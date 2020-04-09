Держите дистанцию: как томские вузы помогают школам справиться с новым для них форматом работы

На этой неделе учителя, школьники и их родители столкнулись с новым для себя форматом обучения – перешли на «дистанционку». До настоящего момента такого опыта не было ни у кого из них. Ученики из одной семьи порой занимаются на разных платформах, из-за большой нагрузки на сеть временами цифровые ресурсы просто не грузятся. Ежедневно возникает ряд вопросов, касающихся выполнения заданий и освоения новых тем. Если родители при этом также работают дистанционно, в семьях остро ощущается нехватка оборудования. Учителя в это же время с нуля учатся работать в «цифровых» условиях. Адаптироваться безболезненно получается не у всех. Вузы Томска не могли остаться в стороне и предлагают свою помощь.

ТГПУ - школьникам

Весь апрель в педагогическом университете Томска будет работать Центр учебной помощи школьникам и семьям Томска и Томской области. Плечо ученикам и их родителям могут подставить студенты старших курсов и преподаватели ТГПУ. Они готовы помочь освоить новые учебные темы, провести консультации. Важно, что помощь предполагает не предоставление готового ответа или решения, а организацию диалога, в процессе которого ученик сам сможет решить задание или разобраться в учебном материале, понять тему.

Сотрудники Центра ТГПУ окажут индивидуальную адресную помощь по всем дисциплинам начальной школы, в основной школе — по математике, физике, информатике, русскому языку, литературе, химии, географии и биологии.

Помощь Центра будет способствовать освоению образовательной программы без потери качества получаемых знаний, особенно при самоизучении сложных тем школьных предметов без очного общения с учителем.

Поддержка школьников будет осуществляться в будние дни с 12 до 16 часов посредством специально созданной платформы — help.tspu.ru.

ТПУ отвечает на «экстренные» вопросы

Томские политехники имеют богатый опыт в организации дистанционного образования и делятся им с коллегами из учреждений общего образования. Сегодня на вебинаре для школьных учителей и педагогов учреждений дополнительного образования проректор ТПУ по цифровизации Александр Фадеев и другие эксперты Томского политеха ответили на самые острые вопросы преподавателей о дистанционном образовании.

- Этот вебинар мы условно назвали «Экстренная помощь», потому что многие педагоги уже начали работать с разными онлайн-инструментами и столкнулись с проблемами, которые нужно решать здесь и сейчас. Мы получаем от них много вопросов и на самые актуальные ответили в прямом эфире, - отметил Александр Фадеев.

Среди тем, которые обсуждались на вебинаре, - выбор самой эффективной онлайн-платформы, использование интерактивных заданий, позволяющих задействовать игровые формы обучения, онлайн-курсы, возможности оценки учеников при дистанционном обучении. Посмотреть запись можно по ссылке.

ТГУ - учителям

Одна из проблем, с которой сталкиваются учителя – работа с онлайн-инструментами. Основная задача – их эффективное использование без потери качества образования. Самостоятельно перейти от привычного формата к работе в виртуальной аудитории довольно сложно. Томский государственный университет запустил собственный курс и помогает нескольким тысячам преподавателей перевести образовательный процесс на «цифру».

– Одной из главных особенностей «дистанта» является отсутствие привычного очного контакта между учащимися и преподавателями, – объясняет директор Института дистанционного образования ТГУ Виктория Дубровская. – Это порождает некоторые затруднения, например, не всем удается поддерживать нужный темп обучения без контроля со стороны, сложнее оценивать выполненные работы.

Для перехода на полное дистанционное обучение учителям не хватает навыков работы с инструментами организации онлайн-занятий – вебинаров, с технологиями подготовки и методиками их проведения.

Решением этих вопросов в настоящее время занимается команда ТГУ, в которую входят представители ИДО, НОЦ «Инновации в образовании» и НОЦ «Передовые технологии обучения», Центра повышения квалификации и опытные преподаватели вуза. Эксперты помогают учителям освоить инструменты для работы в виртуальном классе, технологии построения онлайн-занятия, распределения времени, проектирования заданий и критериев оценивания, удержания внимания учеников и другие.

«Цифровые» волонтеры ТУСУРа

Университет направил более двадцати цифровых волонтёров, которые помогают решать технические и организационные проблемы, связанные с переходом школ на электронное обучение.

ТУСУР предложил томским школам воспользоваться передовыми технологиями университета и инфраструктурой вуза, чтобы развернуть собственные системы электронного обучения. Помощь в этом школам окажут студенты технических факультетов ТУСУРа. Также для школ будет проведен цикл вебинаров с ответственными сотрудниками по техническим вопросам работы системы и предоставлен бесплатный онлайн-курс самоподготовки педагогов работе в системе электронного обучения.

На базе университета организована отдельная горячая линия для представителей школ, на которую можно обратиться с вопросами по работе в электронном формате или оставить заявку для цифровых волонтеров.

Пандемия COVID-19 рано или поздно закончиться, как и огромное напряжение, которое вызывает сегодня у всех участников образовательного процесса дистанционное образования. Но тот опыт, который будет получен за это время, однозначно изменит систему образования.