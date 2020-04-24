Дистанционный вызов

О том, что школы вслед за вузами и ссузами ждет массовый переход на дистанционный формат обучения, стало известно в конце марта. Это стало настоящим вызовом как для образовательных учреждений, так и для родителей учеников: такой опыт был у единиц, а на перестройку всех систем оставались считанные дни. О том, как прошел этот переход в Томской области, мы поговорили с ректором Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования Оксаной Замятиной.

Первые дни

В течение трех последних лет Министерство просвещения разрабатывало и рекомендовало регионам при работе в дистанте использовать платформу «Российская электронная школа» (РЭШ). Однако, когда на дистанционное обучение с 6 апреля одновременно перешли все школы страны, ее мощностей не хватило. РЭШ, платформа Учи.ру, на которые массово вышли образовательные учреждения, не выдержали напора наших школьников и учителей.

- Учителя были готовы, платформы – нет. Возникли проблемы и с Интернетом. Того качества связи, которого в обычных условиях достаточно, с переходом в онлайн огромного числа людей, когда нагрузка выросла кратно, оказалось крайне мало, – поясняет истоки трудностей первых дней перехода на дистант Оксана Михайловна.

Родители, которые и без того оказались в непривычной ситуации, когда они остались дома со своими детьми и должны были разобраться с непривычным для себя инструментом – образовательными онлайн-платформами, обеспечить каждому школьнику рабочее место. Раздражение от того, что эти платформы еще и «зависали» было неизбежным. Дети нервничали не меньше, переживая за оценки.

- В первые же дни мы начали переориентировать учителей на те платформы, которые продемонстрировали устойчивость работы в сложных условиях высокой нагрузки. Например - образовательные цифровые ресурсы, которые предоставляют компании Яндекс, Новый Диск и другие, - рассказывает о работе, которая для многих осталась «за кадром», Оксана Замятина.

Но были и школы, которые адаптировались к дистанту легче других. Прежде всего, это те образовательные учреждения, которые на начальном этапе выбрали альтернативные платформы. Так, несмотря на большое количество учеников, лицей № 1, гимназия № 6 города Томска, школы Стрежевого и Северска пережили момент перехода относительно спокойно.

Не обошлось без проблем и у начальной школы. В первые два дня «упал» сайт «Академкнига учебник», на котором работают и учатся почти 30% младших классов.

- Но обычный-то учебник никто не отменил. Наши учителя достаточно быстро сориентировались и, используя доступные инструменты – ватсап, сайт школы и социальные сети, просто отправили домашнюю работу, которая дублировалась по обычным учебникам, которые у наших детей есть на руках, - поясняет ректор ТОИПКРО.

Работа в это время кипела по всем фронтам. Увеличили свои ресурсы образовательные платформы, расширили каналы связи провайдеры. Не идеально, но со среды 8 апреля система заработала. К концу первой недели 60% образовательных организаций вышли в достаточно хороший режим организации дистанционного обучения.

Оффлайн-выход

К сожалению, не в каждом населенном пункте Томской области можно организовать уроки в дистанционном формате. И вопрос не только в наличии устойчивого интернет-соединения. Не у каждой семьи есть возможность обеспечить школьнику рабочее место для работы онлайн. Особенно, если в семье несколько учеников. Если мама и папа работают удаленно из дома и в семье при этом два школьника, на семью требуется 4 рабочих места с устойчивым выходом в Интернет. Возможность их обеспечить есть не у всех.

Около 10% школ региона два раза в неделю выдавали детям задание на бумажном носителе и, соответственно, дважды в неделю собирали их на проверку. В основном это сельские малокомплектные школы, но при необходимости обеспечивались заданиями на бумаге и ученики из городских образовательных учреждений.

На начальном этапе дежурные классы с возможностью оффлайн-занятий заработали лишь в коррекционных учреждениях интернатного типа (в которых дети живут). Если эпидемиологические условия в конкретном населенном пункте и школе позволяли, они получали разрешение Роспотребнадзора и Росгвардии об отсутствии у учеников контакта с приезжающими. После этого они могли заниматься в классах в малых группах.

С 15 апреля заработали оффлайн и школы некоторых отдаленных населенных пунктов. Для этого директор должен был обосновать, почему непосредственно это образовательное учреждение может перейти в очный штатный режим. После этого нужно было получить решение Роспотребнадзора и Росгвардии, что эпидемиологическая ситуация в конкретной школе благополучная. В основном это касается труднодоступных населенных пунктов региона, куда не приезжают люди из других регионов, не возвращаются люди из отпусков, и там нет возможности проникновения коронавируса. Классы в таких школах работают с соблюдением всех норм и правил в группах, не превышающих 12 человек.

