Песни нашей Победы

9 марта, в томском Дворце творчества «Авангард», состоялось торжественное открытие VIII губернаторского фестиваля народного творчества. За предшествующие годы более шести тысяч самодеятельных артистов из всех муниципалитетов нашего региона продемонстрировали на нем свои таланты.

По неизменной традиции череду фестивальных мероприятий открыл конкурс исполнителей военной и патриотической песни «Муза, опаленная войной». В преддверии 75-летия Великой Победы, в Год памяти и славы, его условия претерпели существенные изменения: на суд жюри участникам надо было представить не разрозненные художественные номера, а театрализованную программу с сюжетной линией и режиссерским замыслом. Но самодеятельные таланты из областной столицы и сельской глубинки замечательно справились с задачей, представив на суд жюри и зрителей 15 настоящих мини-спектаклей! В выступлениях участвовали и малыши, и студенты, и школьники, и представители старшего поколения - ведь память о Великой Отечественной войне священна для всех россиян от мала до велика. Многие номера просто невозможно было смотреть без слез, до того искренним, трогательным и достоверным было происходящее на сцене.

Самодеятельные артисты из Колпашевского района представили зрителям настоящий экскурс в историю нашей страны и ее ратных побед. Воины 20-го века в их исполнении приняли на сцене эстафету у Петра Первого и Михаила Кутузова, победившего Наполеона. А когда зазвучала финальная песня программы «От героев былых времен…», все зрители в зале встали в едином порыве и дослушали ее стоя.

Неслучайно колпашевцы вошли в число победителей и получили несколько дипломов третьей степени - ими отмечены представители Колпашевской ДШИ, вокально-инструментальный ансамбль «Ярь» и ансамбль народной песни «Разноцветье» ДК «Лесопильщик». Дипломы третьей степени также получили представители Парабельского и Чаинского районов. Чаинцы тронули сердца зрителей «Былью о далекой юности», поведав о помощи фронту комсомольцев родного района. Дипломов второй степени был удостоены артисты из Белого Яра, молодежный театр «ЭкспроМТ» из Кожевникова, юные актеры которого играли своих сверстников -солдат, чья судьба могла бы сложиться счастливо, если б не было той войны…

Диплом за первое место получили молчановцы за программу «1 418 дней» в постановке Евгении Кузнецовой из межпоселенческого Центра народного творчества и досуга Молчановского района. В нее вошли и вокальные номера, и литературные композиции, и танец под знаменитую мелодию «Утомленное солнце». Конкурсные выступления заняли почти семь часов, но зрительный зал не пустел до самого конца этого удивительного концерта, который стал данью памяти нашим дедам и прадедам, завоевавшим Победу.