Онлайн-образование: вопросы и ответы

Откуда столько ажиотажа и панических настроений?

В Томской области около 124 тысяч школьников. У каждого есть родители, бабушки-дедушки, которые активно включились в историю дистанционного обучения. Ажиотаж произошел просто за счет того, что очень большое количество населения региона оказалось вовлечено в этот процесс. При этом в первые дни интернет-соединение и техника не выдерживали нагрузки. Постепенно принятые меры решили большую часть проблем.

Почему так мало общения с учителем онлайн?

В привычном всем оффлайн-формате, в зависимости от класса у школьников 4-7 уроков ежедневно проходит с учителем. В режиме дистанционного обучения количество уроков сократилось до 1-2, их продолжительность также уменьшилась. Это связано с нормами СанПиН, которые ограничивают работу ребенка с компьютером. Так, ученики начальной школы (1-3 классы) могут проводить за компьютером не более 20 минут, после чего обязательно нужен перерыв, после которого школьник может проработать еще 20 минут. Для 4-х классов предельно допустимой время прямой работы - 25 минут, для учеников 5-6-х классов – 30 минут, а для 7-11-х классов – 35 минут. Именно поэтому учитель не может быть все время на онлайн-связи.

Почему нет подготовки к ЕГЭ в малых группах, о которых говорили ранее?

Накануне перехода школ на дистанционный режим обучения говорилось о возможности организации очной подготовки 11-классников к ЕГЭ в группах до 10 человек. Однако во время онлайн-конференции, которую провел министр просвещения РФ Сергей Кравцов, было объвлено, что окончательное решение принимается на уровне региона и каждой образовательной организации. Оперативный штаб по предупреждению коронавирусной инфекции в Томской области, который возглавляет губернатор, принял решение, что в нашем регионе все дети будут учиться дистанционно, включая выпускные классы.

Однако департаментом общего образования Томской области принято решение с 1 по 6 июня организовать для выпускников школ консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации. Они будут проводиться по графику, чтобы в классе одновременно находилось не более десяти человек.

Онлайн для первоклашек – обучение на родителях?

Первый класс – самый ответственный. Без контроля со стороны учителя и родителей настроить образовательный процесс для них крайне сложно. Какие могут быть решения? Министерство просвещения обсуждает такую возможность, как досрочное завершение учебного года для младших школьников, переход в формат каникул. Образовательные учреждения стараются организовать работу с детьми в том числе первых классов. Конечно, показать, как держать ручку и потренировать почерк дистанционно проблематично. Поэтому учителя делают акцент на развитие мелкой моторики: создание разных форм аппликаций, рисование, лепку. Безусловно, младшие школьники требуют большого участия родителей. Но эту ситуацию остается только принять.

Что будет, если ученики не успеют освоить всю предусмотренную программу?

Учителя делают все возможное, чтобы все новые темы дети прошли в этом учебном году. Но в любом случае 1-я четверть – это во многом повторение учебного материала за прошлый год. Если ситуация не изменится, возможно, это будет не повторение, а частично изучение нового материала, который ученики не успели освоить в конце учебного года.

Кто помогает педагогам старшего поколения освоиться на дистанте?

Не секрет, что многим учителям старшего поколения тяжело адаптироваться к цифровым инструментам дистанционного обучения. Их никто не бросает. Для них разработан цикл вебинаров. Наставниками и помощниками для них выступают молодые коллеги и техноволонтеры, которые сейчас активно работают со школами. Кроме того, в каждом муниципалитете работает служба методподдержки, куда может обратиться за помощью каждый учитель.

Как оценивается работа школьников на дистанте?

«Компьютер перезагрузился во время выполнения теста», «Подвис Интернет, и работу не удалось отправить вовремя» - это лишь малая часть проблем, с которыми сталкиваются школьники при выполнении письменных работ. И сами ученики не виноваты, что не смогли сдать их вовремя. Как же их можно оценивать?

Учителя с пониманием подходят к этим проблемам и смягчают переживания из-за оценок. Один из рекомендуемых способов - перейти к форме «зачет» или «незачет». Никто не говорит, что по всем предметам каждый день должна быть оценка. Согласно требованию к работе учителя, он может выставить оценку при наличии в журнале трех отметок по предмету в четверти.

Почему у ребенка такой большой объем самостоятельной работы?

