Выходя из дома, не забудьте паспорт

После введения в Томской области режима самоизоляции картина на улицах изменилась. В областном центре стало заметно меньше прогуливающихся людей, и намного чаще встречаются патрули. Время от времени можно заметить автомобили подразделений вневедомственной охраны, из которых через громкоговорители раздается аудиосообщение: «Уважаемые жители города! Призываем вас ответственно отнестись к принимаемым мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вернуться домой и соблюдать режим самоизоляции». Так можно ли выходить из дома, и какие документы нужно взять с собой?

Как уже неоднократно отмечалось, во время самоизоляции можно пойти в аптеку, магазин, вынести мусор или погулять с собакой. Пройтись возле дома семьей, не общаясь с друзьями и соседями – тоже никто не запретит. Однако в теплые дни многие продолжают беспечно прогуливаться, собираясь в компании. Для того, чтобы донести до людей, что это может быть опасно для их здоровья, сегодня к патрулированию улиц кроме сотрудников полиции и Росгвардии присоединилось немало добровольцев.

- Среди них - студенты томских вузов, представители региональных отделений партии «Единая Россия» и «Российского союза молодежи» и всероссийских движений «Волонтеры – медики» и «Волонтеры Победы», — сообщил председатель областного комитета по молодежной политике Кирилл Антонов. - Вступить в дружину могут все, кому уже исполнилось 18 лет.

Всего в настоящее время улицы областного центра вместе с сотрудниками полиции патрулируют около 100 человек. В 12 часов в районных отделах внутренних дел проходит инструктаж, после чего дружины выходят на улицы города.

Главная задача патрулей кроме поддержания правопорядка в общественных местах - проведение разъяснительных бесед с гражданами о том, какие основания являются уважительными для нахождения на улице.

- Находящиеся на улице люди должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, - сообщили нам в пресс-службе регионального УМВД. – Это нужно для того, чтобы наши сотрудники могли удостоверить личность гражданина, позвонить в рабочую группу, сотрудник которой проверит по базам данных, должен ли данный гражданин соблюдать режим карантина.

УМВД по Томской области призывает граждан проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения. Старайтесь не покидать жилище без крайней необходимости, отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения.

- Помните: успешно противодействовать распространению коронавирусной инфекции можно только при ответственном отношении каждого гражданина! Благодарим всех, кто относится с пониманием к сложившимся обстоятельствам и неукоснительно соблюдает введённые ограничительные меры, а также рекомендации медиков, - говорится в сообщении.

С 18 марта все граждане, вернувшиеся из-за границы, должны соблюдать 14-дневный режим изоляции. С 6 апреля управление Роспотребнадзора обязало проводить в двухнедельной самоизоляции всех, кто приезжает в Томск из Москвы и Санкт-Петербурга. За нарушение режима изоляции грозит административная ответственность по статье 6.3 КоАП (для граждан - административный штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей).