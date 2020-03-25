Социологи выяснили, какие изменения в Конституцию граждане считают самыми важными

В России планируется проведение общероссийского голосования о поправках, которые могут быть внесены в Конституцию страны. Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие поправки в Основной закон страны россияне считают наиболее важными.

В топ-5 попали, прежде всего, те, которые касаются социального обеспечения. Среди них - контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат. Также большое значение граждане придают защите уникальной природы страны. Эти поправки получили поддержку 93 % и более со стороны опрошенных.

Обязательство со стороны государства оказывать поддержку научно-технологическому развитию нашей страны считают важным 91% наших соотечественников. Также 9 из 10 россиян выступают за важность признания государства ответственным за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (90%).

По 89% граждан считают важным закрепление в Конституции защиты исторической правды (запрет на фальсификацию истории и умаление народного подвига при защите Отечества) и положение о территориальной целостности и неделимости нашей страны.

Как показал опрос, большое количество россиян понимает важность обеспечения защиты цифровой информации и персональных данных. Эту поправку отметили 86% россиян. Еще для 85 % граждан уверены в необходимости закрепления в Основном законе страны пункта о защите животных и формировании ответственного отношения к ним. Такая же доля россиян считает важным поправку о роли России в международных отношениях, согласно которой наше государство принимает меры по поддержке и укреплению международной безопасности и обеспечивает мирное сосуществование государств и народов.

Восемь из десяти опрошенных отмечают важность введения ограничения для муниципальных и государственных чиновников на хранение материальных ценностей за пределами РФ, а также запрет иметь гражданство или недвижимость за границей (81%).

Каждый восьмой уверен в необходимости конституционно защитить институт брака как союз женщины и мужчины.

Менее 80% поддержки набрали такие поправки, как приоритет Конституции над международным правом (73%); ответственность со стороны государства за защиту прав соотечественников, проживающих за рубежом (71%), снятие ограничения для бывшего или нынешнего президента на участие в будущих президентских выборах (61%), а также создание единой публичной системы власти (57%). Менее половины поддерживающих голосов (по 47% соответственно) набрали такие поправки, как расширение полномочий Совета Федераций и расширение полномочий Государственной Думы.