Регион развивает «Рыбную тему»

- Еще семь лет назад промышленный вылов и переработка рыбы в Томской области были фактически на нуле. Даже неудобно как-то, ведь живем в крае с удивительными речными богатствами. Так что сегодняшнее событие, безусловно, является знаковым и важным для всего региона, - сказал губернатор Сергей Жвачкин, открывая 13 марта новый рыбоперерабатывающий завод «Рыбная тема».

фото: РИА Томск. В арсенале завода – самое современное оборудованиеФото: из открытых источников

Завод, расположенный в поселке Предтеченск, сегодня является самым современным и крупным рыбоперерабатывающим предприятием на Томской земле. В ближайшее время предприятие должно выйти на полную проектную мощность и будет перерабатывать до 3 000 тонн сырья в год.

- Это первое высокотехнологичное предприятие в Томске по промышленной переработке рыбы. А вообще наша компания существует с 1995 года, мы начинали ее с небольшого цеха, как семейное дело, – рассказал директор предприятия, владелец известной томичам сети магазинов «Рыбная тема» Алексей Пивиков. - Постепенно доросли до уровня большого завода с шестью промышленными участками. Общая сумма инвестиций в проект составила 106 миллионов рублей: с 2018 года, практически с нуля, проделана гигантская работа: установлены новейшие системы вентиляции, камеры копчения с системой очистки дыма и камеры вялки с «умными» воздушными потоками, современные камеры шоковой заморозки и выморозки описторхоза.

Владимир Пивиков, основатель «Рыбной темы»

Весомую помощь в реализации проекта оказал областной бюджет, выделивший порядка 37,5 млн рублей на приобретение технологического оборудования и возмещение затрат на покупку коптильных камер. Новое предприятие оснащено, что называется, по последнему слову технологий мировой рыбопереработки. Есть здесь и котлетный аппарат с вакуумным шприцем, обеспечивающим высокую точность и качество заполнения форм, и термоформер, и установки для вакуумного посола, и оборудование по экологичной утилизации биоотходов и многое другое. Некоторые из этих умных и высокопроизводительных машин не имеют аналогов за Уралом.

«Су-вид» и другие тонкости

На новом заводе создан полный производственный цикл - от момента закупки сырья (речная, озерная и морская рыба) до реализации готовой продукции через «Рыбную тему», «ЛАМУ» и другие торговые сети. На первом этапе завод будет выпускать 143 наименования, с выходом на проектную мощность ассортимент увеличится вдвое. Но и сейчас он впечатляет: это и копченая (с золотистым оттенком и «чистым», без горечи вкусом), и вяленая рыба, пресервы самых различных видов, рыбные полуфабрикаты и салаты.

Своим приоритетом здесь считают заботу о здоровье потребителя. «Рыбная тема» даже развивает линию продуктов для самых маленьких потребителей: котлетки, которые входят в эту группу, разработаны по рецептам для детского питания.

Интересно, что предприятие сегодня выпускает как традиционные, так и разработанные по новым технологиям продукты. К примеру, в ассортименте есть и селёдка классического посола, и солёно-мороженая, всего с одним процентом соли. Последняя готовится по технологии вакуумного посола. Это новая линия – BBQ, в которую входят 11 разных продуктов с разными маринадами: и скумбрия, и камбала, и сёмга и пр. Так что нежными шашлыками на природе могут теперь наслаждаться люди с самыми завышенными требованиями к здоровой пище.

фото РИА Томск: Приоритет "Рыбной темы" - забота о здоровье потребителя.Фото: из открытых источников

Можно сказать, что «Рыбная тема» сегодня выводит на новый уровень саму культуру производства и потребления рыбопродукта. Специалисты завода, к примеру, сделали доступными для широких масс продукты, изготовленные по технологии «су-вид» (от фр. sous-vide, «под вакуумом»). Это метод приготовления пищи, при котором ее помещают в пластиковый пакет с откачанным воздухом и медленно готовят при сравнительно низкой и точно контролируемой температуре. Готовые рыбные блюда, благодаря этой технологии, имеют отменный вкус, а все входящие в их состав ингредиенты сохраняют максимум полезных веществ. Раньше такие изыски могли отведать только посетители элитных ресторанов. Теперь, благодаря «Рыбной теме», блюда высокой кухни доступны и рядовым потребителям.

Естественно, при таком подходе к рецептуре и технологиям на заводе отказались от типичных удешевителей продуктов, все ингредиенты абсолютно натуральные.

- Принцип нашей компании - выпускать продукцию полезную, честную и вкусную, - заявил на торжественном открытии Алексей Пивиков. - И мы обещаем работать так, что за нас будет не стыдно!