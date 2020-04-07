2020-04-07T14:39:51+03:00
Общество

Не только в Томске: жизнь по особым правилам

Главы районов рассказали, как удается наладить быт селян в условиях режима самоизоляции
Алиса СелезневаЕлена Реутова
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Самоизоляцию соблюдают даже в отдаленных деревняхСамоизоляцию соблюдают даже в отдаленных деревняхФото: из открытых источников
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В ситуации, связанной с коронавирусной инфекции, основное внимание волей-неволей сосредоточено на областной столице. Между тем режим всеобщей самоизоляции и повышенной готовности распространяется на всю территорию Томской области.

Обращаясь к главам городов и районов, губернатор Сергей Жвачкин подчеркнул: «Пока нет вакцины, средство от эпидемии одно – самоизоляция и самодисциплина. Сегодня главное в вашей работе – разъяснение и помощь людям. Рассказывайте обо всех рисках, отдельно – об ответственности за нарушение режима самоизоляции прибывших из-за границы после 18 марта. У нас огромная область, больше Великобритании. Сегодня все вместе мы строим в ней защитную дамбу от коронавируса. Давайте помнить, что если в этой дамбе оставим несколько пробоин, усилия тысяч людей будут напрасны».

Глава региона, в частности, дал поручение в каждом муниципальном образовании организовать «горячие линии» по разъяснению ситуации с коронавирусом и связанных с этим актуальных местных проблем. По словам губернатора, люди ждут от власти не только ответов на вопросы, но и поддержки. Государство эту помощь оказывает, и, конечно, органы местного самоуправления также не должны стоять в стороне.

Отдельно Сергей Жвачкин остановился на вопросе дистанционного обучения в школах, на которое учащиеся перешли с 6 апреля. «У нас нет иллюзий. Конечно, мы не проведем за день оптоволокно во всех отдаленных таежных поселках. Однако школьники, в чьих домах нет компьютеров и Интернета, не должны чувствовать себя брошенными», – поставил он задачу перед органами управления образования.

Чтобы узнать о «самочувствии» в районах и городах области, мы обратились за комментариями к главам муниципальных образований.

Земляки, оставайтесь дома!

Глава Кожевниковского района Фото: из открытых источников

Глава Кожевниковского районаФото: из открытых источников

В Кожевниковском районе режим самоизоляции держится сегодня на гражданской ответственности жителей, говорит его глава Александр Малолетко:

– У нас есть местные группы в социальных сетях, есть сайты поселений и группы в ватсап. Через эти ресурсы мы распространяем информацию о необходимости самоизоляции. Во всех торговых объектах, в аптеках и на заправках размещена справочная информация о коронавирусе.

Жесткого контроля на улицах нет. Патрули Росгвардии сосредоточены в районном центре. Они проверяют документы у прохожих: сверяют со списками тех, кто должен соблюдать строгую изоляцию после возвращения из-за рубежа (таких на данный момент в районе пятеро), напоминают о необходимости оставаться дома. Представителям старшего поколения при необходимости помогают волонтеры.

Даже школьники с этой недели, как и во всей стране, перешли на дистанционное обучение. «Говорить о трудностях, которые в связи с этим появились, пока рано. Это будет понятно через неделю-две, когда пойдет обратная связь от учителей, – отмечает глава района. – Однако родители уже столкнулись с необходимостью организации обучения из дома, и некоторые сейчас меняют свое отношение к труду педагогов. Думаю, после окончания ситуации с коронавирусом уважение к профессии учителя и врача возрастет».

Проблем с медицинским обеспечением в Кожевниковском районе сегодня нет, говорит Александр Александрович. Ресурсов хватает, хорошая транспортная доступность населенных пунктов позволяет оперативно добраться до каждого заболевшего.

– Мы создали штаб, на котором ежедневно в режиме онлайн обсуждаем все актуальные вопросы с медициной и Роспотребнадзором, – продолжает глава. – В частности, было найдено решение такой проблемы как нехватка защитных масок. Мы заказали маски многоразового использования в швейной мастерской нашего техникума, благодаря этому планируем обеспечить средствами защиты наши коммунальные службы. Также предоставим маски нашему региональному оператору, который занимается вывозом ТКО. Его сотрудники – в зоне риска: они опасаются, что люди выкидывают использованные маски прямо в контейнеры. Постараемся донести до населения, что их нужно как минимум завернуть в целлофан, а лучше утилизировать отдельно...

