Помощь томскому бизнесу: областная и федеральная власти объединяют усилия

15 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с четвертым за месяц обращением, в котором назвал ряд новых антикризисных мер поддержки российской экономики. Так, впервые предложена прямая безвозмездная помощь малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за запретительных мер в связи с угрозой коронавируса.

Миллиарды для регионов

Как сообщил президент, малые и средние предприятия смогут запросить финансовую помощь со стороны государства на выплату зарплат в апреле и мае. Объем поддержки для каждой конкретной компании будет рассчитываться, исходя из общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля. На каждого сотрудника МСП смогут попросить у государства по 12 130 рублей в месяц (единственное условие: нужно сохранить занятость на уровне 90%). Финансовая помощь в этом случае начнет поступать с 18 мая.

Также президент заявил, что не менее 75% зарплатных кредитов, которые сейчас выдают банки под 0% на полгода, должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка. Это позволит снизить риски для коммерческих банков и повысить доступность кредитов, чтобы компании не увольняли людей и не копили долги перед работниками.

Кроме того, в России создадут льготные кредиты для пополнения оборотных средств предприятий, которые необходимы для закупки сырья и комплектующих, выплаты авансов поставщикам. Ставка по ним будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки банка России. «Реальная стоимость кредита для предприятия будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки», – сказал президент.

Наконец, глава государства заявил о необходимости выделить дополнительную финансовую помощь субъектам Федерации. Владимир Путин предложил правительству РФ направить 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Регионы, в свою очередь, должны направлять эти средства на поддержку занятости и деловой активности, выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение неотложных социальных вопросов.

По предварительным оценкам экспертов, анонсированные 15 апреля новые меры поддержки бизнеса обойдутся примерно в 850 млрд рублей, при этом больше всего средств потребуется на компенсацию зарплат сотрудникам пострадавших отраслей – около 300 млрд.

Меры уже предпринимаются

Решения по поддержке бизнеса власти Томской области принимают в оперативном режиме.Фото: из открытых источников

На минувшей неделе сообщалось о мерах, уже предпринимаемых региональной и федеральной властью для поддержки предпринимателей в наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслях.

В первую очередь, губернатор Сергей Жвачкин утвердил перечень из более 200 системообразующих организаций Томской области (это предприятия, оказывающие наибольшее влияние на развитие экономики, а также на занятость населения и социальную стабильность). Чтобы организовать непрерывный мониторинг таких организаций и, главное, сохранить численность работников и финансово-экономическую стабильность, Минтруд РФ запустил оперативный мониторинг рынка труда: на портале «Работа в России» все работодатели должны в электронном виде передавать сведения о работниках.

Одной из первоочередных мер поддержки предприятий и компаний в период пандемии стало предоставление налоговых льгот. До 1 мая 2020 года с предпринимателей не будут взыскиваться задолженности по налогам, также в этот период отменены выездные налоговые проверки и процедуры банкротства. Кроме того, малый и средний бизнес в пострадавших от распространения коронавируса отраслях получит отсрочку по уплате налогов (кроме НДС) в среднем на полгода; также продлеваются сроки уплаты взносов в страховые фонды.

Еще одна мера – снижение тарифов по страховым взносам для предпринимателей с 30% до 15%. Пониженный тариф будет распространяться не на всю заработную плату, а на ту часть, которая превышает МРОТ.

– В дополнение к федеральным мы разрабатываем региональные меры поддержки, например, отсрочку до 2021 года арендной платы за государственное и муниципальное имущество, снижение имущественного налога для собственников торговых центров, которые готовы уменьшить арендую плату для пострадавших компаний, – добавил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов. – Мы рекомендуем муниципалитетам рассмотреть возможность снизить имущественный налог для собственников торговых центров, как физических лиц, так и юридических.

На работу выйдут не все

Соблюдение всех мер профилактики – важнейшее условие работы любого предприятия.Фото: из открытых источников

В минувший понедельник губернатор Томской области продлил в регионе режим полной самоизоляции до 30 апреля. «Продляя режим самоизоляции, мы детально проанализировали ситуацию. Нам с вами нужно найти «золотую середину» между коронавирусом и сохранением экономики, а значит, сохранением рабочих мест и зарплат. Поэтому мы даем возможность начать работу ряду предприятий», – заявил Сергей Жвачкин.

Областные власти разрешили ряду организаций возобновить работу в период полной самоизоляции, если их руководители подпишут декларацию о выполнении всех требований Роспотребнадзора. Работать могут обрабатывающие предприятия (производство лекарств, пищевых продуктов, напитков, текстиля, одежды, полиграфии, компьютеров и др.), организации по добыче полезных ископаемых, ресурсоснабжающие предприятия и организации по сбору ТБО, компании строительства, транспортировки и хранения, предприятия питания в режиме «на вынос». Также предпринимателям разрешена деятельность по операциям с недвижимостью, деятельность в области информации и связи, образовательная и научная работа; допускается деятельность бань (только санитарно-гигиеническая), салонов красоты и парикмахерских. Перечень всех отраслей указан в приложении к распоряжению губернатора.

Руководителям предприятий, желающим возобновить работу, необходимо направить уведомление на сайт работа.томск.рф, а затем подписать декларацию о выполнении всех требований Роспотребнадзора по противодействию COVID-19. Список предприятий, возобновивших деятельность, будет появляться на портале, а администрация Томской области будет направлять уведомления о них в базу данных полиции и Роспотребнадзора.

Добавим, что по решению главы региона театры и кинотеатры, клубы, фитнес-центры, стационарные заведения общепита будут закрыты как минимум до мая.

Как сообщили сегодня в обладминистрации, всего за два дня 3 917 томских организаций, предполагающих возобновить работу, оставили уведомления на специальном портале. Сервис автоматически проверит ОКВЭД компании и сообщит, если ее деятельность все еще под запретом из-за пандемии коронавируса.

Уведомления предприятий, которым разрешено вернуться к работе, отправятся напрямую в администрацию Томской области. Для органов власти сайт автоматически формирует статистику о количестве работающих в регионе предприятий и численности людей, которые продолжают трудиться удаленно или в офисе.

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