Видим каждого ребенка

Ситуация со школьным дистантом на постоянном контроле у заместителя губернатора Людмилы Огородовой, она возглавляет штаб, и начальника департамента общего образования Томской области Ирины Грабцевич В состав штаба включены все начальники управлений образования Томской области.

- Мы каждый день ведем мониторинг, из которого видим каждого ребенка: кто заболел, сколько ребят вышло в дистант, у кого возникли проблемы, какую платформу использует каждая школа, сколько учеников получает задания на бумажном носителе, - рассказывает Оксана Замятина. – После того как ситуация немного стабилизировалась, мы стали проводить мониторинг онлайн-уроков. Школы присылают нам видеоролики, как дистант организован в их образовательных учреждениях. Откуда учителя, нагрузка на которых кратно возросла, берут силы на творчество, – остается только удивляться.

Сегодня в технических нюансах работы школам подставили плечо техноволонтеры. Первыми вызвались волонтеры ТПУ, которые вышли работать дистанционно. Затем присоединились 15 волонтеров ТГПУ, которые пришли в школы Томска и стали помогать учителям справиться с возникшими у них проблемами.

- Более того, педагогический университет вышел с инициативой: студенты, которые перешли на дистант и вернулись в муниципалитеты Томской области, стали выходить на директоров школ и предлагать им свою помощь. Например, таким образом у нас запустилась работа в Самусьском лицее, 33-й школе в Лоскутове, ребята-техноволонтеры появились в Асине, Бакчаре, Кандинке, Каргаске, Молодежнинской школе, - перечисляет Оксана Михайловна. - Когда мы поняли, что такая помощь очень востребована, 12 волонтеров из ТУСУРа вышли в 15 школ областного центра.

Не остались в стороне и другие вузы. Томский государственный университет организовал обучение более 30 цифровых волонтеров из своих ИТ-студентов и отправил их в школы для помощи и поддержки. Практически все вузы открыли свои ресурсы по подготовке к ЕГЭ. Педагогический университет запустил онлайн-платформу помощи школьникам. Преподаватели и студенты отвечают на вопросы, которые задают им ученики и помогают разобраться в сложных темах, абсолютно бесплатно.

Ситуация, в которой оказались сегодня школы и ученики, – непростая. Однако изменить ее пока возможности нет: распространение коронавирусной инфекции еще не идет на спад. Однако опыт, который сейчас отрабатывается в экстремальных условиях, наверняка пригодится образовательным учреждениям в будущем. А пока нужно немного потерпеть и оставаться дома.

Ученики соскучились по оффлайн урокамФото: из открытых источников

От первого лица

Владимир Ефремов, директор ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»:

– Томский физико-технический лицей в силу своей специфики и реализации проекта «Созвездие» (школа-вуз-предприятие) имеет опыт дистанционной работы с обучающимися с 2011 года. Правда, до сих пор это было больше характерно для преподавателей профилирующих предметов, таких как математика, физика, информатика, робототехника.

Тем не менее, явных сложностей при переходе на дистанционный формат обучения у наших педагогов не возникло. В коллективе автоматически сложилась ситуация командного самообучения, педагоги профилирующих предметов, заместители директора сформировали четкую программу различных форм взаимообучения. Так, замдиректора по информационным технологиям Сергей Викторович Косаченко и педагог допобразования Дмитрий Игоревич Ример (он преподает информатику) проводили онлайн мастер-классы для всех педагогов России в рамках проекта Минпросвещения «Домашний час».

Конечно, были технические срывы, но педагоги, родители и дети понимали ситуацию. По моим наблюдениям, для перехода на ФГОС и ЕГЭ педагогам требуются годы, для перехода на дистанционные формы Томскому физико-техническому лицею потребовалось два дня… Помогли, конечно, наши партнеры – родители, мы держим с ними связь через родительские комитеты.

Что касается единого формата, без него работа строиться не может, это вызывает сложность в первую очередь у детей и родителей. Так что мы (наверное, как и большинство наших коллег), обратились к «Электронному дневнику» и платформе ZOOM. Одним из первых ТФТЛ провел в режиме онлайн и классные часы для детей, и педагогические советы. Кстати, инструкции, разработанные нашими педагогами, мы обнаруживали на сайтах других образовательных организаций.

