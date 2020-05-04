Как мошенники зарабатывают на коронавирусе
Больше месяца назад Томская область ввела режим самоизоляции. Несмотря на то, что теплый апрель не способствовал его соблюдению, большое число граждан остается дома. Люди больше времени проводят в сети, растет объем онлайн-покупок. Это не может не привлекать мошенников. И хотя явной вспышки таких преступлений на фоне распространения коронавирусной инфекции нет, число фактов мошенничества неуклонно растет. Эксперты рассказали, как не попасться на уловки злоумышленников.
Маска, я тебя узнаю
Многие жертвы мошенников неоднократно сами читали о подобных случаях. Однако методы социальной инженерии, которые используют злоумышленники, порой не дают сорваться с крючка.
- Приведу один пример. Женщина хотела купить ноутбук и вела переписку в приложении с продавцом. Он предложил произвести предоплату, после чего он отправит товар наложенным платежом. При этом он попросил прислать ему адрес электронной почты. Электронный ассистент авито предупредил: не передавайте продавцу адрес почты, злоумышленник может его использовать, чтобы отправить подложные документы об оплате. Но это покупательницу не остановило, - рассказывает об одном из эпизодов Владимир Костюченко, врио начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Томской области, подполковник полиции. – После этого мошенник предложил ей перейти для общения в ватсап. Ассистент вновь предупредил: не делайте этого, мы не сможем контролировать вашу переписку, это может быть злоумышленник. Но и этот тревожный звоночек женщина не услышала. Когда потерпевшая производила платеж, банк его заморозил как подозрительный. Злоумышленник убедил ее позвонить в банк и убедить в том, что она осознанно переводит деньги. Трижды ее предупреждали о том, что она столкнулась с мошенником, но поверила она в это только получив на почте посылку с песком. После чего обратилась к нам и написала заявление.
В 80% случаев, если продавец просит предоплату, он оказывается мошенником. Каких только посылок не получали от них томичи вместо оплаченных таким образом покупок: кирпичи, мыло, песок и даже торт. Но по-прежнему находятся доверчивые граждане, которые вносят аванс за покупки.
Но самый большой рост демонстрируют кражи с банковских карт. Как правило, мошенники совершают звонок с подменного номера, и сообщают, что в данный момент на жертву оформляется кредит или с его картой проводится незаконная операция. Жертве всеми возможными способами запудривают голову, чтобы узнать защитные коды, пароли к онлайн-банку и другую секретную информацию. Итог один – гражданин лишается всех средств, которые есть на карте, или же на него оформляется кредит, который обналичивают мошенники.
К представителям старшего поколения тоже есть свой подход: зафиксированы случаи, когда их пытаются убедить передать данные карт под предлогом перевода социальных выплат, назначенных для поддержки в условиях самоизоляции.
Опасность такой ситуации в том, что если человек сам сообщил злоумышленнику секретную информацию, банк утраченные средства не вернет. А уровень раскрываемости таких преступлений невысок.
Выход – есть. Прежде всего, не брать трубку, если позвонили с незнакомого, тем более московского номера. Если на том конце собеседник представляется сотрудником банка и начинает задавать странные вопросы, лучше положить трубку и перезвонить по горячей линии самим. И помнить, что сотрудник банка никогда не будет спрашивать у вас ни смс-коды, ни даже номер карты.
Бизнес под прицелом мошенников
Злоумышленники искусно подстраиваются под обстоятельства, которые происходят в мире. Сейчас во всех продолжающих работать учреждениях вводятся строгие правила, должны выполняться противоэпидемиологические мероприятия. И мошенники это используют в своих целях.
- В последний месяц мы наблюдаем негативный тренд: преступники обзванивают предприятия, и под предлогом предстоящей проверки уточняют, достаточно ли у них масок или антисептиков. Как правило – в вечернее время, когда руководства нет на месте. Далее сотруднику, с которым мошенники ведут диалог, говорят о необходимости снять выручку, для того, чтобы передать курьеру, чтобы оплатить маски. Конечно, никаких масок организация не получает, а проверка не приходит, - рассказывает Владимир Костюченко.
