2020-03-20T11:30:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Томич выступает против паники из-за коронавируса

И призывает всех выйти на флешмоб
Елена Реутова
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#япротивпаники#япротивпаникиФото: Предоставлено героем публикации
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-Тема коронавируса не сходит с новостных порталов и телевизионных каналов. Куда деваться от этого информационного шума? У меня уже выработался определенный блок на эти события, но я замечаю, что с каждым днем нарастает общественная истерия и паника, - рассказывает о том, как зародилась идея флешмоба Денис. - Я понимаю, что необходимо соблюдать меры предосторожности и рекомендации ВОЗ, но зачем поддаваться панике и начинать сгребать продукты с витрин магазинов? Хорошо, я понимаю, что люди начинают беспокоиться о том, что может быть проблема с продуктами и запасаются ими впрок. Но зачем выставлять это на всеобщее обозрение, зачем выкладывать видео того, как люди нагружают полные машины продуктов? Зачем снимать фото пустых витрин? Молодой человек уверен, что этим люди только ухудшают ситуацию, и это эскалация проблемы чистой воды.

- Сейчас все ринутся покупать продукты, производители на хайпе поднимут цены. В процессе покупок люди будут продолжать фотографировать пустые полки после своего «закупа». Истерия будет нарастать. Призываю вас остановиться и прошу поддержать флешмоб #япротивпаники. Вот у нас в Томске нет проблем с продуктами на полках магазинов, - говорит Денис, подтверждая это снимком на фоне одного из стеллажей с продуктами. - Есть ли еще в России города, где все в порядке? Выкладывайте фотографии с хэштегом #япротивпаники и поделитесь хорошими новостями о своем городе. Давайте внесем хоть небольшую нотку позитива в текущую ситуацию вместо деструктива!

ИСТОЧНИК KP.RU

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