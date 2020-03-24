2020-03-24T05:14:30+03:00
Общество

Капитальный ремонт в Томской области тянет на миллиард

В 2020 году власти планируют провести работы в 226 многоэтажках
Антонина Ленская
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Жильцы многоэтажек могут не опасаться, что лифты выйдут из строя по причине износа.Жильцы многоэтажек могут не опасаться, что лифты выйдут из строя по причине износа.Фото: из открытых источников
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За год в регионе планируется отремонтировать крыши, инженерные системы и лифты в 226 многоэтажках. Об этом в понедельник в ходе объезда сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области Николай Савотин. На эти цели будет направлено 1,015 млрд рублей. Руководитель фонда уточнил: количество ремонтируемых объектов может возрасти после проведения конкурсных процедур – за счет экономии средств.

Впрочем, увеличение числа домов, в которых проводится капремонт (включая замену кровель, систем тепло- и водоснабжения, электрического и газового хозяйства), в первую очередь зависит от финансового наполнения регионального фонда. По словам Н. Савотина, с 1 января с населения собрано взносов на 215 млн рублей, из них порядка 200 миллионов уже перечислено подрядчикам за работы, выполненные в 2019 году.

В Томске к некоторым работам, запланированным на 2020 год, подрядные организации приступили раньше, в конце 2019-го, и по ряду адресов они уже завершены. Так, в жилом доме по ул. Лазарева, 2, в октябре начался капитальный ремонт крыши. До этого в здании 1973 года постройки он не проводился ни разу, рассказала директор УК «Жилфонд» Зулейха Дедюрина, да и устаревшая конструкция кровли не позволяла. На сегодняшний день все строительно-монтажные работы на объекте завершены, убедилась выездная комиссия.

Та же компания-подрядчик «СтройГрад» продолжает капремонт крыши в пятиэтажке по Иркутскому тракту, 102. По словам председателя местного ТСЖ Галины Наумовой, кровля протекала в течение нескольких лет. Жильцы рассчитывают, что по окончании ремонта, который начался в декабре, они будут избавлены от этой проблемы.

Еще одно направление – смена лифтов, срок эксплуатации которых подходит к концу. Глава фонда капремонта объяснил: программа разработана с опережением, так что в ближайшие пять лет ни один лифт в Томской области не выйдет из строя по причине износа.

Например, в 10-этажном доме по ул. Водопроводной, 11, капитальный ремонт лифтового оборудования также начался в прошлом году. В 2020-м здесь установлено два новых подъемника в первых двух подъездах – смонтированы новые двигатели, лебедки и кабины. Еще пять лифтов будут установлены на последующих этапах капремонта.

Начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Яков Грель отметил, что во всех этих домах, где вместе с чиновниками побывали журналисты, уровень собираемости взносов превышает 92%, а в целом по региону – 98%. «Это один из самых высоких показателей в стране. Цифры говорят сами за себя: жители области видят результат работы фонда капремонта и доверяют ему, – считает глава профильного ведомства. – Наша главная задача – увеличить число ежегодно ремонтируемых многоквартирников до 300, чтобы все собранные жителями деньги использовались максимально оперативно и эффективно».

СПРАВКА «КП»

В 2019 году плата за капитальный ремонт многоквартирных домов в Томской области была проиндексирована на 8%, то есть величина взноса выросла с 6,55 до 7,08 руб. за квадратный метр. С 2020-го эта цифра вновь увеличилась: теперь за каждый «квадрат» жители региона платят 7,46 рубля.

Начальник департамента Яков Грель: «По Томской области уровень собираемости взносов достигает 98%». Фото: из открытых источников

Начальник департамента Яков Грель: «По Томской области уровень собираемости взносов достигает 98%».Фото: из открытых источников

Власти готовы ежегодно ремонтировать до трехсот многоквартирников, были бы средства. Фото: из открытых источников

Власти готовы ежегодно ремонтировать до трехсот многоквартирников, были бы средства.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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