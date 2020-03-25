Перемены северной земли

Село Александровское - самый северный и отдаленный от областной столицы райцентр региона. Суровый климат, отсутствие прямого автомобильного сообщения с Томском, являются серьезным препятствием на пути динамичного развития территории. Тем ценней и значимей для александровцев позитивные перемены, происходящие на родной земле. А их за последние несколько лет было немало…

В ходе благоустройства сквера был приведен в образцовый порядок и памятник Герою Советского Союза Алексею Лебедеву, проведшему в Александровском свои детские годы и отсюда ушедшему на фронт. 6 января 1945 года, во время боев за освобождение Чехословакии, он закрыл своим телом амбразуру с пулеметом и ценой собственной жизни спас товарищей от неприятельского огня.- В 2019 году мы завершили масштабный проект по благоустройству центрального сквера - главного общественного пространства с. Александровское. В общей сложности на его преображение из местного, районного и областного бюджетов было затрачено свыше 13 миллионов рублей, - рассказывает Василий Тимофеевич Дубровин, глава Александровского сельского поселения. - За счет этих средств мы заменили асфальт, убрали под землю трубы теплотрассы, выложили пешеходные дорожки тротуарной плиткой, установили красивое ограждение, скамейки, приобрели уличные тренажеры «Воркаут» и велопарковки (которые будут установлены в 2020 году), высадили больше 50 молодых лип и примерно столько же саженцев кустарникового клена, районированного для северных условий. Нынешняя зима была довольно теплой, так что надеемся, что все деревца приживутся и пойдут в рост. Еще мы подготовили большую клумбу, на которой этой весной будет высажено свыше двух тысяч цветов. Кстати, как только были обустроены пешеходные дорожки, местные предприниматели запустили там прокат мини-каров для ребятишек. В общем, теперь у наших селян есть большая, современная, комфортная зона отдыха, где с удовольствием проводят время и мамочки с малышами, и молодежь, и представители старшего поколения.

- 9 Мая по многолетней традиции мы возлагаем цветы к обелиску нашему земляку-герою. И то, что в год юбилея Победы мы сделаем это в полностью преображенном сквере, умножит торжество этого святого праздника для односельчан, - убежден глава местной администрации.

В центральном сквере райцентра теперь есть все условия для комфортного отдыхаФото: из открытых источников

В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы в Александровском были также обновлены мемориал землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и площадь перед ним, памятник погибшим на фронте местным учителям, находящийся на территории школы.

В наступившем году благоустройство центральной части села продолжится: глобальное преображение ждет парк, прилегающий к районному Дому культуры. Здесь также появятся удобные пешеходные дорожки, новые зеленые насаждения, малые архитектурные формы.

Решать проблемы поэтапно

Как и для многих других сельских территорий, для Александровского довольно остро стоит вопрос ремонта и развития дорожной сети.

Поэтапно и последовательно идет ремонт дорогФото: из открытых источников

- Большая часть улиц райцентра имеет твердое покрытие, но, к сожалению, на многих участках асфальт «износился», нуждается в замене и приведении в соответствие с современными стандартами. Дорожное строительство и ремонт - процесс дорогостоящий, к тому же в наших климатических условиях сезон выполнения работ очень ограничен по времени. Но мы стараемся максимально задействовать все возможности по привлечению средств из бюджетов разных уровней, чтобы поэтапно и последовательно решать проблему. В прошлом году направили на эти цели более 10 млн рублей. Отремонтировали часть улиц Партизанской, Октябрьской, где у нас сформировался второй «деловой центр» с магазинами, кафе, ветклиникой и другими предприятиями сферы услуг, а дороги пребывали в удручающем состоянии. Теперь совсем другое дело! Большой объем работ выполнили по ремонту тротуаров на ул.Советской, обустроили в райцентре 11 пешеходных переходов. В этом году продолжим эту работу, уделив особое внимание пешеходным переходам возле образовательных учреждений. На 2020 год запланирован капитальный ремонт значительного участка ул. А.Лебедева - там будет заменено около 600 метров дорожного полотна, появятся новые дренажи и тротуары, - говорит Василий Дубровин. Есть динамика и в решении других коммунальных проблем поселения.

От проектов - к результатам

Например, за пару-тройку последних лет на улицах райцентра стало значительно светлее благодаря установке в уличных фонарях энергосберегающих светодиодных лам. Увеличилось и общее число светильников. В 2019-м в Александровском началась замена изношенных мусорных контейнеров.

Предстоящей осенью будет наконец подключен к центральному водопроводу микрорайон новой жилой застройки на ул. Багряной и Пролетарской. Газифицирован он довольно давно, а вот за водой жителям пока приходится ездить с канистрами. До 1 апреля подрядчик строительства «ветки», протяженность которой составит больше километра, будет определен, и к началу октября все работы по возведению и запуску должны завершиться.

Около 31 млн рублей направлено в этом году на строительство станции обезжелезивания, запуск которой позволит обеспечить большинство жителей районной столицы качественной питьевой водой. Новые сети, по которым очищенная вода будет поступать в дома александровцев, построены в предыдущие годы. Доступ к чистой воде получили в 2019 году и жители д. Ларино, входящей в состав поселения, - в рамках губернаторской программы здесь появился «электронный колодец». Благодаря договоренности с мобильным оператором в деревне был установлен усилитель сигнала сотовой связи, и теперь у местных жителей нет проблем со звонками. Интернета там пока нет, но со временем решится и этот вопрос. Ведь команда управленцев самого северного района Томской области намерена и дальше держать уверенный курс на создание комфортной среды для своих земляков.

«Будем по максимуму использовать все возможности, чтобы жизнь александровцев становилась лучше» - заверяет Василий Дубровин, глава поселенияФото: из открытых источников

- Будем стараться по максимуму использовать все возможности и ресурсы, чтобы александровцы не чувствовали себя обделенными даже в условиях транспортной изоляции от «большой земли». Томский Север с его удивительными природными богатствами должен развиваться, а для этого надо, чтобы его жители хотели здесь и дальше оставаться, работать, рожать и растить детей. Это главная задача нашей повседневной работы, как представителей местного самоуправления, - резюмирует глава Александровского поселения. И за этими словами стоит множество реальных дел!