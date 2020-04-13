За что штрафуют томичей во время самоизоляции?

Несмотря на то, что режим «повышенной готовности» в Томской области действует с 18 марта, а режим самоизоляции – с 22:00 31 марта, информация о первых штрафах за их нарушение появилась только в конце прошлой недели. Мы решили выяснить, какие же конкретно действия оштрафованных жителей региона нарушили эти режимы?

Общение с иными лицами

Самые злостные нарушители режима, судя по статистике судов, живут в Октябрьском районе города Томска. Только на прошлой неделе районным судом было рассмотрено 17 материалов об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (по ней граждане, нарушившие правила поведения при введении режима повышенной готовности, могут быть оштрафованы на сумму от 1 тысячи до 30 тысяч рублей).

Один из примеров из практики этого суда: несколько граждан привлечены к административной ответственности за то, что покинули место проживания (пребывания) с целью распития спиртных напитков в общественных местах, походов в гости, общения с иными лицами, создавая угрозу распространения на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Режим строгой изоляции нарушен

Томичка, проживающая в Советском районе Томска вернулась из заграничной поездки и была обязана в соответствии с требованиями в течение 14 дней находиться в по месту своего жительства. Однако, эти требования она не выполнила и покинула квартиру. Во время поездки на авто она была оставлена сотрудниками ГИБДД. Судом нарушительнице было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15000 рублей.

Кстати, это отнюдь не максимальный размер штрафа для таких граждан. Статья 6.3 КоАП РФ, после внесения изменений 1 апреля, предусматривает для граждан штраф до 40 тысяч рублей. А если нарушение приведет к причинению вреда здоровью или смерти человека (вследствие его заражения), штрафы составят от 150 до 300 тысяч рублей.

Прогулка стоит денег

В разных районах региона штраф получили жители, которые находились на улице без уважительной причины (поездка на работу, поход в магазин или аптеку, вынос мусора и выгул собаки). Так, денежное наказание получили житель Кировского района областного центра и двое жителей Каргаска.

Бесцельная прогулка стоила денег и жителю Александровского района, а также сразу двум гражданам, проживающим в Чаинском районе. Суд установил, что 7 апреля в 21 час 10 минут и в 23 часа 10 минут соответственно, они находились на улице, вне места своего проживания, нарушив правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Один из них уже получал предупреждение от сотрудников полиции. Суд подверг его наказанию в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

На улице приятнее

Житель села Мельниково привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ за то, что купив в магазине пиво, не отправился с ним домой, а решил выпить на свежем воздухе.

- Местный житель понимал, что нарушил режим самоизоляции, о чем указал в своих объяснениях, - говорится в сообщении на сайте суда Шегарского района.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, по делу не установлено. Суд назначил правонарушителю наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч руб.

Как не нарушить?

До окончания режима самоизоляции жители Томской области должны находиться дома. Но исключения тоже есть:

- Выходить из дома можно в ближайший магазин, в медицинское учреждение и в аптеку, а также для выноса мусора или выгула собаки на расстоянии не более 200 метров от дома. Мамам можно прогуливаться с младенцем в коляске во дворе дома.

- Выходить из дома можно на работу в организации, деятельность которых не приостановлена.

- Выходить из дома можно в иные учреждения, деятельность которых не приостановлена, только в случае острой необходимости.

- Ездить на дачу (необходимо иметь при себе любой документ (или его копию), подтверждающий право на использование земельного участка, находящегося за городской чертой).

При этом, как отмечается в сообщении областной администрации, выходя из дома, граждане должны быть готовы объяснить сотрудникам правопорядка цель своего нахождения на улице или передвижения на автомобиле, а также иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, служебное удостоверение).