Поваленные деревья, отключение воды и электричества: какие последствия оставил ураган в Томске

О том, что на Томскую область надвигается ураган, стало известно еще во вторник: региональное ГУ МЧС распространило оперативное предупреждение на 29 и ночь 30 апреля в связи с возможными ливневыми дождями, грозами и шквалистыми порывами ветра до 24 метров в секунду. Для этого времени года – это обычное явление. В прошлом году стихия накрыла областной центр в последний день апреля. В этом году непогода настигла город днем ранее: вечером в среду первые деревья начали падать как раз в то время, когда жители города возвращались с работы домой.

Осторожно, летающие леса

Стротильные материалы летели прямо на проезжую частьФото: из открытых источников

На проспекте Мира можно было наблюдать необычную картину: движение регулировали рабочие с ближайшей стройки. Сильным порывом ветра строительные материалы снесло прямо на проезжую часть.

- Строители оперативно перекрыли движение по Мира, работали по принципу светофора, - рассказывают пользователи социальных сетей.

Люди и машины по нашим данным не пострадали.

Деревья против трамваев

Устранение последствий урагана заняло немало времениФото: из открытых источников

На улице Советской поваленные шквалистыми порывами ветра деревья парализовали движение трамваев, повредив провода и перекрыв пути в обоих направлениях.

Еще одно упавшее дерево блокировало трамвайное движение на площади Кирова. Но там проблема была устранена оперативно.

Без света остались несколько районов города. В том числе - поселок Тимирязевский и МПС Северный. Над восстановление электроснабжения трудились оперативные бригады.

Без воды

С ураганным ветром связано и отключение холодной воды в Советском и Кировском районах Томска. Несколько часов жители домов ждали, пока ремонтные бригады смогут устранить причину и вернуть воду в дома горожан.

ГУ МЧС предупреждает, что ветреная погода сохранится и в четверг и просит томичей соблюдать меры предосторожности.

Движение машин было затруднено во многих районах городаФото: из открытых источников

Светофоры не выдерживали порывов ветраФото: из открытых источников

Дороги нетФото: из открытых источников