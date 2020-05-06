2020-05-06T07:22:43+03:00
Коронавирус Covid-19

«Без паники»: врачи из Томска записали песню про коронавирус

Премьера социального клипа состоялась 5 мая
Елена Реутова
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Врачи призывают томичей соблюдать самоизоляцию и не паниковатьВрачи призывают томичей соблюдать самоизоляцию и не паниковатьФото: из открытых источников
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5 мая вышел социальный клип на песню Асхаба Идигова (зав.урологическим отделением в одной из частных клиник Томска )и Рагима Керимова (врач ультразвуковой диагностики, рентгенолог, зав. Рентген-отделением ОГАУЗ ТРБ) о коронавирусе и самоизоляции в России. В песне они поддерживают сложный труд коллег, призывают людей не паниковать и спокойно дождаться снятия самоизоляции.

- На фоне объявления премьер-министра России Михаила Мишустина о своем положительном тесте на коронавирус, мы с Рагимом решили написать текст и смонтировать музыкальный клип, - рассказывает Асхаб Идигов. – Никто не застрахован от вирусной инфекции, даже второй человек в государстве. Человечество в 2020 году столкнулось с пандемией. И врачи оказались в самом эпицентре! Полностью поддерживаем наших коллег врачей, которые в это сложное время рискуют жизнями и спасают людей. И согласны, чтобы минимизировать риски, самоизоляцию необходимо соблюдать.

Врач уверен, что паниковать из-за мер, которые позволят спасти жизни, не стоит.

- Наша песня призывает людей к благоразумию, к тому, что не стоит подвергать себя и близких необдуманному риску. Здоровье, это самое ценное, что у нас есть. Мы, как практикующие врачи, убеждаемся в этом каждый день. Надеемся нашим творчеством донести эту важную мысль – поддержал коллегу Рагим Керимов.

Без паники Томск.Елена Реутова

ИСТОЧНИК KP.RU

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