Так было в первые дни после перехода на дистанционный формат обучения, когда не было понимания, как организовать классную работу удаленно. В настоящее время в школы передано распоряжение департамента общего образования Томской области, в котором говорится о том, что нельзя выдавать объемы домашней работы большие, чем в очном формате обучения. Если даже количество минут в уроке стало меньше, то объемы самостоятельной работы на закрепление материала должны быть как минимум - разумные, а как максимум – уменьшены по сравнению с обычными.

Будет ли принято решение о досрочном завершении учебного года?

Департаментом общего образования Томской области принято решение завершить учебный год для школьников 1-8-х классов - 15 мая, для учеников 9-11-х классов – 30 мая.

Опыт, полученный сейчас всеми участиниками образовательного процесса будет использоваться и в будущемФото: из открытых источников

От первого лица

Елена Владимировна Сорокина, директор МАОУ гимназия № 6 г. Томска:

- Для нашей гимназии дистанционное обучение – не terra incognita, а хорошо изученное и освоенное поле деятельности. Семь лет назад был создан сайт дистанционного образования Klassenraum - виртуальный прототип образовательной системы гимназии со всем ее уникальным содержанием. С его помощью мы все эти годы активно использовали дистанционные технологии во время закрытия на карантин отдельных классов, в периоды сильных морозов, для долго болеющих детей, вынужденных обучаться дома, проведения онлайн уроков для наших учеников- участников международных образовательных программ, а также для поддержки индивидуальных учебных планов (ИУП) старшеклассников. Курс астрономии для них, например, и раньше полностью реализовывался через Klassenraum.

На протяжении последних пяти лет мы являемся городской стажировочной площадкой по направлению «Использование дистанционных технологий в обучении». Также наша гимназия является Межмуниципальным центром по работе с одарёнными детьми, часть работы которого тоже осуществляется дистанционно – так, к примеру, в режиме онлайн мы проводим знаменитый Форум вундеркиндов, в котором принимают участие больше 1000 школьников из 9 регионов и из 5 стран! Во время тотального и стремительного перехода на дистант накопленный опыт позволил нам организовать обучение быстро, качественно и без стресса для педагогов, родителей и детей. Мы не подменили дистанционное обучение семейным образованием, продолжаем действительно учить наших детей, а не только шлем им ссылки и задания. В соответствии с привычным расписанием ученики приходят на онлайн и офлайн уроки. Не снижать качество обучения позволяет грамотное использование возможностей среды и сохранение дидактической модели урока!

Особое внимание уделено ученикам, которым предстоят ОГЭ и ЕГЭ – в новых условиях работа по индивидуальным учебным планам стала для них еще более персонализированной, поскольку у педагогов появилось больше времени и возможностей для индивидуальной работы с каждым ребенком. Но школа – это ведь не только место получения знаний, и для нас было очень важно сделать так, чтобы и в новом формате образовательного процесса живое общение детей и педагогов, учеников между собой не прерывалось, чтобы каждый ребенок по-прежнему ощущал себя членом большого и дружного коллектива. Поэтому учебный день начинается у всех гимназистов с Классной Встречи (онлайн в Zoom), также у каждого класса есть своя группа ВКонтакте, где кипит жизнь: там проводятся опросы, квесты, виртуальные экскурсии, флешмобы, поздравляют именинников. В группах дежурят сами ребята, они отбирают тему и подготавливают контент, а классный руководитель поддерживает и направляет их в этом. В процесс сетевого взаимодействия вовлечены и школьный психолог, и наш библиотекарь. В общем, тотальный дистант открыл для нас новые идеи и возможности, стал своеобразным «краш-тестом» - проверкой эффективности деятельности системы в экстремальных условиях, которую, я считаю, мы достойно прошли.

Алена Валентиновна Починок, директор МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье:

– Различные варианты дистанционного обучения использовались педагогами нашего лицея и ранее. Безусловно, это не было встроено в единую систему, выбор такой формы обучения являлся результатом личной инициативы учителя (например, для внеклассной работы с детьми) или был продиктован необходимостью (для детей, находящихся на домашнем обучении). Этот опыт оказался очень полезен. Каких-то непреодолимых препятствий при переходе на дистанционный формат не возникло. Были отдельные технические проблемы, связанные с перегруженностью Интернет-ресурсов, освоением педагогами платформ, которые они раньше не использовали, ситуации, связанные с налаживанием дистанционных отношений между учителями, детьми и их родителями. Но мы осуществляем постоянную поддержку наших сотрудников, помогаем справиться с трудностями, возникающими в процессе планирования учебных занятий. Сейчас на плечи родителей легла обязанность контролировать обучение своих детей больше, чем когда-либо. Хочется отметить их терпение и выразить благодарность то, что относятся с пониманием к сложившейся ситуации.

