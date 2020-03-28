Томский бизнес поддержат во время пандемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции больно ударило по многим сферам бизнеса. Первыми ощутили негативный экономический эффект от пандемии предприниматели туристической отрасли. Вторая волна ударила по гостиничной отрасли - на прошлой неделе были отменены почти все бронирования в отелях региона. В не менее сложной ситуации оказались культурные и спортивные центры, детские развлекательные комплексы, организации, оказывающие услуги по дошкольному образованию, транспортные компании и многие другие направления бизнеса.

Кто владеет информацией…

В Томской области был разработан план первоочередных мероприятий для поддержки предпринимателей.

- Мы вывели несколько блоков таких мер, - рассказал Андрей Антонов. – Прежде всего, создана единая горячая линия для предпринимателей на базе центра «Мой бизнес» с удобным номером 901-000. За три дня на нее поступило 221 обращение, из которых 101 - по финансовым мерам поддержки.

Кроме того дополнительно были организованы отраслевые call-центры. На базе департамента экономики создан call-центр для мониторинга информирования туристической отрасли, потому что она имеет определенную специфику. На базе региональной Торгово-промышленной палаты организована горячая линия по разъяснению форс-мажорных обстоятельств, возникших при невозможности исполнения контрактов по международной деятельности. Работает call-центр и на базе департамента потребительского рынка. На базе ТГУ действует бесплатная консультация для предпринимателей. Созданы групповые чаты в социальных сетях для оперативного информирования бизнеса.

- Уже с понедельника, 30 марта, начнет работу горячая линия регионального ситуационного центра налоговой инспекции: 280-041, - приводит еще один пример информационной поддержки бизнеса в сложных условиях заместитель губернатора по экономике. - Вся информация размещается на сайте «Мой бизнес», туристическом портале Томской области и на сайте Администрации Томской области.

Финансирование на льготных условиях

Среди мер финансовой поддержки бизнеса, которые предприняли в Томской области – возможность получения льготных микрозаймов по ставке 6% годовых с упрощенной процедурой получения и гибким графикам погашения.

- Заявку на получение микрозайма можно подать удаленно в электронной форме через цифровую платформу Томской области, - отметил Андрей Антонов. - На текущий момент этим форматов подачи заявок воспользовались 18 организаций. Мы считаем, что это достаточно эффективный инструмент.

Из регионального бюджета на выдачу льготных займов выделено 50 миллионов рублей. Такая же сумма поступила на эти цели из федерального бюджета.

- В случае необходимости мы обратимся к депутатам для увеличения капитализации этого востребованного ресурса, - уверил заместитель губернатора.

Также он рассказал, что Правительством РФ принято решение о выдаче займов по ставке 0% для выплат заработной платы. Сейчас идет уточнение нюансов этой меры поддержки, детальная информация ожидается уже на следующей неделе.

Отсрочка на аренду

Сегодня уже подготовлено распоряжение Администрации Томской области по предоставлению отсрочки арендной платы до конца 2020 года с равномерными выплатами в 2021 году для предпринимателей, заключивших договора аренды помещений, находящихся в государственной собственности.

- Такие же рекомендации нами направлены в органы местного самоуправления для того, чтобы сделать такую же отсрочку по уплате арендных платежей на муниципальное имущество, - рассказал Андрей Антонов. - Мы надеемся такую работу с муниципалитетами завершить до 5 апреля.

Не менее критичным для многих предпринимателей становится вопрос отсрочки коммунальных платежей. Например, доход гостиниц сегодня резко снизился, а расходы на содержание имущества остались на прежнем уровне. Аналогичная ситуация разворачивается в сфере общественного питания, среди учреждений культуры и досуговой сферы (развлекательные центры, кинотеатры и т.д.).

- Мы обратились в наши ресурсоснабжающие организации с просьбой рассмотреть такую возможность, - поделился заместитель губернатора по экономике. – Проводится сбор информации, чтобы оценить масштабы проблемы и точечно проводить работу по взаимодействию между организациями и ресурсными организациями.

Налоги на паузе

В своем выступлении президент озвучил отсрочку по всем налогам для малого и среднего бизнеса, за исключением НДС, на ближайшие 6 месяцев. Для микропредприятий предусмотрена дополнительная отсрочка по страховым взносам в социальные фонды.

- В настоящее время ведется работа с налоговой инспекцией по разъяснению порядка применения этих мер. Подробная информация появится в ближайшие дни, - рассказал Андрей Антонов.

Кроме того на 6 месяцев планируется ввести мораторий на подачу заявлений кредиторов на банкротство компаний, взыскание долгов и штрафов.

- План поддержки малого и среднего предпринимательства региона будет дополняться новыми мероприятиями, - подвел итог заместитель губернатора. - Вся информация будет оперативно появляться на сайте Администрации Томской области.