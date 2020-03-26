Год юбилея и значимых перемен

В 2019 году Томская область отметила свое 75-летие. Ключевым событием юбилейного года стало начало реализации на территории региона национальных проектов, призванных обеспечить его устойчивое социально- экономическое развитие и повысить качество жизни томичей. На эти цели в ближайшие несколько лет будут направлены колоссальные средства - свыше 20 миллиардов рублей. Первые «транши», полученные в рамках нацпроектов, уже воплотились в километры новых дорог, возведенные детские сады, приобретенное медицинское оборудование и многое другое. Кроме того, в минувшем году получили свое продолжение региональные и муниципальные программы, направленные на решение насущных проблем городов и поселков.

Число первенцев растет, но рождаемость падает

Согласно данным статистики, на начало 2020 года в Томской области проживали 1 миллион 77 тысяч 400 человек, из них 296 тысяч 200 – в сельской местности, то есть практически каждый четвертый. Административное устройство региона за минувший год не претерпело изменений и представляет собой 112 сельских поселений (571 сельский населенный пункт), 3 городских поселения, 16 муниципальных районов и 4 городских округа. 25% сельских территорий относятся к мелким населенным пунктам – до 50 человек. Самые малочисленные районы –Тегульдетский (5 991 человек) и Александровский (7 921). Самый крупный – по-прежнему Томский район (76 872), в 2019 году число его жителей возросло еще на 2000 человек.

- Это миграционный прирост – люди активно покупают жилье в новых микрорайонах, являющихся по сути продолжением областной столицы, но административно относящихся к Зональненскому и Заречному сельским поселениям Томского района. В самом Томске население, также благодаря мигрантам, возросло на 1430 человек, в тройку лидеров по данному показателю вошел и Асиновский район (+263) – рассказал Анатолий Рожков, заместитель губернатора по территориальному развитию.

Что касается естественного прироста населения, то в нашем регионе, как и по всей России, рождаемость продолжает снижаться. Сегодня только в Томске и Стрежевом она превышает смертность и то совсем незначительно.

В 2019 на томской земле родился 10 771 малыш, в 2018 их было 11 920. Среди младенцев - 172 пары двойняшек и 2 тройни. Почти 74% новорожденных появились у родителей, состоящих в законном браке. По сравнению с прошлым годом, возросло количество первенцев, правда, с каждым годом растет и возраст их мам и пап – современные молодые люди все чаще предпочитают обзаводиться детьми ближе к 30-ти годам.

Как рассказал Анатолий Рожков, за счет средств нацпроекта «Демография» были построены детские сады в Первомайском, Молчаново, Заречном сельском поселении Томского района, Ленинском районе Томска, ведется строительство садиков на 145 мест каждый в с. Кожевниково и с. Зырянское, Шегарском районе. С учетом демографической ситуации, уже в ближайшие пару лет местами в детских садах будут обеспечены абсолютно все томские дошколята – как в городах, так и в селах.

К 2022 году все томские малыши будут обеспечены местами в детских садахФото: из открытых источников

Медицинская помощь становится доступней

- Все наши населённые пункты, где проживает более 100 человек, сегодня имеют ФАП либо на своей территории, либо на расстоянии не более 6 км. В населенные пункты с числом жителей меньше 100 человек специалисты районных больниц приезжают по графику. Пять новых ФАПов в рамках нацпроекта «Здравоохранение»,были построены в 2019 году в с. Мишутино Зырянского района, в Полуденовке Верхнекетского района, в д. Сухое Бакчарского района и в Федораевке и Подобе Шегарского района. – говорит Иван Деев, заместитель главы региона по социальной политике.

В текущем году в рамках нацпроекта будут отремонтированы 10 действующих ФАПов в Асиновском, Колпашевском, Парабельском, Кожевниковском, Чаинском и Томском районах. Из областного бюджета также выделено 14 млн рублей на разработку проектной документации для детской поликлиники в Асино и поликлиники в Кривошеино. В 2019 году в медучреждения области поступило 1000 единиц современного оборудования, в 14 районных больницах появились новые автомобили «скорой помощи», вдвое было увеличено финансирование санавиации. В прошлом году с помощью летающих «неотложек» было спасено 720 жизней. Во всех районах области, начиная с прошлой осени, в рамках нацпроекта «Демография» начали действовать мобильные бригады, бесплатно доставляющие селян в возрасте 65+ для прохождения диспансеризации. За несколько месяцев услугой воспользовались около 3 000 человек. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в 2019 году отправились работать в томские села 70 врачей и 25 фельдшеров. Для обеспечения их, а также других сельских бюджетников, жильем в области уже три года реализуется губернаторская программа «Бюджетный дом». В 2020 году ее финансирование увеличено в десять раз – с 10 до 100 млн рублей, благодаря чему ключи от новых квартир получат сразу 43 специалиста в Зырянском, Бакчарском, Кожевниковском, Александровском районах и др.

В прошлом году 14 районных больниц получили новые автомобили скорой помощиФото: из открытых источников

Качественные дороги - сохраненные жизни

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в прошлом году было отремонтировано 138,2 км регионального, межмуниципального и местного значения, на них обустроено 46 остановок общественного транспорта. В общей сложности, на эти цели затрачено 2,72 млрд рублей. Главными объектами стали ремонт участков проспекта Ленина и Иркутского тракта в Томске, подъездные пути к КПП Северска, 40 километров автодороги Томск – Каргала – Колпашево. В 2020 году по нацпроекту отремонтируют около 143 километров автодорог в Томске, Северске и пяти сельских районах области на сумму 3,4 млрд рублей. Среди самых крупных объектов 22,3 км дороги Томск- Мирный –Межениновка, 25 км трассы Томск-Каргала-Колпашево, 17 км дороги Первомайское Белый Яр, подъезд к аэропорту Богашево. Как показывает статистика, качество дорожного покрытия напрямую влияет на число ДТП, а значит, чем больше хороших дорог, тем больше спасенных жизней! По итогам соцопросов, проведенных в муниципалитетах, в 2019 удовлетворенность томичей местными дорогами составила 39%, это на 6% выше, чем годом ранее.

В ближайшие несколько лет не менее половины трасс региона должны соответствовать нормативамФото: из открытых источников

«Прозрачное» золото приходит в дома

Помимо состояния дорог, одной из актуальных проблем, традиционно волнующих селян, является обеспечение чистой питьевой водой. Для ее решения, начиная с 2017 года, действует соответствующая региональная программа, в рамках которой в поселках региона было установлено 139 водоочистных станций. Они обеспечили доступ к чистой воде почти для 140 тысяч селян. В 2020 году в семи районах Томской области будет установлено еще двадцать «электронных колодцев», причем половина из них будут подавать очищенную воду сразу в централизованную водопроводную сеть. Кроме того, в рамках нацпроекта «Экология», в д. Лоскутово в прошлом году построена станция водоподготовки. На 2020 год запланирована реконструкция водозабора в Асино, строительство в Молчаново большой станции очистки питьевой воды.

В 2020 году в семи районах Томской области будет установлено еще двадцать «электронных колодцев»Фото: из открытых источников

- Главная цель нашей работы заключается не в количестве новых койко-мест, километрах асфальта и уж тем более не в объемах освоенных бюджетных средств, а в том, чтобы каждый житель Томской области ощутил на себе позитивные перемены в жизненно важных для него сферах. – неоднократно подчеркивал в своих выступлениях губернатор Сергей Жвачкин. Регион продолжает уверенно и последовательно двигаться в этом направлении.