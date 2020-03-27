COVID-19 в вопросах и ответах

В чем опасность быстрого распространения коронавируса?

Главная опасность заключается в отсутствии вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. При этом инфекция сопровождается большим числом тяжелых осложнений, в том числе пневмоний, особенно у пожилых людей. Из-за этого резко возрастает нагрузка на систему здравоохранения, имеющиеся ресурсы не справляются с нагрузкой. Именно это сейчас наблюдается в странах Европы, особенно сильно пострадавших от коронавируса. Именно поэтому россиян призывают соблюдать профилактические меры нераспространения инфекции.

Как происходит заражение?

Коронавирус передается воздушно-капельным путем. И прежде всего – через биологические жидкости (слюна, которая выделяется во время кашля). Если к вам на руки попала слюна больного человека, а вы коснулись лица (глаз, носа, рта) – это значительно повышает вероятность заражения.

Как и при любом респираторном заболевании, не всегда контакт с заболевшим приводит к заражению. Есть меры, которые помогают это избежать.

Зачем мыть руки?

Руками мы касаемся множества предметов, на которых могут быть вирусы: поручни в общественном транспорте, дверные ручки и многое другое. После чего касаемся лица. Именно руками мы сами доносим до себя большую часть возможных инфекций. Именно поэтому крайне важно тщательно мыть руки с мылом при любой возможности. COVID-19 мало чем отличается от других коронавирусов и не требует дезинфицирующих средств. Мытья рук в течение 20 секунд с мылом вполне достаточно для разрушения его липидной оболочки.

Насколько маски защищают от заражения?

Наличие маски неплохо, но это не первоочередное, чем стоит озаботиться здоровому человеку. Прежде всего этот атрибут нужен больным, чтобы минимизировать возможность заражения окружающих.

И даже в этом случае очень важно правильно ее использовать. Маска должна оставаться сухой. Это значит, что ее нужно менять минимум каждый два часа. Промокшая маска – благоприятная среда для размножения вируса, и ее ношение может только усугубить ситуацию.

С точки зрения выхода на работу в маске – это не корректно. В больном состоянии идти на работу нельзя.

На открытом воздухе она не нужна – риск заражения во время прогулки практически равен нулю.

Опасны ли посылки из Китая и Европы?

Сегодня многие высказывают опасения насчет посылок. Как говорят вирусологи, вирус не стойкий, он не может долго сохраняться на сухих поверхностях. Посылки поэтому не опасны. Поэтому, хотя на 100% исключить вероятность сохранения вируса на посылке нельзя, с большой вероятностью посылки не опасны. За то время, которое уходит на доставку, вирус просто погибнет.

Есть ли особые симптомы у коронавируса?

Нет. Четкого симптомокомплекса, говорящего, что это коронавирус не выявлено. В легких случаях он может проявляться кашлем и насморком. При этом внимание следует обратить на такие симптомы, как повышение температуры, появление сухого кашля и затруднение дыхания (появление ощущения отдышки).

Кто в группе риска?

Точно на этот вопрос можно будет ответить только после детального изучения на протяжении длительного времени. Но сегодня мы отмечаем, что дети до 12 лет, как правило, переносят коронавирусную инфекцию легче. Однако они могут заразить своих старших родственников. С возрастом тяжесть заболевания растет. Сегодня к группе риска относят категорию людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями (бронхолегочные заболевания, сахарный диабет, инсульт и инфаркт в анамнезе, хронические заболевания в стадии декомпенсации).

Что касается беременных, опасность заключается в том, что выбор лекарственных средств для них ограничен.

Общая рекомендация сегодня при появлении симптомов респираторного заболевания – вызов врача на дом. Он сможет назначить лечение, оценив ситуацию.

Кому назначают анализ на коронавирус?

В настоящее время анализ на коронавирусную инфекцию назначается исходя из клинической и эпидемиологической ситуации. Прежде всего – тем, кто вернулся из зарубежной поездки. Также анализ проводится всем, у кого диагностирована пневмония.

Отмечается, что в ближайшее время возможность прохождения исследования будет предоставлена всем желающим.

Зачем нужен режим разобщения?

Режим разобщения - это главный принцип профилактики распространения любых инфекционных заболеваний, коронавирусной инфекции в том числе. Все меры по разобщению людей в период эпидемий принимаются на уровне региона и страны. А наша задача им подчинятся. Без самодеятельности.

Правда ли, что для того, чтобы пандемия прекратилась, переболеть должны все?

Это было бы правдой, если бы не принимались никакие меры по нераспространению инфекции. Карантинные мероприятия направлены именно на то, чтобы не допустить такого развития событий. И здесь важно осознанное отношение к ним каждого человека. Это позволит избежать заражения той категории населения, которая будет переносить коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

Можно ли гулять с детьми?

Гулять на свежем воздухе можно и нужно, но не собираясь группами. На улице шансов заразиться нет.

Заразен ли человек во время инкубационного периода?

В инкубационном периоде человек может быть заразным. Именно поэтому для лиц, прилетевших из-за рубежа установлен карантин в течении 14 дней (инкубационный период коронавирусной инфекции).

Когда будет готова вакцина?

Сегодня мир столкнулся с вирусом, от которого нет вакцины. Это привело к пандемии и большому количеству жертв. Страшно представить, как выглядел бы наш мир, если бы не было вакцин от других вирусов.

Что касается коронавирусной инфекции. Минимальный срок создания вакцины 4-6 месяцев. Сегодня работа над ней идет. В России создано 5 прототипов. Однако они еще не проходили тестирование. По оптимистичным прогнозам, вакцина может быть готова к концу лета.