Богатства северных рек

Оптовый склад ИП Чернышов Е. И. на улице Водяной в Томске хорошо известен представителям рыбодобывающей отрасли нашего края. Также, как и рыбакам из Тюменской, Новосибирской, Астраханской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, других регионов Сибири и Крайнего Севера.

Специализацией компании Чернышова является пресноводная рыба. В мощных и современных холодильниках сосредоточен богатейший ассортимент северной рыбы из Обь-Иртышского бассейна, Байкала и Ангары. Это различные виды сиговых, а также такие популярные промысловые частиковые, как судак, щука, язь, налим, лещ, елец, плотва, карась, окунь и пр.

- А из Астрахани и Казахстана нам доставляют воблу, - добавляет Евгений Иванович.

Общий объем поставок его компании ежегодно составляет около 300-400 тонн, сегодня она является стратегически важным звеном для томского РХК. За два десятилетия своей работы на рынке рыбопродуктов Евгений Чернышов сумел не только наладить регулярный сбыт продукции заготовительных томских артелей, но и бесперебойно обеспечивает необходимым сырьем соседей, которые не могут похвастаться наличием крупных водных артерий. Это целый ряд предприятий Новосибирской, Кемеровской и Омской областей, Алтайского и Красноярского краев, Хакасии.

- К сожалению, в 2019-м мы не смогли полностью обеспечить потребности рынка - год был неблагоприятный для рыболовов. Но здесь сама природа диктовала нам объемы, - говорит руководитель известной оптовой компании. Мы попросили Евгения Ивановича рассказать о том, какой регион какую рыбку любит. По его словам, в пищевых приоритетах жителей Алтайского края - судак и окунь, томичи предпочитают щуку, язя и карася, сырка и муксуна, в зимний период - налима. У новосибирцев присутствует ярко выраженная любовь к муксуну, чиру и пеляди. В общем, каждому - свое!