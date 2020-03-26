Душа поет, когда клюет!

14 марта на о. Родниковом в Шегарском районе состоялся традиционный, седьмой уже по счету, фестиваль «Народная рыбалка» - один из самых массовых в России турниров любительского рыболовства. Нынешней весной его участниками стало свыше тысячи человек, а желающих посостязаться было в несколько раз больше! Но из соображений безопасности организаторам пришлось лимитировать число тех, кто выйдет на лед.

- В этом году мы 21 февраля объявили конкурс, а 24-го уже закрыли прием заявок. Но это не главный рекорд нынешнего фестиваля. Сегодня самому старшему участнику - под 80 лет, а самому юному - четыре месяца. Это малышка из семейной команды. Их, кстати, тоже сегодня выйдет на лед рекордное число - почти 200. Вот как широко разошлась слава о фестивале, и вот как сильна народная любовь к исконно сибирскому промыслу, - сказал губернатор Сергей Жвачкин, открывая турнир. По рыбацкому обычаю, глава региона пожелал «Ни хвоста, ни чешуи!» всем участникам.

Победители фестиваля определялись по нескольким номинациям: среди юношей и девушек 14-17 лет, мужчин 18-60 лет, женщин от 18-ти и старше, мужчин старше 60 лет, семейных команд и мастеров. Условия для всех были равными - ловля на мормышку. Критерий победы тоже простой - вес пойманных трофеев. Пока рыболовы сидели у лунок, гостям фестиваля тоже не пришлось скучать. Их ждала насыщенная разлекательная программа: квесты, огненное шоу, конкурс по приготовлению ухи и дегустация лучших вариаций блюда, концерт творческих коллективов, катание на снегоходах и собачьих упряжках. Впервые на фестивале состоялся кросс на мотовездеходах.

Томич Антон Трофимов завоевал главный приз - лодку с моторомФото: из открытых источников

«Народным рыбаком - 2020» стал томич Антон Трофимов, поймавший 1,19 кг рыбы. В качестве приза он получил лодку ПВХ с мотором. В номинации «Мужчины до 60 лет» победил Сергей Саблин из Асина, среди женщин лучшей стала Марина Маслова из Чажемто, среди семейных команд - томичи Першины, в молодежной номинации не было равных Максиму Мальцеву из с. Рыбалово. Победители получили кубки, медали и ценные призы. Но самой главной наградой для всех участников и гостей «Народной рыбалки» стало замечательное настроение!