На работе предприятий коронавирус сказывается не так глобально:

– У нас район сельскохозяйственный. Весну остановить нельзя, и полевые работы начнутся точно в срок, несмотря ни на что, – уверен Александр Малолетко. – К непрерывному производству относятся и наши фермерские хозяйства, они также продолжают работать. А вот малый бизнес уже сейчас терпит убытки. Если хотя бы часть кафе перестроилась на приготовление еды на вынос (как отмечает глава района, эта система работала и ранее, когда через местное такси можно было заказать, например, доставку шашлыков), то парикмахерские и непродовольственные магазины уже теряют доходы. На данный момент из мер поддержки на уровне района они могут воспользоваться переносом срока оплаты аренды за муниципальное имущество.

– Только самоизоляция, разобщение поможет нам победить эту беду, – обратился глава Кожевниковского района к землякам. – Главный лозунг сегодня: «Сидим дома!».

Жители относятся с пониманием

Глава Верхнекетского района Фото: из открытых источников

Глава Верхнекетского районаФото: из открытых источников

Глава Верхнекетского района Светлана Альсевич избрана на эту должность недавно, 11 марта 2020 года (ранее она был заместителем главы по экономике). С учетом ситуации на нее сразу же легла серьезнейшая ответственность за благополучие населения.

– Как и весь регион, наш район несколько последних недель живет в новых условиях, вызванных введением вначале режима повышенной готовности, а затем полной самоизоляции, – рассказывает Светлана Александровна. – Все ограничения, предписанные руководством Томской области для томичей, распространяются и на верхнекетцев. У нас отменены массовые культурные и спортивные мероприятия, школы и учреждения допобразования переведены на дистанционный формат работы, закрыты салоны красоты, общепит работает только на вынос. Жителям настоятельно рекомендовано покидать свои дома и квартиры лишь в случае крайней необходимости, связанной с работой, походом за продуктами или в аптеку.

Сотрудниками отделения полиции по Верхнекетскому району организовано патрулирование улиц райцентра, проводится активная разъяснительная работа с населением. В целом могу сказать, что жители относятся к сложившейся ситуации с пониманием, большинство соблюдает режим самоизоляции, особенно ответственны в этом представители старшего поколения. Кстати, пять населенных пунктов, в том числе Лисица, Центральный и Катайга, у нас находятся в заречье, и в весенний период, после закрытия переправ, туда практически невозможно попасть, так что они естественным образом оказались в самоизоляции.

– Граждан, вернувшихся в марте из зарубежных поездок и обязанных соблюдать строгий 14-дневный карантин, у нас всего трое, они прибыли с отдыха во Вьетнаме. Кроме того, в карантине находится член семьи одного из них, – продолжает Светлана Альсевич. – Постоянный ежедневный контроль осуществляют сотрудники полиции, за самочувствием налюдают врачи. Все четверо соблюдают режим карантина без нарушений, продукты им привозят и оставляют у дверей родственники.

С понедельника, 6 апреля, все школьники (а их у нас в районе около двух тысяч в семи школах) начали учиться дистанционно. Процесс занятий организован в зависимости от условий каждой образовательной организации и возможностей конкретных семей. В райцентре, где довольно хороший Интернет, особых сложностей с этим не возникло. В поселках, где есть проблемы с сетью, конечно, проблем больше. Учителя используют там мобильную или стационарную телефонную связь, а также обеспечивают детям раздачу заданий на дом через родителей или лично. В каждом поселке эти вопросы решаются в индивидуальном порядке. С использованием WhatsApp и Интернета также организована работа учреждений дополнительного образования.

Отметим, что в Верхнекетском районе активно включилась в онлайн-формат сфера культуры, в частности, объявлен ряд конкурсов в социальных сетях, в которых жители охотно принимают участие. Это и конкурс ЖИТЬНЕСКУЧНОVKet (о коллекциях, увлечениях, домашних питомцах), и два проекта по подготовке к Дню Победы…

– Что касается малого бизнеса, конечно, у него сейчас очень непростой период, – не скрывает глава района. – Самые актуальные вопросы связаны с отсрочками платежей по ранее полученным кредитам, по коммунальным услугам, по налогам. К сожалению, возможности муниципальной власти в плане помощи предпринимателям крайне ограничены: бюджет района дотационный более чем на 80%. Мы можем снизить лишь налоги, которые идут в районную казну, но это совсем незначительная сумма и ситуацию кардинально не изменит. В качестве помощи будем всесторонне консультировать наших предпринимателей по тем мерам поддержки, которые готова оказать бизнесу региональная и федеральная власти.

Наконец, в сфере здравоохранения ситуация стабильная, завершает С. Альсевич: «В этом году эпидпорог по заболеваниям ОРВИ и сезонным гриппом в нашем районе оказался не превышен, так что дополнительной нагрузки на врачей нет, ресурсов для оказания медпомощи достаточно».

Редакция «КП-Томск» намерена продолжить публикацию материалов о том, как живут в условиях сложной эпидемиологической ситуации жители муниципальных образований Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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