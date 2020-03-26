С большой любовью - к малой родине

- Прошлым летом мы начали большую работу по благоустройству парка Памяти в Молчанове - за счет бюджета поселения уложили тротуарную плитку, скоро установим красивые фонари, обустроим места на входе под экспонаты военной техники. Так что 75-летие Великой Победы наш парк встретит в надлежащем, парадном виде, - говорит Андрей Леонидович Гензе, глава Молчановского сельского поселения.

Подарком для юных молчановцев, живущих в микрорайоне Телевышка, стала детская спортивная площадка, установленная прошлой осенью. Ее появление - результат участия в областной программе «Инициативное бюджетирование», в рамках которой 90% расходов взял на себя регион, 10% - поселение и местные жители. В этом году молчановцы вновь проявили активность и поучаствовали в данной программе, благодаря чему в райцентре появится еще один современный детский спортгородок на ул. Полевой.

Новые качели, горки, песочницы в скором времени порадуют местных ребят и на пяти игровых площадках, оставшихся в Молчанове еще с советских времен. Администрация поселения намерена привлечь к этому доброму делу как местных предпринимателей, так и торговые сети, работающие в районе. Переговоры уже ведутся.

В прошлом году был приведен в порядок проезд к Молчановской ЦРБ, и теперь ее пациентам, особенно тем, кого привозят по «скорой», не приходится испытывать дополнительный дискомфорт от тряски по колдобинам. На улицах райцентра и в пяти других населенных пунктах поселения продолжилась замена ламп ДРЛ на экономичные «светодиоды», стартовавшая три года назад. За это время расходы местного бюджета на освещение значительно сократились, а главное, селянам стало гораздо удобнее передвигаться в темное время суток.

- Для решения одной из наших самых актуальных проблем - обеспечение жителей чистой питьевой водой в рамках одноименной губернаторской программы - были установлены 4 локальные станции водоочистки. Одна из них - в д.Соколовка, и три - в Молчанове. В райцентре мы разместили одну из станций в здании котельной, чтобы люди могли набирать воду, находясь в тепле. Котельное оборудование тоже теперь работает на очищенной воде, что продлит срок его эксплуатации. В 2021 году в Молчанове в рамках нацпроекта «Экология» должно начаться строительство большой станции водоочистки. Участок под нее уже выделен, мы активно работаем над проектной документацией и к 1 июня текущего года подадим ее на экспертизу. Также разрабатывается ПСД по реконструкции центральной ветки водопровода, которая будет подключена к новой станции и «запитает» все улицы села. Таким образом, до окончательного решения «водной» проблемы в столице нашего района осталось совсем недолго, и это очень радует! - признается Андрей Леонидович. Искренне радует его также и появление в 2019 году в Молчанове нового детского сада, возведенного в рамках нацпроекта «Демография», и стартовавшая реконструкция стадиона, на котором в августе пройдут XXXIV областные летние сельские спортивные игры.

Осенью этого года исполнится пять лет с тех пор, как Андрей Гензе стал главой поселенияФото: из открытых источников

- Чтобы достойно встретить гостей и участников соревнований, которые приедут к нам со всего региона, хотим отремонтировать участки дорог и более 2 км тротуаров на центральных улицах Молчанова. Надеюсь, область нам в этом поможет, - делится планами глава поселения. Он, администрация и депутаты местного Совета представляют собой сплоченную команду единомышленников, стремящихся сделать жизнь своей малой родины еще лучше и комфортней. Потому что относятся к ней с большой любовью!