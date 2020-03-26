Семейное дело Геннадия Бедо: чулымский вариант

Геннадия Бедо с сыновьями и внуком можно смело занести в летопись Томской области как олицетворение настоящих сибирских рыбаков.

Живет семья Бедо в Первомайском районе, в селе Альмяково, что на правом берегу Чулыма. Естественно, здесь их артель в основном и добывает рыбу. Кстати, эта река - вторая по величине на Томской земле - всегда славилась обилием водной живности.

По сей день сохраняется чрезвычайное видовое разнообразие обитающих в Чулыме рыб. Это окунь, хариус, плотва, ленок, карась, судак, язь, налим, ерш, елец, нельма, линь, щука, таймень. Здесь даже водятся стерлядь и сибирский осетр. «Пошли рыбки, батюшка-Чулым, не для корысти, а для жисти», - говаривали когда-то местные рыбаки...

На рынке ИП Бедо Г. В. (так официально называется семейная компания) работает больше десяти лет. Деятельность этого небольшого местного предприятия оказалась замеченной на региональном уровне. Два года назад, в марте 2018-го, губернатор Сергей Жвачкин, выступая на Сельском сходе Томской области, обозначил точки роста сельской экономики, в числе которых - рыбное хозяйство.

В частности, он рассказал, что областная власть помогает создавать сеть пунктов приема свежей рыбы в селах и деревнях, расположенных на севере Оби и вдоль Чулыма. Губернатор привел пример: «В селе Альмяково Первомайского района предприниматель Геннадий Владимирович Бедо при бюджетной поддержке открыл современный пункт приема рыбы. И все, мягко говоря, нелегальные рыбаки, которые раньше конфликтовали друг с другом и с рыбоохраной, теперь выходят из тени и объединяются. Работают легально, кормят семьи, платят налоги в бюджет».

В настоящее время объемы улова артели Бедо составляют в среднем 50-60 тонн в год. На месте организована и своя небольшая переработка. «Сейчас вот чебака коптим, - рассказывает Геннадий Владимирович. - Вообще, зимой у нас в основном идет щука, судак, чебак, лещ, окунь и налим».

Бригада у Геннадия Бедо невелика, и он, как практически любой начальник рыболовной артели, сетует на нехватку кадров. Действительно, немного найдется желающих в 30-градусный мороз ловить рыбу! Здесь нужно быть влюбленными в свое дело, как сам глава семейства, его сыновья и внук. Но можно не сомневаться: пока живут и работают на селе такие люди, как семья Бедо, речной рыбы у томичей будет в достатке.

В Томске приобрести продукцию от индивидуального предприятия можно на традиционных ярмарках выходного дня. Например, на улице 5-й Армии, у речного вокзала, в микрорайоне Спичфабрики и в Академгородке.

Сами же рыбаки, включая Геннадия Бедо и его коллег, в свою очередь признают, что их успешная деятельность была бы невозможна без помощи и поддержки специалистов областной и районной администрации.

- В частности, хотелось бы выразить благодарность начальнику департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктору Васильевичу Сиротину. А также - главе администрации Первомайского района Ирине Ивановне Сиберт, - подчеркнул он.