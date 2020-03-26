Курс - на развитие рыбной отрасли

Масштабная программа господдержки рыбохозяйственного комплекса, стартовавшая несколько лет назад, уверенно набирает обороты и приносит первые результаты. В том числе, и в Томской области, реки которой удивительно богаты живыми «сокровищами» в чешуе и с плавниками.

Причем, рыба из холодных рек и озер Сибири по пищевой ценности во многом превосходит своих собратьев, выловленных в других водных бассейнах. Как подтверждают десятки исследований, у нее более выраженный вкус, выше плотность мяса и содержание полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для работы сердца. Поэтому рейтинг северной рыбы в мире неуклонно растет. Томская область по потреблению рыбы на душу населения занимает второе место в СФО и значительно превосходит в этом плане среднероссийские показатели. Для многих жителей нашего региона речные богатства не только любимый продукт, но и источник заработка.

Итоги 2019 года и перспективы развития рыбного комплекса прокомментировал начальник областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Виктор Сиротин.

- Минувший год был неблагоприятным для промышленного рыболовства. Весь сезон наблюдался низкий уровень воды, реки были в своих руслах, отсутствовали поймы, необходимые для нереста и нагула рыбы. В связи с этим объем вылова практически не увеличился: остался на уровне 2018-го - 3,2 тыс. тонн. Но все же по сравнению с 2015-м есть рост в 1,4 раза. - говорит Виктор Васильевич.

По его словам, в течение последних лет, в регионе налицо положительная динамика развития РХК. Объем переработки рыбной продукции в 2019-м вырос по сравнению с 2018 годом на 27% и составил 4,2 тыс. тонн. (рост, по сравнению с 2015-м, в 1,5 раза). Государственная поддержка рыбной отрасли, направленная на модернизацию оборудования для глубокой переработки рыбного сырья, позволила значительно расширить ассортимент. В 2018-2019 гг. на томском рынке было представлено более 50 видов новых рыбных изделий, в том числе линейка для диетического и детского питания, снековая продукция, кулинария. Общий ассортимент составляет более 400 наименований.

От маленьких ИП до больших «китов»

Назвать «заводом» с законченным технологическим циклом «от улова до переработки» в Томской области можно лишь с десяток предприятий. Остальные - индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают себе и близким самозанятость. Однако именно в этом направлении за последние годы, по словам Виктора Сиротина, наметился большой прогресс. «В связи с невысокой стоимостью и упрощением механизма выдачи квот наши рыбаки за год успешно вылавливают и реализуют около 3,2 тысячи тонн рыбы. Это выгоднее, чем платить гигантские штрафы за браконьерство», - подчеркивает собеседник.

Важнейшим событием для развития отрасли в целом и для жителей Александровского района в частности стало строительство завода «Александровские консервы» (проект ООО «Ковчег»).

- Этот район у нас самый «рыбный». Местные рыбаки давно говорили нам, что могли бы ловить и больше, но был вопрос, как реализовать продукцию... Много лет рыба просто «уходила» из региона в виде сырья для соседей. Открытие завода с производительностью 6 тыс. банок в сутки, способного выпускать большой объем консервов, позволит решить эту проблему. - говорит Виктор Васильевич.

Если говорить о действующих заводах, то, по словам Сиротина, региональная власть делает ставку на развитие трех «китов»: это ИП Пивиков А. В. (бренд «Рыбная тема»), ООО «Колпашевский рыбозавод» и ООО «Авангард».

- Завод, который построила «Рыбная тема» в п. Предтеченск, необходим для обеспечения продукцией прежде всего жителей Томска. Он может перерабатывать до 3 000 тонн сырья в год. Руководство области обеспечило ему господдержку в размере 35 млн рублей на закупку современного высокотехнологичного оборудования., - рассказывает Виктор Сиротин.

Еще один «кит» и оплот традиций томской рыбной отрасли - Колпашевский рыбозавод. «О некоторых его достижениях мы порой узнавали постфактум. Роскачество делало контрольные закупки и на федеральном уровне подтверждало не только соответствие нормам, но и даже, во многом, превосходство колпашевского продукта», - отмечает глава отраслевого департамента. В планах развития предприятия: создание новых вялочных цехов, открытие рыбозаготовительных пунктов в райцентрах Каргасок и Парабель, приобретение новых автомобилей-рефрижераторов.

- Что касается проверок Россельхознадзора, здесь какая-то ошибка, ведь исследования проводились еще в ряде независимых лабораторий, и ни одна не выявила нарушений, - уверен Виктор Васильевич.

Рыбоперерабатывающий завод «Авангард» также ключевая «точка роста» томского РХК - по объемам и мощности. Сегодня в совместных планах предприятия и обладминистрации - создание новых коптильных цехов, организация производства снековой продукции.

- Прямая поддержка властями предприятий рыбной отрасли показала высокую эффективность, способствовала модернизации и расширению производств, внедрению новых технологий, расширению ассортимента продукции, созданию новых рабочих мест, - подытоживает Виктор Сиротин. И этот курс на развитие рыбной отрасли, безусловно, будет продолжаться.