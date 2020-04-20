2020-04-20T13:30:20+03:00
Спорт

Томские спортсмены не бросают тренировки даже в самоизоляции

В онлайн ушли не только шахматисты
Елена Реутова
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Тренировки продолжаются, несмотря на самоизоляциюТренировки продолжаются, несмотря на самоизоляциюФото: из открытых источников
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Ситуация с распространением коронавируса больно ударила по спорту. Переносятся крупные спортивные соревнования, отменяются тренировки и сборы. Но томские спортсмены не унывают, и стараются поддерживать форму в режиме самоизоляции. Первыми в онлайн ушли шахматисты. Они провели уже целую серию турниров. Но и представители тех видов спорта, которые традиционно занимаются на улице и в залах не останавливают тренировочный процесс.

Гребцы готовятся к новому спортивному сезону не выходя из дома

Упор - на общую физическую подготовку Фото: из открытых источников

Упор - на общую физическую подготовкуФото: из открытых источников

Несмотря на то, что в Томской области введён режим самоизоляции, гребцы продолжают готовиться к летнему сезону.

- Мы ожидали худшего развития событий, поэтому план дистанционных тренировок был подготовлен тренерским составом ещё в марте, в последние дни занятий акцент был сделан на специальную физическую подготовку, - рассказал агентству спортивных новостей SportUs.pro тренер-преподаватель ДЮСШ №16 Константин Киргисаров. - С самого первого дня самоизоляции наши спортсмены приступили к дистанционным тренировкам.

Большую часть времени занятий гребцы уделяют общей физической подготовке. В академической гребле задействовано 95 процентов мышц, поэтому спортивную форму ребята не растеряют. Наоборот, появилась возможность больше времени уделить развитию отстающих групп мышц, больше внимания уделяется теоретической и тактической подготовке.

- Конечно, в дистанционной работе очень много минусов, даже современные технологии и средства связи не всегда позволяют своевременно и точно проконтролировать выполненный спортсменом объем работы, отследить и скорректировать правильность выполнения упражнения. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее и верим, что наши воспитанники своевременно и честно справятся со всеми трудностями и будут достойно представлять наши город и область на соревнованиях самого высокого уровня! – добавил тренер.

К сезону готовы Фото: из открытых источников

К сезону готовыФото: из открытых источников

Домашний стиль фристайлистов

Фристайлисты, оставаясь дома, также стараются поддерживать форму. Мальчишки и девчонки в основном ребята работают над общей физической подготовкой.

- Это интересный и полезный для нас опыт. Ребята сразу после закрытия сезона начали работать по специальным программам дома с родителями. Тренеры отправляют комплексы, а спортсмены присылают фото и видео отчеты, а также ведут дневники тренировок, - рассказывает тренер Анна Валинтеева (Миртова). - Мы обращаем внимание родителей на ошибки в выполнении упражнений, а они в свою очередь отмечают сильные и слабые стороны своих детей.

В первые дни тренировки занимали по 2-2,5 часа. Сейчас большинство спортсменов укладываются в полтора часа.

- Конечно, мы постепенно увеличиваем нагрузку. Если в первые дни было отмечено, как сложно дается новая нагрузка после зимнего сезона, то сейчас ребята уже втянулись в тренировочный процесс. Хотелось бы похвалить наших фристайлистов и родителей за ответственный подход! В нашей команде очень высокая конкуренция, и пропуск даже нескольких занятий одним из спортсменов влияет на дальнейшую работу всей группы, - отметила Анна Валиентеева. - Нам, конечно, очень жаль, что финал сезона 2019-2020 оказался незавершенным в связи с эпидемией, но мы и наши ребята понимаем, что главное это здоровье.

Фристайлисты занимаются дома Фото: из открытых источников

Фристайлисты занимаются домаФото: из открытых источников

Видео от каратистов

Необычные онлайн-соревнования по общей физической подготовке провела школа каратэ «Орион» среди воспитанников 8-15 лет. Всего в турнире приняли участие порядка 100 спортсменов. Детям предлагалось выполнить задание и прислать видеоотчет.

- Ребята должны были продемонстрировать элементы общей физической подготовки: приседания (руки прижаты к груди, пятки от пола не отрываем), отжимание (касание грудью пола), поднятие туловища из положения лежа (ноги в коленях прямые) за 30 секунд (количество раз подсчитывают главный судья и независимое жюри в лице волонтеров), упражнение на баланс 30 сек – поднимаем ногу (стопа на уровне корпуса), гибкость – шпагат (колени прямые), - рассказал тренер Виктор Бельц. - Каратисты также должны были показать технические элементы – удары руками и ногами, а также бой с невидимым противником.

После того, весь видео материал соревнований был собран, жюри оценило действия каждого спортсмена и определило победителей.

Тренеры по дворовому спорту работают онлайн

Одна из главных проблем самоизоляции – недостаток физической активности. Длительные прогулки запрещены, спортивные центры закрыты. Однако томские инструкторы Центра социальных инициатив помогают томичам не терять форму. В период самоизоляции они ведут тренировки и контролируют успехи своих подопечных в режиме онлайн. Одни рассылают задания на день в групповом чате и просматривают видео отчеты, другие проводят тренировки по конференцсвязи и в режиме онлайн.

Инструктор Валерия Миргородская проводит прямые эфиры в Ютуб по занятиям фитнесом. Каждый эфир - это полноценная тренировка продолжительностью более 50 минут.

Инструктор по спорту для лиц в ОВЗ Олег Шарепа со своими воспитанниками записали видеоролик, как продолжают тренироваться дома по игре в бочче и организуют коллективные видеоконференции через программу zoom.

Антон Пузанов в своем инстаграм аккаунте ежедневно проводит прямые эфиры в 10:00 утра с предложением размяться и потренироваться. Присоединиться к коллективной тренировке может любой желающий.

Группа инструкторов - Михаил Дьяков, Вячеслав Кумачев и Алексей Олицкий записали примеры упражнений, как подготовиться в домашних условиях к сдаче тестов ВФСК ГТО. Эти видео публикуются в официальных аккаунтах управления по физической культуре и спорту Томска и департамента молодежной политики и спорта Томской области.

Юные дзюдоисты вышли на домашнее татами

У юных дзюдоистов продолжается конкурс фото и видеоотчетов о домашних тренировках. В акции активно участвуют более 150 мальчишек и девчонок.

- В обычное время наши воспитанники, а это более 370 дзюдоистов, постигают секреты мастерства сразу в двух спортзалах, - рассказывает главный тренер СК «Сибирь» Олег Лопарев. - Мы были уверенны, что 15 апреля мы все вернемся в наши любимые залы и с новыми силами начнём тренироваться. Но в связи с обострением ситуации с коронавирусом период самоизоляции был продлен до 30 апреля. Поэтому тренироваться, как и учиться, ребята продолжают дома. Надеемся, что в скором времени мы сможем вернуться в залы и устроить для ребят аттестационный экзамен на пояса. Так что рекомендую всем спортсменам усердно тренироваться дома, держать себя в отличной физической форме.

Домашнее татами Фото: из открытых источников

Домашнее татамиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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