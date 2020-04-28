Недетский вопрос

Традиционно, когда журналист отправляется на интервью, именно он решает, какие вопросы задать собеседнику. Мы решили уступить это право нашим читателям. На протяжении двух недель на страницах нашей газеты в социальных сетях вы задавали свои вопросы об алиментах. Сегодня на них ответит заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области Юлия Деменкова.

«Когда мать обязали выплачивать алименты, она не работала. Впоследствии к ней была предпринята мера наказания, как к злостному неплательщику, в виде лишения свободы. В собственности у нее находились дом и земельный участок. После освобождения она продолжала вести асоциальный образ жизни и долг по алиментам не выплачивала. Ее имущество приставы в счет погашения долга не арестовали. Сейчас матери нет в живых. В настоящее время наследника два: я и сестра. По отношению к сестре мать должником не являлась, т.к. она была уже совершеннолетней. Могут ли приставы в счет погашения задолженности по алиментам помочь мне оформить не 1/2 наследованного имущества, а больше?»

Татьяна

- В случае если недвижимость является единственным жильем должника, наложить на нее арест пристав не вправе. Этим и объясняется факт того, что данная принудительная мера не была применена к матери при ее жизни. Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, обозначен в ст. 446 Гражданского кодекса РФ.

Что касается перехода долга наследнику, этот вопрос решается в суде. Согласно ст. 52 закона «Об исполнительном производстве», судебный пристав производит замену выбывшей стороны исполнительного производства ее правопреемником, а правопреемник в данном случае определяется в судебном порядке.

«Как быть, если после развода отец детей, чтобы не выплачивать алименты, на работе попросил перевести его на «чёрную зарплату», выдаваемую на руки?»

Юлия

«Бывший муж имеет две работы: официальную и неофициальную. Алименты начисляются только с официальной зарплаты. Как взыскать алименты с неофициальной зарплаты?»

Ирина

- Вопросы, которые задали читательницы, очень распространенные. Судебный пристав исполняет требования, изложенные в исполнительном листе. Если в документе сказано, что алименты необходимо удерживать в процентном отношении из дохода, пристав будет взыскивать этот процент, но только из официальной зарплаты. Если взыскатель обладает информацией о наличии неофициального ежемесячного заработка должника, он вправе обратиться с иском в суд об изменении способа исполнения и порядка взыскания алиментов уже не в процентном соотношении, а в твердой денежной сумме. Однако при этом ему необходимо доказать существование и размер неофициального дохода.

«Планируются ли изменения по перерасчёту размера алиментов и приведения их к размеру прожиточного минимума?»

Евгения

- Размер алиментов устанавливается статьей 81 Семейного кодекса РФ. При отсутствии соглашения об уплате алиментов денежные средства на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.

Если вопрос касается порядка определения задолженности, он установлен статьей 113 Семейного кодекса, в которой сказано, что алименты удерживаются из дохода должника. В случае если должник не может предоставить информацию о доходах за период возникновения задолженности, долг рассчитывается исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации. Если такой расчет нарушает интересы одной из сторон, суд может определить задолженность в твердой денежной сумме исходя из материального и семейного положения должника и взыскателя, а также других обстоятельств. Судебный пристав исполняет судебное решение, принятое на основании закона.

«Муж после развода уехал в Абхазию, там у него другая семья. Алименты не платит. Реально ли взыскать с него долг, если он живет в другой стране? В России собственности у него нет».

Олеся

- В случае, если гражданин уехал в другое государство и у него стали накапливаться долги, потребовать с него алименты можно, но только в рамках действующего международного договора по семейным делам. Список стран, с которыми Россия осуществляет международное сотрудничество в этой сфере, насчитывает 40 государств, но, к сожалению, Абхазия в этот перечень не входит. Если же на страну распространяется действие международного соглашения, данный вопрос решается через суд. Судебный пристав, который работает с исполнительным производством, подскажет, какие документы необходимо подготовить. В частности, нужно оформить специальное ходатайство в районный либо мировой суд, которое впоследствии будет направлено в компетентный орган иностранного государства.

