Сделать правильный выбор

Светлана Александровна родилась в 1971 году в п. Осакаровка Карагандинской области, имеет высшее экономическое образование. После окончания в 1995 году Томского государственного университета работала в финансовом управлении администрации Верхнекетского района. С 2011 года занимала должность заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике. Напомним, предыдущий глава Верхнекетского района Алексей Сидихин сложил полномочия по собственному желанию в январе текущего года.

Светлана Альсевич ранее занимала пост заместителя главы Верхнекетского района по экономике.Фото: из открытых источников

В 2020 году выборы новых глав пройдут еще в 8 муниципалитетах: в ЗАТО Северск и г.Кедровый, в Бакчарском, Зырянском, Парабельском, Зырянском, Кривошеинском, Чаинском и Первомайском районах. На всех территориях руководители администраций будут избираться местными думами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Также в этом году в регионе состоятся выборы депутатов дум всех муниципальных районов и городских округов, включая г.Томск, и выборы 10 глав сельских поселений.

Только цифры

По результатам проведенного в 2019 году социологического исследования, уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в среднем по Томской области составил 43% от числа опрошенных респондентов.

Лидерами рейтинга стали:

г. Стрежевой – 63% (в 2018 году – 66% (1-е место),

Парабельский район – 56% (в 2018 году – 42% (12-е место),

Колпашевский район – 55% (в 2018 году – 51% (3-е место),

Асиновский район – 52% (в 2018 году – 49% (4-е место),

Тегульдетский район – 49% (в 2018 году – 45% (7-е место).

В группу аутсайдеров вошли:

г. Кедровый – 30% (в 2018 году – 28% (20-е место),

Верхнекетский район – 35% (в 2018 году – 35% (15-е место),

Александровский район – 35% (в 2018 году – 35% (16-е место),

Зырянский район – 35% (в 2018 году – 31% (17-е место),

Шегарский район – 36% (в 2018 году – 31% (19-е место).

Самое значительное снижение показателя по сравнению с 2018 годом произошло:

- в Томске (с 53% до 46%),

- - в Бакчарском районе (с 45% до 40%),

- в Каргасокском районе (с 45% до 39%).

Удовлетворенность населения качеством общего образования в среднем по области составила 45%, автомобильными дорогами - 39%, сферой культуры – 68%.