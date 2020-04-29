Сергей Жвачкин: «Режим самоизоляции в Томской области будет продлен до 11 мая»

Как у всех

«Вчера президент принял решение продлить режим самоизоляции в стране по 11 мая. Аналогичное решение принимаем и мы в Томской области. Мы сохраняем все действующие ограничения, в том числе режим самоизоляции, и одновременно готовим порядок работы ранее закрытых отраслей – образования, культуры, спорта, общепита и ряда других. Их открытие возможно по графику, начиная с 12 мая, но будет зависеть от состояния санитарно-эпидемиологической обстановки в Томской области».

Один из самых благополучных регионов

«В четверг ровно месяц, как действует режим полной самоизоляции, который мы ввели в Томской области. Благодаря жёстким (но всё-таки не жестоким) мерам власти, благодаря труду тысяч медицинских работников, сотрудников Роспотребнадзора, УВД, Росгвардии и других силовых ведомств, Томская область стойко переживает эпидемию.

Все эти недели мы входим в число самых благополучных субъектов Российской Федерации. И, конечно, это не случайность, а система, это результат кропотливого труда тысяч людей.

Основная причина заражения – нарушение самоизоляции

«Эпидемия разделила нашу жизнь на ДО и ПОСЛЕ. Повторю: то, как быстро мы вернёмся к прежней жизни, зависит от каждого из нас. Да, у нас нет вспышек заболевания в несколько сотен и тысяч человек, но это не значит, что беда миновала. К нам перестали завозить вирус из-за рубежа. Основная причина заражения – нарушение режима самоизоляции. Кто-то, не думая, съездил на полдня в Кемерово. Кто-то встретился со старыми друзьями. А в результате лежит сейчас на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Этот вирус очень коварен. Да, 60 процентов людей переносят его бессимптомно, но они, не зная о своей болезни, могут мгновенно заразить остальных! Один процент заболевших вирус убивает в считанные дни и часы. От него нет вакцины, а самые главные лекарства пока - это дистанция и дезинфекция.

Лекарства от вируса - это элементарные и всем понятные правила. Мы не должны подходить друг к другу ближе, чем на полтора метра. Мы должны мыть руки по 10 раз на дню. Мы должны выходить из дома, только если отправляемся на работу, на мичуринский участок или в ближайший магазин».

Нарушивших режим томичей продолжат штрафовать

«К сожалению, не все понимают эти простые вещи. Например, каждый день около пятисот человек совершают поездки за пределы Томской области. При этом половина из них ездит в торговые центры в Новосибирск и Кузбасс, в регионы, где заболевших сотни. Это грубейшее нарушение режима самоизоляции. Поэтому с понедельника мы ввели запрет на такие вот необоснованные передвижения между регионами.

За нарушения будем штрафовать в полном соответствии с законодательством. Я прошу сократить до минимума и поездки внутри области».

О тех, кто вернулся из-за рубежа

«Ещё один пример – безответственность тех, кого мы ценой неимоверных усилий возвращаем из-за рубежа. Встречаем ночью в Новосибирске очередную партию из 11-ти томичей, прилетевших из Таиланда. Все в голос отказываются ехать в обсерватор, размахивая юридическими документами, которые им сделали в Бангкоке. Лично для меня такое поведение – просто за гранью. Мы помогали этим людям вернуться на родину, некоторым платили суточные, чтобы было, на что жить в Бангкоке. Некоторым купили билет, чтобы добраться на Родину. И вот чем они платят Томску. Так вот, больше такого поведения мы не потерпим. Все жители Томской области, кто возвращается из-за рубежа (а таких у нас ещё 300 человек из 51-й страны мира) – все они будут напрямую доставляться в обсерватор. Никакой домашней самоизоляции больше не будет. Это решение согласовано с Роспотребнадзором и УВД. Пока я губернатор, миллион жителей Томской области не будут в заложниках у нескольких нарушителей закона!»

А справки нужны?

«Те, кто нарушает режим самоизоляции, за это ответят. И эта ответственность будет только ужесточаться. К сожалению, не все предприятия, которым мы разрешили возобновить деятельность, соблюдают установленные правила. Поэтому мы меняем уведомительный характер декларации о возобновлении деятельности на обязательный. Вводим единую форму справки для работников, которая будет содержать базовую информацию о предприятии. Её можно будет немедленно проверить. Все открытые предприятия продолжат работать при условии выполнения санитарно-эпидемиологических требований».

Электронных пропусков не будет

«Меня тут обвиняют в излишней жёсткости. Повторю ещё раз: когда дело касается жизни и здоровья миллиона жителей – мне всё равно, кто и что обо мне скажет.

В то же время, как я и обещал, пропусков с QR-кодами в Томской области не будет. Мы изучили ситуацию и негативную практику использования таких пропусков в других регионах. Это избыточная, плохо работающая и унижающая достоинство людей мера. Мы пойдём на неё только в экстренном случае. Но в этом случае мы, как в Москве, закроем всё, что можно. Поэтому я рассчитываю на благоразумие томичей и верю, что мы стойко выдержим режим самоизоляции до конца».

На дачу можно, но только на свою

«В ближайшие дни многие поедут на дачи и мичуринские участки. Помните, что выезжать можно только с теми, с кем вы живёте в одной квартире. При этом ездить можно на СВОЮ дачу, а не в гости к папе, маме или сестре на выходных! Я прошу вас соблюдать установленные правила. Если ситуация останется позитивной, если мы будем проявлять терпение и самодисциплину, если будем слушать и слышать друг друга – в этом случае мы вернёмся к привычной жизни уже совсем скоро. Берегите себя и тех, кто рядом. Будьте здоровы!»