Поваленные деревья, отключение воды и электричества: какие последствия оставил ураган в Томске
О том, что на Томскую область надвигается ураган, стало известно еще во вторник: региональное ГУ МЧС распространило оперативное предупреждение на 29 и ночь 30 апреля в связи с возможными ливневыми дождями, грозами и шквалистыми порывами ветра до 24 метров в секунду. Для этого времени года – это обычное явление. В прошлом году стихия накрыла областной центр в последний день апреля. В этом году непогода настигла город днем ранее: вечером в среду первые деревья начали падать как раз в то время, когда жители города возвращались с работы домой.
Осторожно, летающие леса
Стротильные материалы летели прямо на проезжую частьФото: из открытых источников
На проспекте Мира можно было наблюдать необычную картину: движение регулировали рабочие с ближайшей стройки. Сильным порывом ветра строительные материалы снесло прямо на проезжую часть.
- Строители оперативно перекрыли движение по Мира, работали по принципу светофора, - рассказывают пользователи социальных сетей.
Люди и машины по нашим данным не пострадали.
Деревья против трамваев
Устранение последствий урагана заняло немало времениФото: из открытых источников
На улице Советской поваленные шквалистыми порывами ветра деревья парализовали движение трамваев, повредив провода и перекрыв пути в обоих направлениях.
Еще одно упавшее дерево блокировало трамвайное движение на площади Кирова. Но там проблема была устранена оперативно.
Без света остались несколько районов города. В том числе - поселок Тимирязевский и МПС Северный. Над восстановление электроснабжения трудились оперативные бригады.
Без воды
С ураганным ветром связано и отключение холодной воды в Советском и Кировском районах Томска. Несколько часов жители домов ждали, пока ремонтные бригады смогут устранить причину и вернуть воду в дома горожан.
ГУ МЧС предупреждает, что ветреная погода сохранится и в четверг и просит томичей соблюдать меры предосторожности.
Движение машин было затруднено во многих районах городаФото: из открытых источников
Светофоры не выдерживали порывов ветраФото: из открытых источников
Дороги нетФото: из открытых источников
Движение трамваев парализовали упавшие деревьяФото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU