещаться в обсерваторы, больные – в инфекционные больницы, – уточнил он.

Среди тех, кто ждет возвращения домой с Чаяндинского месторождения – около 330 жителей Томской области.

Первый спецборт со ста вахтовиками на борту прибыл в Томск вчера вечером. Как подчеркнул заместитель руководителя регионального оперативного штаба Иван Деев, в Томск возвращаются только те работники, у кого анализы на COVID-19 отрицательные.

- Заболевшие будут госпитализированы в стационары других регионов. В Томскую область они перевозиться не будут, - уточнил Иван Деев.

При этом вернувшихся в Томск вахтовиков ждет обязательная двухнедельная обсервация.

Посторонним вход запрещен

Общее количество вахтовых работников нефтяных и газоконденсатных месторождений Томской области - 10 тысяч человек. И для того, чтобы в нашем регионе не повторилась такая же ситуация, как в Якутии, приняты все возможные меры.

По решению губернатора на месторождениях региона введена обязательная двухнедельная самоизоляция для всех вахтовиков, Была проведена оценка путей транспортировки на конкретные месторождения: автотранспорт или вертолет. В зависимости от этого компании организовали обсерваторы для своих сотрудников. Работники, которые в них находятся, в полном составе завозятся на вахты.

- Компании делают это самостоятельно, - пояснил заместитель руководителя оперштаба Иван Деев, - используя ресурсы своих медицинских служб. Мы помогли лишь с оценкой помещений с учетом требований Роспотребнадзора.

В самих вахтовых поселках также введен карантин: работники остаются там на все время, не выезжая. Посторонним вход также запрещен. Это тоже зона ответственности самих добывающих компаний.

Многие компании продлили вахту до 1 июня или еще дольше. Это было сделано как раз для того, чтобы обеспечить комфортную перевахтовку и не останавливать работу.