Таким же образом, в дистанционном режиме, сейчас организована подготовка старшеклассников к ЕГЭ и ОГЭ. Точнее сказать, она была продолжена: учителя математики и русского языка и раньше использовали дистанционные формы, а вот учителям других предметов пришлось перенимать опыт у коллег. Основная подготовка прошла, сейчас идет групповое обсуждение сложных задач и заданий между обучающимися, проведены пробные экзамены, с использованием документ-камеры и других устройств проводятся индивидуальные консультации.

Наверное, пока рано говорить, как будет использован опыт «дистанта» в будущем. Предстоит большая работа по пониманию сути дистанционного обучения и, главное, по организации процесса самоорганизация обучающегося. Как не потеряться в море информации? Как выстроить свой индивидуальный маршрут и нести ответственность за принятые решения?.. На эти вопросы педагогам еще предстоит ответить.

Надежда Селиванова, директор МАОУ «Лицей № 1 им. А. С. Пушкина»:

– Определенный опыт дистанционной работы у нас имелся, но совсем другой. Например, часть предметов учащиеся могли для себя выбирать и осваивать в формате онлайн. Как правило, это предметы, которые не являются для детей приоритетными, тем не менее, обязательны с точки зрения стандарта. Однако массового опыта у педагогов не было.

Когда стало понятно, что «дистанта» не избежать, еще до весенних каникул лицей начал всерьез к этому готовиться. В частности, на педсовете внесли изменения в положение о текущем контроле и промежуточной аттестации. Мы определили, что при обучении только с использованием дистанционных образовательных технологий по предметам, где недельная нагрузка составляет один-два часа, у ребенка должно быть три оценки за четверть. А по предметам, где нагрузка в неделю более двух часов, – пять оценок. Прописали также, что промежуточная аттестация может проводиться в тестовой форме по всем предметам.

Далее, наши педагоги пересмотрели свое календарно-тематическое планирование и рабочие программы. Я поставила задачу: до конца года сформировать весь материал с учетом дистанционной работы, на цифровых образовательных платформах. Надо было учесть, что дети есть разные: у кого-то в семье несколько гаджетов, а есть и такие, у кого нет компьютера. Поэтому учителя разработали три варианта урока. Первый – когда учитель работает с детьми онлайн. Второй – когда ребенок сам, с использованием Интернета, выполняет задание на каких-то образовательных платформах. И третий вариант традиционный – по имеющемуся учебнику знакомиться с теорией и выполнять задания.

Базовой платформой для лицея является наш «Электронный журнал», к нему имеют доступ и ученики, и их родители. Мы работаем в АИС «Сетевой город. Образование», там есть разные возможности – делать ссылки, прикреплять файлы и т. д., это довольно удобно. Составили подробную памятку для каждого учителя и каждого родителя, в которой сделали особый акцент на обратную связь. После урока, даже если он проводится в офлайне, педагог должен получить ответ от каждого ученика – что выполнено, что непонятно… По тем вопросам, которые задают дети, учитель может сформировать консультации и при онлайн встрече ответить на все вопросы.

Для дистанционного обучения мы используем сервис ZOOM, который пока себя хорошо проявляет с точки зрения легкости установки и скорости передачи. Пробовали, кстати, другие платформы, но они сильно зависали.

Но, наверно, техника все же не главное. У нас есть родители, у которых в школе учатся двое, трое детей, даже четверо. И они боялись: что произойдет, если у всех уроки будут одновременно и все – онлайн? Мы успокаивали, объясняли, что уроки будут записаны, они смогут их потом посмотреть по ссылке. Да и традиционных заданий «учебник-тетрадь», в конце концов, никто не отменял.

Честно говоря, были проблемы и с тем, чтобы мотивировать самих педагогов выйти в режим онлайн. Не просто давать задания, а в глаза детям посмотреть. Но уже за первую неделю, за редким исключением, почти все учителя на это решились.

Знаете, еще до ситуации с коронавирусом мы создали в WhatsApp группу с родительскими комитетами, называется «Прямая линия с директором». Обо всех проблемах, которые возникали при переходе на «дистант», председатели комитетов меня оперативно информировали. Так вот, самой большой страх – что все не смогут выйти онлайн одновременно – исчез буквально через два-три дня. А в целом мы получили (довольно неожиданно!) много положительных отзывов родителей. Шлют письма даже со стихами…

Сейчас, конечно, основная задача наша – это выпускные классы, подготовка к экзаменам. Но и здесь, говорят педагоги, консультации стали более содержательными: раньше ребята приходили, садились и ждали, что им расскажет учитель. А теперь сами задают вопросы.

Еще возникают какие-то рабочие моменты, но в целом, мне кажется, мы справляемся. И хочу подчеркнуть: без понимания и поддержки со стороны родителей и учеников качественная организация дистанционного обучения была бы невозможна.