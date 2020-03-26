Будут биоресурсы - работа пойдет!

ООО «Рыбозавод Парабельский» входит в группу компаний под руководством бизнесмена Владимира Калгина. Основной профиль деятельности холдинга - промышленное рыболовство, переработка и реализация рыбной продукции, выполнение мероприятий по компенсации ущерба водным биоресурсам, а также выращивание и поставка рыбопосадочного материала сиговых пород. Парабельское предприятие играет далеко не последнюю роль в развитии сиговодства в нашей стране - является «донором» пеляди для 16 российских регионов и Казахстана.

Без леща и судака, но зато с икрой

Прошедший год, по словам Владимира Петровича, для местного рыбного промысла оказался провальным.

- Если ниже по реке за одно промысловое усилие стрежевым неводом можно было поймать до 5 тонн рыбы, то у себя дома мы не поймали практически ничего. У нас работало 2 стрежевых невода по 650 м каждый, но леща, щуки, судака на участках, выделенных Парабельскому рыбозаводу, не было физически. Вылов биоресурсов пришлось вести на озерах. Объем рыбопереработки в 2019 году составил всего около 130 тонн. Правда, удалось хорошо отсадить сиговых, шедших на нерест, получить рыбоводную икру и заложить ее на инкубацию, - делится предприниматель.

За десять лет своей работы холдинг Калгина реализовал 1 млрд 279 млн 400 тыс. личинок и рыбоводной икры сиговых; карповых - 300 тыс., судака - 100 тыс., щуки - 100 тыс., стерляди - 1 млн, в том числе для товарного рыбоводства (пастбищной аквакультуры) - 837,5 млн, для воспроизводственных мероприятий - 441,9 млн личинок и икры сиговых. Спрос на рыбопосадочный материал из Сибири растет благодаря его отменному качеству, складывающемуся из многих факторов. Например, молодь рыбы Калгин и его команда подращивают на естественном корме и в специально построенном водоеме, качеству воды в котором уделяется особое внимание- так же, как и во время процесса инкубации. Он проводится в соседнем регионе - в реках Томской области вода для этого не подходит по биохимическим показателям.

За десять лет своей работы холдинг Калгина реализовал 1 млрд 279 млн 400 тыс. личинок и рыбоводной икры сиговыхФото: из открытых источников

Предприниматели не бездействуют

Рыбное хозяйство региона сегодня постепенно возрождается благодаря поддержке государственной и областных программ - «Экономия природы» и «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области».

Но и сами предприниматели не бездействуют. ООО «Рыбозавод Парабельский» является одним из учредителей кластера возобновляемых ресурсов Томской области, вместе с ООО «Рыбхоз» (тоже предприятие Владимира Калгина) входит в состав учредителей «Российского союза работодателей-рыбопромышленников». Сложности лучше преодолевать сообща, и одна из основных в текущий период - ситуация с биоресурсами.

- Еще вчера щуки и судака хватало и промысловикам, и любителям, а сегодня ощущается нехватка рыбы в наших реках. Почему? Возможно, виной тому маловодье, или ЧП на местном газопроводе, или вмешался иной негативный фактор, вынудивший рыбное стадо покинуть водоемы. В этом вопросе необходимо разбираться экологам, контрольно-надзорным органам: взять пробы воды, грунта, выяснить, как можно помочь реке и сделать это. Мы надеемся, что нас услышат. А пока мы решили повременить с капитальной реконструкцией и строительством новых цехов Парабельского рыбозавода. Чтобы вкладываться в это, надо четко понимать, на что рассчитывать дальше в плане сырья, - говорит Владимир Петрович.

В прошлом сезоне улов был значительно меньше, чем в предыдущие годыФото: из открытых источников

Сегодня ООО «Рыбозавод Парабельский» имеет около 40 единиц маломерных судов, хорошо укомплектовано орудиями лова, в сезон без проблем может увеличить число работников с 15 до 100 человек. Часть затрат на приобретение техсредств возмещает региональная власть. Возможно, также предприятие примет участие в конкурсе на получение областного гранта. В общем, парабельцы твердо намерены преодолеть временные трудности и продолжать начатое дело.