2020-04-14T14:47:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Как семейный праздник томичей стал очагом распространения инфекции

Или почему важно разобщение во время самоизоляции?
Елена Реутова
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Семейные праздники пока безопаснее перевести в онлайнСемейные праздники пока безопаснее перевести в онлайнФото: из открытых источников
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За последние два дня количество официально зарегистрированных случаев заражений коронавирусной инфекцией в Томской области выросло почти в четыре раза – с 4 до 15. При этом почти половина из них имеет единый источник. Можно ли было этого избежать и что сделать, чтобы такие случаи не повторились?

Семейный праздник

8 апреля стало известно о четвертом заразившемся коронавирусной инфекцией в Томской области. За последние два дня подтвердился диагноз у семи человек из его ближайшего круга – родственников и друзей. Все они собирались на семейном празднике.

- Эта ситуация очень ярко демонстрирует нарушение режима самоизоляции. Все, кто был на семейном мероприятии, руководствовались тем, что никто из них не ездил за границу, никуда не ходит, сидит дома. В результате, каждый день, когда мы берем смывы у людей из числа близкого круга жителя области, у которого COVID-19 был подтвержден 8 апреля, мы выявляем новых пациентов, которые имеют положительный статус по коронавирусной инфекции, - отметил заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области Иван Деев. - При этом очевидно: если бы они не проводили семейное мероприятие, а каждый бы оставался дома, очаг был бы локализован в пределах двух человек.

Эпидемиологическая цепочка

Работа по выявлению возможных последствий семейного мероприятия продолжается. После того, как стало известно о первом случае в этой цепочке, в работу вступили эпидемиологи. Схема проста: специалист очень подробно расспрашивает о всех контактах, когда человек последний раз был на работе, на каком расстоянии общается с людьми.

- Мы обследовали всех, с кем человек работает, потому что по роду деятельности они находятся в кабине одного транспортного средства, достаточно близко. Но при этом результаты смывов коллег - отрицательные. Вполне вероятно, что это следствие соблюдения мер предосторожности и выполнения гигиенических мероприятий: нас заверяют, что санэпидрежим в этом учреждении адекватный, - пояснил Иван Деев.

После того, как обследован первый круг первого заразившегося, в случае, если результат отрицательный, дальше оно не проводится. Если результат, как в нашем случае, положительный – строится первый круг по каждому подтвержденному пациенту. Таким образом, на сегодняшний день по этому очагу обследовано уже более 200 человек. Результаты их анализов станут известны в ближайшее время.

Как не допустить повторения?

На самом деле, все просто. Элементарные меры – мыть руки при любом удобном случае, обрабатывать гаджеты, держать социальную дистанцию в 1,5 метра, не посещать места массового скопления людей. О них говорилось уже не мало. И только от того, насколько ответственно каждый отнесется к их выполнению, зависит, как скоро мы сможем пожать друг другу руки.

Среди случаев заражения коронавирусной инфекцией, которые выявлены за последние дни в Томске, нет ни одного, связанного с выездом за рубеж и даже в Москву. Три человека посещали соседний Новосибирск, один – не покидал даже Томск. Работа эпидемиологов по ним продолжается. Так что берегите себя, по возможности оставайтесь дома, мойте руки и будьте здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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