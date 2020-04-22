Томский отряд «Лиза Алерт» не прекращает искать пропавших даже в условиях распространения коронавируса

В Томской области уже несколько недель действует режим полной самоизоляции. Однако люди не перестают пропадать. А значит, кто-то должен помочь их близким найти потерявшихся. И чем быстрее – тем больше шансов, что они будут найдены живыми.

- Заявка на поиск Василия Александровича Плинча, 68 лет, поступила нам в отряд около пяти часов вечера 17 апреля, буквально через несколько часов после его пропажи. Это очень здорово, потому что чем быстрее нам поступает заявка — тем больше шансов найти пропавшего, - рассказывает координатор по поиску мужчины Илья Химик. - Он вышел прогуляться рядом со своим участком в поселке Трубачёво и пропал. После подробного опроса заявителя становится понятно, что мужчина остро нуждается в помощи. Пока группа коротких прозвонов искала пропавшего по больницам, поисковики начали собираться на активный выезд.

Как отмечаем Илья, в период пандемии выезд готовить сложнее, чем в обычных условиях. Приходится учитывать множество разных факторов: районы проживания волонтеров, на машине поисковик или нет (пешком и на общественном транспорте передвигаться нельзя).

- Учитываем даже сработанность добровольцев по иммунитету – нам важно, чтобы никто не заболел. Без средств индивидуальной защиты никто не допускается на поиск, - проясняет картину Илья Химик. - Для формирования двоек был выделен отдельный доброволец, чтобы проверить все мельчайшие нюансы. Из 14 добровольцев сформировали двойки. В случае с поиском Василий Александровича действовать требовалось как можно оперативнее: мужчина мог нуждаться в медицинской помощи. В таких случаях добровольцы-поисковики стараются охватить одновременно максимальное количество задач. Поиск проводился параллельно и в поселке Трубачево, и в городе.

Поздним вечером добровольцы приступили к поискам. Четыре двойки проверяли лесные массивы в районе посёлка, ещё одна двойка проверяла сложно проходимые места. Распространяли ориентировки в Трубачево и соседнем посёлке Мирный. В это же время в городе одна двойка проверяла вокзалы, вторая распространяла ориентировки по пути следования автобусного маршрута из Трубачево, завезли ориентировки в приемный покой СибГМУ и в БСМП. - Под утро, в 4:52 нам позвонил родственник пропавшего и сообщил, что Василия Александровича доставили домой сотрудники полиции, которые увидели его на улице, - рассказывает координатор поисков. - Мы благодарим их за небезразличие и добросовестное исполнение своих обязанностей. Если бы на поиски вышло больше добровольцев, то найти мужчину наверняка можно было бы и раньше. Но для этого требуется топливо.

- В период распространения коронавирусной инфекции мы не может подвергать риску наших поисковиков и комплектуем экипажи по 2 добровольца, максимум по 4, учитывая разные условия, - делится проблемами, с которыми сегодня сталкивается поисковый отряд Илья. - Поэтому расход бензина увеличился сейчас в разы. Мы не принимаем финансовую помощь, но нам можно помочь топливом. Отправьте сообщение на короткий номер 7878 со словом ПОИСК и суммой от 100 до 15000 рублей. Например, ПОИСК 100.

За время поиска было расклеено около 100 ориентировокФото: из открытых источников

Поисковики прошли более 55 километровФото: из открытых источников