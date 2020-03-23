Томская пищевка: продуктов хватит на всех

В томских торговых сетях, по информации специалистов, спрос на консервы, макароны, крупу, сахар и муку в последние дни увеличился до 30 процентов. Продуктовые полки пополняются ежедневно, дойти до магазина можно в любое время, дефицита нет, ограничений тоже. Но горожане, поддаваясь массовому поветрию, все равно закупаются впрок.

Ритейлеры и пищевики даже выручке не особенно рады, ведь на сотрудников ложится излишняя нагрузка. Чтобы обеспечить постоянный ассортимент товаров повседневного спроса, сети увеличивают отгрузки из распределительных центров, а также привлекают дополнительных продавцов для расстановки товаров в торговых залах.

Напомним: региональный департамент потребительского рынка ведет ежедневный мониторинг запасов продуктов первой необходимости и цен на них в торговых сетях, работающих в Томской области.

Начальник профильного департамента Наталия Забавнова сообщила: «Сейчас мы фиксируем повышенный спрос во всех магазинах на бакалею, продукты длительного хранения и туалетную бумагу. Риска, что сложится дефицит, нет. Торговые сети – это большие корпорации, у каждой есть огромные склады в Новосибирске и Кемерове. И если сегодня какого-то товара не оказалось на полке, завтра-послезавтра он там точно появится».

– Ситуация стабильная, жителям нет необходимости закупать впрок и не нужно поддаваться на маркетинговые уловки. Продукты имеют срок годности, определенный температурный режим хранения. Складские помещения торговых сетей сегодня заполнены разнообразной продукцией, и там она хранится в соответствии со всеми санитарными правилами, – отметила Наталия Забавнова.

Бройлеры были, есть… И будем есть!

Областные власти особо подчеркивают: в Томске есть не только свои торговые сети, но и собственные крупные пищевые производства, которые при необходимости готовы увеличить выпуск продукции.

Между тем сами местные производители демонстрируют готовность обеспечить продовольственную безопасность региона в условиях сложной эпидемиологической ситуации. В пятницу журналисты побывали на ООО «Межениновская птицефабрика», где убедились: несмотря на повышенный спрос на охлажденную продукцию, объемы производства остаются прежними. Никакой объективной необходимости запасаться курятиной на долгое время не существует. (Кстати, как это можно сделать, не обладая собственным морозильным складом?)

Заместитель гендиректора птицефабрики по коммерческим вопросам Виталий Пивоваров подтверждает: «Отказов по заявкам в магазины Томска нет. Продукции достаточно, так будет и сегодня, и завтра. Наш технологический цикл по производству мяса цыплят-бройлеров не предусматривает какую-либо остановку или прерывание».

Объемы производства стабильно составляют 120-140 тонн в сутки, из которых около 70 процентов поставляют в торговые точки Томской области, остальная продукция отправляется в другие регионы. При возникновении дефицита ее также перенаправят на потребности томского населения, заверили на птицефабрике. Но пока такой необходимости не возникает. Ежедневно пополняются запасы и замороженной продукции, и сегодня складских заготовок хватит минимум на месяц.

Притом что объемы выпуска продукции сохраняются, меры безопасности на «Межениновской птицефабрике», конечно, усилены. Заместитель генерального директора по промышленной переработке Константин Геттингер поясняет: «Что касается профилактики коронавирусной инфекции, то у сотрудников предприятия на входе измеряют температуру тела. Если она выше нормы, то работник на территорию не допускается. Кроме того, для тех, кто непосредственно работает с пищевой продукцией, на фабрике дополнительно введен масочный режим».

Разумеется, журналисты поинтересовались прогнозами цен, хотя в этом вопросе коммерсанты осторожны. Если ситуация с курсом валют сохранится на прежнем уровне, участники рынка по производству продукции из мяса птицы будут вынуждены пойти на увеличение стоимости своего товара. Зависимость этого сегмента пищевой промышленности от валюты велика: в целом доля импортных составляющих здесь составляет примерно 50 процентов. Тем не менее, Виталий Пивоваров подчеркнул: «В настоящее время птицефабрика цену на свою продукцию не повышает и пока не собирается».

Не грузите гречку бочками…

Можно ли запастись куриным мясом впрок, большой вопрос. Между тем, как уже сообщалось, в томских магазинах вырос спрос на крупы, сахар, консервы и туалетную бумагу, а особенно – на гречку (которая почему-то считается у россиян «стратегически важным» продуктом). Торговые сети сообщили, что увеличивают поставки продовольственных товаров в магазины, однако просят жителей не скупать массово продукты: их дефицита не ожидается! «Никто столько гречки не съест», – невесело шутят специалисты ритейла.

Накануне одна из крупных торговых сетей показала журналистам свои склады. Директор департамента логистики сети «Хороший выбор» Денис Башлак подтвердил, что распределительный центр в настоящее время работает в штатном режиме.

– Спрос, который возник на рынке, не является для нас чем-то новым. Центр регулярно работает в режиме так называемых праздничных отгрузок – на Новый год, День Победы, в «гендерные» праздники, – говорит собеседник. – На текущий момент отгрузка не выше, чем в предновогодний период. По маслу, сахару, крупам, в том числе гречке, она увеличилась в последние дни в три раза. Отдел управления заказами ежедневно мониторит наличие товара в магазинах и в распределительном центре, а также скорость продаж, и делает заявки поставщикам.

И относительно туалетной бумаги: по словам специалиста, цифры продаж и закупок говорят, что спрос на нее в эти «ажиотажные» дни вырос ненамного.

Дефицита с поставками не наблюдаетсяФото: Евгений Тамбовцев

Томичей просят не созжавать ажиотаж, скупая продуктыФото: Евгений Тамбовцев