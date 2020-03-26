Колпашевский рыбозавод: за качество, безопасность и справедливость

.ООО «Колпашевский рыбозавод» было открыто пять лет назад (его составляют два производства - в Колпашеве и Томске, в коллективе работает около 80 человек). Продукция предприятия пользуется заслуженным спросом у томичей и жителей области благодаря своему качеству и отменным вкусовым свойствам.

По мнению генерального директора рыбозавода Владимира Репко, минувший год не стал особо выдающимся с производственной точки зрения. Сработали с небольшой прибылью: остро ощущалась нехватка основного сырья – речной рыбы. Ситуация по отдельным ее видам (к примеру, по язю, щуке) и сегодня остается достаточно напряженной.

В 2019-м году объем готовой продукции обоих производств составил чуть более 1200 тонн. В том числе замороженной рыбы - 382 тонны, холодного и горячего копчения – 344 тонны, вяленой рыбы – 85 тонн, соленой – около 400 тонн.

Ассортимент расширить можно…

Рыбные нарезки, пресервы и полуфабрикаты сегодня выгодно дополняют ассортиментный ряд. Новинка - стейки и котлеты из налима, вкусные, совсем как домашние. К слову, томичи, которые соблюдают пост, в фирменных магазинах рыбозавода смогут выбрать свежие продукты для своего меню. При изготовлении полуфабрикатов используются только натуральные ингредиенты и растительное масло.

Продукция предприятия пользуется заслуженным спросом у томичей.Фото: из открытых источников

- Бизнес требует постоянных денежных вложений, - комментирует ситуацию Владимир Репко. – Прибыль от реализации продукции не позволяет нам использовать банковские кредиты необходимой величины в связи с высокими процентными ставками, рассчитываем на себя. Государственная поддержка не помешала бы сейчас, поэтому планируем принять участие в конкурсе на соискание областного гранта, по условиям которого 80% затрат на техническое оснащение производства берет на себя бюджет, 20% расходов несет предприниматель. Бюджетные средства будут выделять на приобретение нового технологического и промышленного холодильного оборудования, включая его доставку, монтаж и пусконаладочные работы.Освоение новых видов продукции можно было бы успешно продолжать (в арсенале ООО «Колпашевский рыбозавод» ее сейчас насчитывается около 150 наименований), но этому препятствует серьезная нехватка производственных площадей. Реконструкция помещений бывшего рыбокомбината осуществляется поэтапно, в соответствии с утвержденным на уровне Администрации Томской области бизнес-планом, однако не так быстро, как того бы хотелось. Это многомиллионные затраты, ведь речь идет о крупном заводе-переработчике. Региональная власть оказывает бизнесменам поддержку в виде субсидий, чтобы компенсировать часть затрат на оборудование (на предприятии в 2019-м приобрели неопресс - суперсовременный мясокостный сепаратор для производства фарша, а также - новейшую коптильную камеру). Остальное каждый предприниматель осуществляет за счет собственных средств.

В 2019 году был начат капитальный ремонт помещений цеха вяления рыбы в здании площадью более 1000 кв. м, сейчас к нему уже подведены коммуникации, есть отопление. Руководство Колпашевского рыбозавода планирует завершить реконструкцию помещений цеха в этом году, в 2021-м полностью оснастить цех современным оборудованием и запустить в эксплуатацию. Всестороннее обеспечение качества и безопасности – дело чести для семейного бизнеса Репко.

Завод – как одна семья. На первомайской демонстрации в КолпашевоФото: из открытых источников

Лабораторная ошибка? Цена вопроса!

Между тем в ноябре 2019-го деловой репутации и имиджу ООО «Колпашевский рыбозавод», как поставщику пищевых продуктов, был нанесен серьезный удар. Предприятие публично (прошла публикация в СМИ) обвинили в нарушении требований технических регламентов по безопасности продукции. Проверка Россельхознадзора обнаружила в используемой заводом речной рыбе превышение содержания ртути почти вдвое. Дополнительную экспертизу по инициативе Владимира Репко провели аккредитованные лаборатории Роспотребнадзора, областной ветеринарной службы и Томского центра стандартизации, метрологии и сертификации, не выявив нарушений. Позже Россельхознадзор сделал еще одно исследование и вновь обнаружил превышения. Расхождение результатов с экспертизой коллег ведомство объяснило более дорогой техникой, что использует Россельхознадзор в работе. По мнению генерального директора Колпашевского рыбозавода, речь все же может идти в лучшем случае о лабораторной ошибке, которая оборачивается существенным уроном для бизнеса. А в худшем – вовсе не благими намерениями по защите прав потребителей.

Качество и безопасность – дело чести для семейного бизнеса РепкоФото: из открытых источников

- Изъятие проб и проведение анализов на содержание ртути в нашей продукции Россельхознадзором проводилось с нарушением требований нормативно-правовых документов. Россельхознадзор проводит исследования только в своих ведомственных лабораториях, и их результаты в 2017 году в аналогичной ситуации не подтвердились. Незаконно не признавать результаты исследований аккредитованных независимых лабораторий, отличающиеся в десятки раз! Мы намерены оспаривать заключение ведомства через арбитражный суд, куда уже обратились с соответствующим заявлением, – подчеркнул Владимир Репко. – В производстве Колпашевского рыбозавода нет ничего ртутьсодержащего, а мониторинг водоемов, откуда вылавливается рыба, на предмет их благополучия является обязанностью Россельхознадзора. Никаких запретов на вылов рыбы в Томской области не было и нет по сей день. Пусть в деле разберутся компетентные органы.