Иван Деев: «Мы должны понимать, что имеем дело с инфекцией»

Как сообщил накануне заместитель руководителя оперативного штаба, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Томске остается стабильной. Под медицинским наблюдением в стационарах находится 28 человек. Из них 20 в городской больнице №3 города Томска (у одной пациентки позитивный статус, анализы двух человек на исследовании, у остальных - отрицательный статус) и 8 человек в Северске (все имеют отрицательный статус).

- Но несмотря на то, что у нас в регионе только один пациент с позитивным статусом, это никого не должно успокаивать. Мы должны понимать, что имеем дело с инфекцией, и число инфицированных может увеличиться в любой момент, - обратил внимание Иван Деев. - И от того, насколько мы будем собранными, насколько правильно мы будем соблюдать мероприятия самоизоляции и карантина, зависит жизнь целого города.

Старшему поколению – особая осторожность

Недавно прошла информация, что жителям столицы старше 65 лет не рекомендуется выходить на улицу. В Томске рекомендации для старшего поколения такие же. И у этого есть веская причина: старшее поколение имеет максимально высокий риск заражения.

- Поэтому если есть возможность остаться дома, не выходить – лучше это сделать. Вопрос покупки еды, выноса мусора, погулять с собакой – решаем, - отметил Иван Деев.

Для этого на базе СибГМУ развернуты штабы, в которых работают "Волонтеры-медики" и привлечена молодежка ОНФ. Есть единый телефон горячей линии – 8-800-200-34-11, по которому можно оставить заявку на оказание помощи. Волонтеры свяжутся и помогут сделать ту или иную работу.

Заместитель начальника оперативного штаба настоятельно рекомендовал старшему поколению минимизировать количество контактов на ближайший период времени, пока нельзя будет говорить о том, что ситуация с распространением инфекции стала благополучной или пошла на убыль.

Добровольная изоляция

Все, кто вернулся из зарубежных поездок начиная с 18 марта, должны пройти двухнедельный домашний карантин. Об этом сообщают на борту авиалайнеров, в ближайшие дни начнут выдавать специальные памятки. Также всем томичам приходят смс-оповещения с такой информацией.

- Это сделано специально для того, чтобы об этом знал каждый. И если вдруг прибывший из поездки гражданин пропустил эту информацию, ему смогут об этом рассказать знакомые и даже соседи, - рассказывает Иван Деев.

После того, как человек приехал домой, он может позвонить в контакт-центр и ему детально расскажут, что такое самоизоляция и как ее выполнять. Кроме звонка на телефон горячей линии (8-800-350-88-50) можно заполнить анкету на сайте tabletka.online.

Еще один вариант самоизоляции предусмотрен для тех, у кого есть члены семьи, которые не были в зарубежной поездке, и оставлять их на две недели на домашний карантин нет желания. Для них под Томском развернут обсерватор на 54 места.

Важно знать, что самоизолироваться в нем можно только до того момента, как человек переступил порог своего дома. Сообщить о желании провести карантин в обсерваторе можно в аэропорту, обратившись в контакт-центр. Таких граждан доставляют до места бригады скорой медицинской.

- Человек находится в отдельной комнате с санитарным узлом (ванна и туалет), у него, как и при домашней самоизоляции нет возможности выходить в коридор и на улицу. Вопрос питания решается за счет государства, - рассказывает об условиях, которые ждут томичей в обсерваторе заместитель начальника оперштаба. - Но мы должны понимать, что заполнение обсерватора идет по принципу обычного инфекционного стационара. Если это двухместный номер, то в него могут быть помещены одновременно два человека.

На сегодняшний день обращений об изоляции в обсерваторе очень мало, но они есть. Один человек уже находится там на самоизоляции. Еще один томич должен поступить туда сегодня – он предварительно заявил о своем намерении еще до прилета. Как отметил Иван Деев, со временем таких граждан наверняка станет больше.

«Авось» - не пройдет

Избежать карантина сложно. Как отметил заместитель начальника оперативного штаба, сегодня собрана информация обо всех гражданах, которые пересекли границу, начиная с 18 марта и являются жителями Томской области. Все данные переданы полиции, и сегодня ее сотрудники совместно с администрациями муниципальных районов ведут контроль за прибывшими. Пока в бесконтактном формате: просто стучат в дверь и предупреждают о необходимости находиться дома.

Конечно, иногда выясняется, что кто-то уже не живет в Томске, или сменил адрес в пределах региона.

- Мы стараемся их найти, - отметил Иван Деев. – Но, если у нас есть информация, что гражданин проживает по этому адресу, но дома мы его застать не можем, случай отрабатывается с Роспотребнадзором, чтобы к нарушителю можно было применять соответствующее административные санкции.

Это – не прихоть. Некоторые считают, что в силу возраста они в худшем случае перенесут заболевание в легкой форме. Однако они могут заразить человека, для которого это может стать фатальным.

На бога надейся, а себя береги

Немало вопросов сегодня возникает к религиозным служителям. Представители всех конфессий заявляют о том, что они не будут отказываться от церемоний. Однако, ограничения могут коснуться также и их.

Как рассказал Иван Деев, на уровне вицепремьера проведены консультации с представителями основных конфессий, которые представлены в России. Особое внимание уделено христианам, поскольку совсем немного времени остается до одного из главных праздников всех христиан – Пасхи.

- Соответствующие переговоры ведутся и в Томске. Мы будем прорабатывать вопросы разобщения верующих во время служб, удаленности друг от друга граждан, - отметил он. - Попробуем вместе выйти из этой ситуации и сделать ее максимально безопасной.