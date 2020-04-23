Благотворительные фонды рассказали, как томичи могут помочь детям, находясь в самоизоляции

Ситуация с распространением коронавируса больно ударила по всем. Сказалась они и на деятельности благотворительных фондов. Некоторые операции можно провести только за границей – сейчас это невозможно, и на какой срок их придется отложить – предсказать не берется никто. Из-за режима самоизоляции пришлось отменить занятия по реабилитации с педагогами, но не все подопечные могут заниматься онлайн.

- Прекращены все тренировки в рамках проекта «Я выбираю чудо-спорт», - рассказала президент благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева. - Все бассейны и спортивные комплексы закрыты. Онлайн занятия не всегда возможны: у детей разное состояние здоровья и тренерам и педагогам очень важен живой контакт.

Снизилось и количество пожертвований. Но помощь подопечным фонда нужна независимо от эпидемиологической ситуации.

Для того, чтобы помочь, сейчас достаточно одного пальца – перечислить средства детям, которым нужна помощь, можно с помощью QR-кода. Такую возможность предусмотрели в фонде «Обыкновенное чудо».

Весь апрель пожертвования, отправленные с помощью QR-кода, пойдут на реабилитацию Данила Винтизенко с ДЦП. 25 апреля малышу исполняется 2 годика. Осталось собрать 16 тысяч рублей.

Но помощи неравнодушных томичей ждут и другие ребята. В рамках XIV благотворительного марафона «Обыкновенное чудо» за адресной помощью в фонд только с начала года обратилось более 100 семей. Оказана поддержка в лечении, реабилитации, приобретении технических средств и оплате сборов за авиабилеты. Но многим еще требуется помощь. И внести свой вклад может каждый неравнодушный человек.

Лерочка АрдышеваФото: из открытых источников

Лерочке Ардышевой всего 10 месяцев, и ей нужно новое сердце. Томский НИИ кардиологии дал такое заключение: операция, к сожалению, невозможна. В нашей стране детская трансплантология запрещена. Добиваться помощи от государства в оплате трансплантации можно годы. Для этого нужны крутые юристы, которые все правильно напишут в разные правильные министерства. У Леры нет времени. Совсем. Ей нужно срочно лететь на консультацию к детскому трансплантологу в Индию. Параллельно, конечно же, пишутся все возможные письма и делается все для того, чтобы операцию оплатило государство.

На консультацию детского трасплантолога в Индии и перелет нужно 800 тысяч рублей.

Сбор продолжается!

Оля КальмаеваФото: из открытых источников

Оле Кальмаевой 2 годика, она пока не научилась ходить. У малышки ДЦП. Врачи рекомендовали приобрести для домашнего использования «Тренажер Гросса» и пройти курс реабилитации.

Сумма сбора 87 670 рублей.

Сбор продолжается!

Лиза МоскалеваФото: из открытых источников

То, что Лиза Москалева стоит сама на этой фотографии - настоящее маленькое чудо! 4 марта девочке исполнилось 5 лет. Фонд ведет сбор на реабилитацию.

Требуется: Курс реабилитации в Институте кондуктивной педагогики имени Андреса Петё в Будапеште

Нужная сумма: 160 000,00 рублей

Сбор продолжается!

Луиза НикифороваФото: из открытых источников

Красавице Луизе Никифоровой 15 лет и ей предстоит сложная дорогостоящая операция на колене.

Требуется: Оплата операции на правом коленном суставе - гибридная костно-хрящевая трансплантация. Оплата тарифов и сборов за перелет к месту проведения операции и обратно.

Нужная сумма: 400 000,00 рублей

Сбор продолжается!

Лиза НосковаФото: из открытых источников

Лизочке Носковой 1 год. У нее спинальная мышечная атрофия. Девочке нужна коляска для малышей, чтобы тренировать мышцы ручек.

Нужная сумма: 227 699,00 рублей

Сбор продолжается!