Сотрудниками Ленинского РОВД города Томска была задержана группа молодых людей, которые гастролировали по территории России и под видом сотрудников аффилированной с Роспотребнадзором организации обманом завладевали деньгами предпринимателей под видом штрафов.
Роспотребнадзор, к слову – очень популярная маска, которую используют злоумышленники при общении с представителями бизнеса.
- Неизвестные предлагают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям от имени Роспотребнадзора приобретать брошюры о профилактике коронавируса. Требуют деньги и угрожают штрафами при отказе за покупку. При этом мы неоднократно говорили, что вся информация от Роспотребнадзора бесплатна, размещена в общем доступе и наши сотрудники не звонят с просьбой приобрести литературу, - рассказывает Ольга Пичугина, руководитель Управления Роспотребнадзора по Томской области. – Порой предпринимателям приносят постановления о штрафах, которые требуют незамедлительно оплатить. Обращаю внимание, что мы не принимаем штрафы на месте, как не принимаем их и переводами по номеру телефона.
Нередки и случаи якобы проверок от имени ведомства. Отличить мошенников от настоящей проверки при этом несложно. Настоящие сотрудники в обязательном порядке предъявляют удостоверение и дают на подпись распоряжение о проведении проверки. Для того, чтобы понять, кто перед вами, достаточно просто позвонить в Роспотребнадзор, назвать номер распоряжения и узнать, на кого оно выписано и кто направлен в организацию.
Здоровье? Прибыльно. Для преступников
Панические настроения среди населения приводят к ажиотажному интересу к тестированию на коронавирусную инфекцию. И это – тоже сигнал к действию для мошенников. Например, одна медицинская клиника предложила семье из Томска сдать анализы на COVID-19, а после заявила, что у них положительный результат. Однако при разбирательстве выяснилось, что семья, сдавшая тест, не заражена коронавирусом SARS-CoV-2.
- Состояние этой семьи было не очень приятное, а когда стали разбираться, оказалось, что их обследовали на обычный коронавирус, который уже очень давно существует и является сезонным. И по факту вышло, что людей не обследовали на COVID-19. Для того, чтобы снизить негативное отношение к врачам, провели исследование, результаты не подтвердились, — комментирует Ольга Пичугина.
По ее словам, в России уже зафиксированы случаи, когда гражданам поступали звонки, и в ходе разговора злоумышленники убеждали людей в том, что они контактировали с зараженным человеком, и теперь должны сдать текст, предварительно его оплатив переводом определенной суммы.
- Обращаю ваше внимание, что все контактные лица обследуются бесплатно. И ни в коем случае их не вызывают для этого в поликлинику: медицинская бригада выезжает на дом, - отмечает руководитель регионального управления Роспотребнадзора.
В интернете можно найти объявления о продаже тестов, которые по слюне или капле крови в домашних условиях позволяют определить наличие коронавирусной инфекции. Как отмечает Ольга Пичугина – это также происки мошенников. Таких тестов на сегодня в продаже нет.
Другие предприимчивые преступники собирают с людей деньги за обработку помещений. Якобы, в подъезде на самоизоляции находится человек, заразившийся COVID-19. Суммы жильцам выставляются немаленькие. При этом, если такая ситуация происходит на самом деле, дополнительная дезинфекция в доме проводится абсолютно бесплатно для жильцов дома.
Конечно, когда все вокруг говорят об опасности новой коронавирусной инфекции, сохранить спокойствие и рассуждать логично сложно. Но именно это помогает распознать мошенников. В любой ситуации, которая вызывает сомнение, перезвоните на телефон организации, которую якобы представляет ваш собеседник: будь то банк, Роспотребнадзор или другое ведомство. И при этом – оставайтесь дома, берегите свое здоровье и здоровье близких.
ИСТОЧНИК KP.RU