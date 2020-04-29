Страна оживает, но масок никто не снимает

Поднебесная первой приняла на себя удар коронавирусной инфекции. Однако строгие меры и дисциплинированность китайцев помогли избежать серьезного распространения заболевания по стране, несмотря на густонаселенность. Так, на вчерашний день в Китае было зарегистрировано 82 836 случаев заболевания COVID-19, из них 28 апреля выявлено всего 6. Для сравнения, в России, население которой в 9,5 раз меньше, на вчерашний день было зарегистрировано 93 558 заболевших.

С начала апреля строгие меры, принятые в Китае еще зимой, стали постепенно ослабляться. О том, как это происходит, нам рассказала томичка Наталья, которая живет и работает в Пекине.

- Ослабление карантина началось в апреле. Стало полегче. На улицах начали появляться люди. Но карточки здоровья остались (код здоровья – это программа регистрации и отслеживания контакта с зараженным. После сканирования кода, видны все перемещения человека, были ли выявлены среди его окружения заболевшие, обращался ли он в больницу и т.д.), - рассказывает наша героиня. – Куда бы ты ни зашел – от Старбакса до торгового центра – на входе в обязательном порядке измеряют температуру. В офисных центрах в дополнении к этому фиксируют паспортные данные и номер телефона. Но сам факт, что можно зайти в кофейню и выпить чашечку кофе – уже радует.

Маски в общественных местах снимать по-прежнему не рекомендуется. Но, по словам Натальи, в Пекин пришло тепло, и порой можно увидеть, что люди, сидя на лавочке в парке, когда никого нет рядом, общаются без них.

Постепенно начинают открываться рестораны. Но дистанция между столиками стала больше, и действует рекомендация не собираться компаниями.

- Если ты не ешь и не пьешь – ты сидишь в маске, - дополняет жительница Пекина.

Постепенно начинают открываться для людей общественные пространства, парки. Но спортзалы, например, по-прежнему, закрыты для посетителей.

Практически все организации работают в штатном режиме - при выполнении определенных условий.

- Приходишь в офис – меняешь маску с уличной (я использую респиратор) на более тонкую, медицинскую. Это больше психологически уже необходимо, - отмечает Наталья.

Передвижения между провинциями не запрещены. Но если человек вернулся в Пекин после поездки в другой регион страны, его по-прежнему ждет двухнедельная самоизоляция. На работу его не допустят.

Больше всего в последнее время изменилось отношение к иностранцам. Это связано с тем, что сейчас большинство из выявленных случаев коронавирусной инфекции в Китае – завозные.

- Конечно, завозят коронавирус не только иностранцы, но и сами китайцы. Но все равно при виде чужестранца они заметно напрягаются. Им проще верить, что виноват иностранец, а не соотечественник. Однако в Пекине это не выходит из берегов, - делится наша собеседница.

Иначе складывается ситуация в других провинциях. Например, в Гуанчжоу, даже если иностранец выдержал 14-дневный карантин, и у него на руках есть справка о том, что он здоров, его могут не пустить в торговый центр без платного анализа на COVID-19. Но это еще не самая большая проблема, с которой сегодня сталкиваются граждане других стран.

- Моя знакомая с марта не может найти себе жилье, потому что иностранцам перестали его сдавать. Случается, что даже тех, кто уже жил в квартирах, стали выселять и отказывать в аренде, - отмечает Наталья. - Но Гуанчжоу всегда славился настороженным отношением к иностранцам.

Рано или поздно пандемия коронавирусной инфекции закончится. Но станет ли мир прежним? Исчезнет ли осторожность и тревожность при появлении иностранцев? Сможем ли как раньше беззаботно путешествовать? Покажет время.