«Добрый день. Бывший муж живет в Сочи и собирается забрать ребенка на все лето к себе. При этом утверждает, что не обязан в летние месяцы выплачивать алименты, т.к. наш сын будет находиться на его содержании. Прав ли он?»

Маргарита

- Родитель, оплачивающий алименты, должен понимать, что срок исполнения данного обязательства продолжительный, регулярную финансовую выплату нужно производить, как правило, далеко не один год. Однако в случае, если гражданин намерен взять ребенка к себе на какое-то время и, соответственно, содержать его, он может быть освобожден от уплаты алиментов на этот период по решению суда.

«Мы с мужем развелись, когда ребенку было четыре года. Я официально отказалась от алиментов, т.к. была в состоянии обеспечить себя и сына, а бывший супруг зарабатывал немного. До совершеннолетия ребенка я с ним жила на съемной квартире, а нашу общую жилплощадь муж сдавал внаем, не оплачивая услуги ЖКХ. В итоге я въехала с сыном в квартиру с кучей долгов по коммуналке... Сейчас я безработная, сын уже взрослый, сам зарабатывает, но мы должны оплачивать долги нашего папы. Могу ли я рассчитывать на алименты или другое подобие материальной компенсации хотя бы на оплату счетов ЖКХ (муж там давно не проживает, но по-прежнему прописан)?»

Юлия

- Алименты выплачиваются на содержание несовершеннолетних детей. Поскольку Ваш сын вырос и обеспечивает себя, денежные средства в его пользу в силу закона взысканы быть не могут. Вместе с тем следует уточнить, если исполнительный лист о взыскании алиментов предъявлялся судебному приставу ранее и у должника возникла задолженность, возможность ее взыскать есть в рамках срока давности.

«Решили поехать с друзьями в Абхазию. На границе с Россией с туристического автобуса сняли мужчину, якобы за неуплату алиментов. А он говорил, что не знал об ограничении выезда, так как бывшей жене исправно посылает деньги. Возможно ли такое?»

Евгений

- Судебный пристав-исполнитель вправе ограничить гражданина в выезде за границу, если его долг по алиментам свыше 10 тысяч рублей. Задолженность может образоваться даже при ежемесячной периодической оплате алиментов из-за несоответствия суммы, которую перечисляет гражданин, сумме подлежащей взысканию.

Если отец ребенка отправлял денежные средства взыскателю напрямую, минуя судебного пристава, он обязан подтвердить этот факт посредством предоставления документов: расписками от супруги, где, помимо суммы, должно быть указано назначение оплаты, почтовыми либо банковскими квитанциями также с обязательным обозначением платежа – словом «алименты».

В случае, когда гражданин находится в розыске как должник по алиментам, он, действительно, может не знать об ограничении выезда, так как запрет в данной ситуации выносится без уведомления неплательщика.

Мы всегда рекомендуем гражданам перед поездкой узнать о размере долга и предпринять меры к его погашению. Для этого достаточно воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления http://r70.fssprus.ru/. На сайте представлена информация о задолженности, а также возможность оплаты через различные платежные системы.

Справка «КП»

В первом квартале 2020 года в УФССП России по Томской области на исполнении находилось почти 12,5 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов, из них почти 2 тысячи возбуждено в этом году.

За три месяца 2020 года судебными приставами Томской области взыскано более 53 млн рублей алиментов.

Уголовные дела по ст. 157 УК РФ возбуждены в отношении 281 должника, уклоняющегося от уплаты алиментов. По результатам рассмотрения в суде в основном назначены исправительные работы сроком от 4 до 8 месяцев, но ряд граждан понесли более строгое наказание. В первом квартале 2020 г. 36 человек приговорены к лишению свободы условно и 23 – к реальному сроку.

В условиях временного ограничения личного приема граждан УФССП России по Томской области призывает граждан пользоваться сервисами на интернет-сайте Управления, посредством которых должники и взыскатели могут оформить заявления и получить ответы по вопросам, касающимся конкретных исполнительных производств.