Для дистанционного обучения использует как общие для всех инструменты (платформа ZOOM, мессенджеры), так и те, что предназначены для каждого из уровней образования. В начальной школе – это платформа «АкадемКнига», в среднем звене – «Школьная цифровая платформа», в старшей школе – РЭШ, LearningApps и др. Безусловным достоинством Школьной цифровой платформы в условиях дистанционного обучения является тот факт, что теоретический материал «вшит» в практические задания. Учитель в режиме реального времени наблюдает за прохождением учениками модулей, проверяет выполненные задания, дополняет их комментариями, может отвечать на комментарии учеников. Мы благодарны разработчикам ШЦП, Департаменту общего образования Томской области, департаменту образования г. Томска за то, что в условиях перехода на дистанционное обучение мы получили такой замечательный инструмент.

Кроме того, лицей использует Google-формы для сведения воедино информации о работе всех педагогов. С сайта лицея можно перейти в Маршрутные листы учителей, в которых расписаны уроки на неделю вперед с указанием темы, ссылок на онлайн-конференции, на платформы для выполнения практических заданий, сроки их выполнения. Переход на дистант не стал непреодолимым препятствием и для подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Старшеклассники находятся в постоянном контакте со своими педагогами. Ведутся дополнительные встречи в онлайн-формате, консультации. Подготовка к экзаменам идет в интенсивном режиме.

Мы видим, как на наших глазах происходит экстренная инновация: даже те педагоги, которые до этого не так активно пользовались дистанционными ресурсами, были вынуждены окунуться в них, освоить. Так что опыт, приобретаемый нами в настоящий момент, безусловно, будет полезен в дальнейшем, когда мы вернемся к очной форме обучения.

Надежда Крайсман, директор Кожевниковской школы №2:

- Мы много лет работаем по программе «Семья и школа». Главное в нашей работе – сделать родителей нашими союзниками. Вместе справиться с любой проблемой намного проще. И переход на дистанционное обучение это наглядно показал: мы отметили, насколько родители наших учеников заинтересованно и серьезно относятся к процессу, поддерживают и детей, и учителей.

Конечно, простым переход не был. Но еще на подготовительном этапе очень четко сработали ТОИПКРО и Департамент общего образования: были организованы вебинары, курсовая подготовка в режиме онлайн. Целую неделю мы учились. Благодаря этому катастрофы не было. Хотя нагрузка на учителей выросла кратно: во время оффлайн-урока в классе можно проговорить проблемы, с которыми сталкиваются ученики при прохождении темы, дети могут остаться на консультации после уроков. В дистанционном режиме это намного сложнее. Гораздо больше времени и сил у педагогов уходит на подготовку и объяснение материала.

На начальном этапе много вопросов было от родителей: нужно было перестроить процесс обучения, разобраться с платформами и другими инструментами. Мы выложили все возможные рекомендации и пошаговые инструкции на сайт школы. В этот процесс были включены классные руководители. Ситуация под постоянным контролем. Уже к 8.30 утра у каждого учителя есть информация по каждому ребенку: о его состоянии здоровья, приступил ли он учебе. И дети, и родители постоянно на связи.

Особое внимание мы уделяем 9 и 11 классам. Им предстоит итоговая аттестация, и подготовка к ней очень важна. В удобное для ребят время мы проводим дистанционные консультации. Кроме этого ученики и родители могут позвонить в течение дня не только классному руководителю, но и учителю-предметнику и проконсультироваться по любому вопросу, который возник у ребенка.

Непростая ситуация на дистанте сложилась с первоклассниками. Очень важно соблюдать разумные объемы домашнего задания, чтобы не убить у ребенка интерес к учебе. И роль родителей здесь так же важна: без их понимания ситуации, включения в процесс и помощи нам не обойтись.

Уверена, что после окончания периода дистанционного обучения, мы будем использовать эти технологии и в дальнейшем, например, во время морозов. И учителя, и ученики их освоили на неплохом уровне. Есть в опыте дистанта и еще один положительный момент, который я не могу не отметить: эта ситуация сплотила учителей, родителей и учеников.