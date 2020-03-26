Доступный путь к здоровью

Правильный образ жизни и регулярный медосмотр - лучшая защита против болезней сердца и онкологии

Согласно официальным данным, в России ежегодно от заболеваний сердечно-сосудистой системы умирает более одного миллиона 200 тысяч россиян. В сумме это составляет почти 57% всех смертельных случаев. При этом у нас показатели заболеваемости и смертности выше, чем в среднем для Европы и мира. Однако, как показывает та же мировая практика, серьезно понизить смертность от этих недугов можно мерами своевременной профилактики и правильным образом жизни.

Помоги сам своему сердцу

Сердечно-сосудистые заболевания - лидирующая группа болезней не только в Томске, но и во всей стране. Раньше существовал стереотип, что получить такие проблемы можно лишь к пенсионному возрасту. Однако гипертония, ишемическая болезнь сердца, аритмия, инфаркты и инсульты сегодня стали частыми у людей уже к 45 годам. И виной всему - неправильный образ жизни, отсутствие адекватных физических нагрузок, несбалансированное питание, стрессы, избыточный вес, а также курение, которым увлекается 37% россиян.

- Мало кто знает, что профилактика помогает даже при генетической склонности к сердечно-сосудистым заболеваниям: болезнь всегда можно предупредить, - говорит заместитель директора по организации экспертной работы и защите прав застрахованных филиала АО «Макс-М» в г. Томске Кулманакова Ирина Михайловна

- При этом чтобы вовремя выявить проблемы со здоровьем и вероятность заболеваний сердца, не нужно тратить деньги, ведь все застрахованные в системе ОМС могут обследоваться сегодня совершенно бесплатно.

Диспансеризация, которую любой может пройти раз в три года, помогает выявить предрасположенность к сердечным недугам. Первый этап диспансеризации подразумевает анализы крови на уровень глюкозы и холестерина, электрокардиографию, проводится осмотр и оценивается общий риск развития сердечно-сосудистых болезней, в зависимости от возраста человека. На втором этапе, при выявлении показаний определяется липидный спектр крови, ведутся другие обследования, позволяющие установить проблемы.

- Сегодня бесплатную диспансеризацию раз в три года могут пройти все желающие от 18 до 39 лет включительно. А у людей предпенсионного возраста и старше такие обследования проводятся ежегодно. По завершении профилактического осмотра или диспансеризации врач выдает человеку дальнейшие рекомендации и при необходимости назначает лечение, - поясняет Ирина Михайловна. - Для прохождения диспансеризации нужно просто обратиться в свою поликлинику по месту прикрепления, с паспортом и полисом ОМС.

Чтобы вовремя уберечься от серьезных проблем, каждый должен помнить о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и соблюдать меры профилактики.

Главными условиями для возникновения болезней сердца, инфаркта и инсульта являются неправильное питание, низкая физическая активность, курение и алкоголь. Основные симптомы надвигающихся проблем - повышенное артериальное давление, значительный уровень глюкозы и липидов в крови, избыточной вес.

Первым помощником в борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы должны стать регулярные физические занятия. Они помогают предотвратить риск возникновения атеросклероза. Если уровень жировых клеток в норме, то для атеросклероза не будет предпосылок.

Чтобы помочь сердцу, следует есть больше клетчатки, которая препятствует накоплению холестерина. Клетчатка содержится в муке грубого помола, кашах из зерновых - геркулесе, нешлифованном рисе, гречке. Положительно влияют на сердце овощи и фрукты - гранат, тыква, брокколи, земляника.

Помните, что негативная обстановка сказывается не только на нервах, но ведет к заболеваниям сердца и сосудов: повышение адреналина вызывает учащенный сердечный ритм, увеличивается давление и возникает спазм сосудов, как следствие - сердечный клапан изнашивается быстрее. Стрессы ведут к проблемам с сердечной мышцей, поэтому всячески избегайте их. Старайтесь правильно отдыхать и спите не меньше 7 часов в сутки.

Но самый существенный вред здоровью сердца наносит курение. Доказано, что никотин сужает сосуды, вызывая их спазм. Отказ от сигарет, это главный шаг к предотвращению образования тромбов и разрушения сосудов. Кстати, злоупотребление алкоголем также ведет к риску появления тромбов, повышению уровня холестерина и кислородному голоданию тканей. Если вы хотите прожить долго и без болезней, лучше вовсе исключить алкоголь из своей жизни.

Профилактика эффективней, чем само лечение!

Онкологические болезни, злокачественные новообразования (ЗНО) стоят на втором месте в причинах смертности среди россиян. Однако врачи отмечают, что в большинстве случаев эти смерти можно было бы предотвратить, если бы граждане вовремя обращались за медицинской помощью и соблюдали меры профилактики таких заболеваний. Основные причины высокого показателя смертности от онкологии, это поздняя обращаемость населения к врачам, недостаточный уровень онко-настороженности у медиков, а также неверный поиск причин болезни пациентов.

Сегодня государство ставит задачу серьезно снизить смертность от ЗНО, и довести охват населения профилактическими медосмотрами до 70%. Согласно нацпроекту «Здоровье» главные усилия необходимо сосредоточить на доклиническом выявлении заболеваний и комплексе профилактических мер.

- Мы не устаем повторять: любая профилактика эффективней, чем само лечение, Научить людей правильно питаться, не валяться часами на солнце, бросить курить и не злоупотреблять алкоголем, проще, чем вылечить, например, рак кожи - очень агрессивное и опасное заболевание, которое крайне трудно поддается лечению. Другой пример: курящие люди в 30 раз чаще страдают от рака, чем некурящие. И здесь просветительская роль, как и роль медиков, просто неоценима.

Врачи утверждают - главным фактором увеличения продолжительности жизни людей является профилактика и внимательное соблюдение элементарных правил здорового образа жизни. По оценкам экспертов, только отказ от табакокурения, полноценное, богатое витаминами питание, умеренная физическая активность и воздержание от алкоголя позволяет предотвратить по меньшей мере 40% случаев злокачественных новообразований!

- В этой связи особое внимание со стороны взрослого населения также должно уделяться диспансеризации, - продолжает Ирина Кулманакова. - Никогда не упускайте возможность пройти бесплатное обследование и получить рекомендации врача по сохранению и укреплению вашего здоровья! Ведь чем раньше будет диагностировано опасное заболевание, тем больше шансов вылечить его, без тяжелых последствий для организма и больших затрат на восстановление. Бесплатный профилактический медосмотр и диспансеризация доступны сегодня всем, имеющим полис ОМС, достаточно лишь обратиться в поликлинику по месту прикрепления!

Помните, что внимательное отношение к здоровью поможет вам не упустить первые признаки заболеваний, а правильный образ жизни в сочетании с профилактическими мероприятиями по ОМС позволят организму работать без сбоев!

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Найдите время для своего здоровья, и помните, ранняя диагностика заболеваний увеличивает шансы на выздоровление, без тяжелых последствий и длительного восстановления. Прислушайтесь к тому, что говорит вам ваш организм и помогите ему справиться с опасностями своевременно!

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