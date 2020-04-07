Тема коронавируса лидирует среди обращений жителей Томской области к власти

Рейтинг интереса жителей Томской области к различным темам за последнее время кардинально изменился. Вместо традиционных проблем с ЖКХ, дорогами и благоустройством на первое место по количеству запросов вышли темы, так или иначе связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Не стали исключением и официальные страницы органов государственной власти и местного самоуправления Томской области в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и Facebook.

В марте через социальные сети томичи и жители области задали власти 518 вопросов. Большинство из них были связаны с деятельностью крупнейших муниципалитетов — Томска и Северска. Жителей интересовало, какие участки дорог планируется отремонтировать в этом году, кто ответственен за уборку придомовых территорий и вывоз мусора по конкретным адресам (с наступлением весны эта тема стала особенно популярной).

Но все чаще жители региона обращаются через социальные сети с вопросами, связанными с распространением коронавирусной инфекции. Чаще всего пользователи узнавали о наличии масок и антисептиков, как будет организован образовательный процесс в режиме самоизоляции, как работают те или иные организации и учреждения и куда позвонить, чтобы получить индивидуальную консультацию.

- Информации в СМИ и социальных сетях, в том числе в неофициальных пабликах, на тему коронавируса сегодня очень много, — рассказывает начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов. — Кто-то теряется в ее обилии, кто-то идет на поводу у сплетен и фейков. Свой, не всегда позитивный, вклад вносят пересылаемые в мессенджерах сообщения, имеющие мало общего с правдой. Советуем томичам черпать сведения по коронавирусу и не только, из официальных источников.

Как отмечает Алексей Севостьянов, ежедневно в пабликах обладминистрации размещаются оперативные данные мониторинга заболеваемости, в сети «ВКонтакте» создана и поддерживается группа оперативного штаба Томской области, отдельный канал, исключительно по этой теме, открыт в «Яндекс.Чате».

- Наши сотрудники работают последние недели практически круглосуточно, чтобы томичи получали ответы как можно быстрее, - отметил он.

Адреса социальных сетей администрации Томской области:

ВКонтакте

Одноклассники

Instagram

Facebook

Оперативный штаб Томской области по коронавирусу

Канал по коронавирусу в «Яндекс.Чате»