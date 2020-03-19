Коронавирус добрался до Томска

До вчерашнего дня томичи лишь читали о том, как живут в регионах, куда коронавирус уже дошел. Вечером, когда стало известно о первом заразившемся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Томской области, губенатор ввел режим повышенной готовности в нашем регионе. Что изменилось в жизни жителей области с сегодняшнего дня?

Первый пациент

По информации, которая есть на данный момент, первому пациенту инфекционного отделения 3-й горбольницы с коронавирусом менее 40 лет. Диагноз подтвержден при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест). В начале марта он был в Италии на выставке собак, откуда прибыл в один из городов России, а оттуда на автомобиле добрался до Томска. С ним вместе госпитализированы еще два человека, но вирус у них не выявлен.

Сейчас врачи оценивают состояние первого пациента как удовлетворительное. Он получает терапию в соответствии с последними рекомендациями, которые опубликованы на сайте Минздрава и Роспотребнадзора.

Губернатор региона оценил поездку в Италию в условиях пандемии как крайнюю беспечность.

- Томская область оставалась одним из немногих регионов Сибири, где до последнего не было коронавирусной инфекции. Сегодня ситуация изменилась: зарегистрирован первый случай. Благодаря работе надзорных, медицинских и силовых органов носитель вируса идентифицирован: человек «привез» вирус из Италии, посетив выставку собак. Эта крайняя беспечность подвергает риску людей, - отметил он вчера.

Режим повышенной готовности

Сразу же после подтверждения информации о заболевшем коронавирусной инфекцией, Сергей Жвачкин ввел режим повышенной готовности для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также создан штаб, который возглавляет губернатор. В него вошли вице-губернаторы Иван Деев, Анатолий Рожков, Игорь Толстоносов и руководители областных ведомств и территориальных органов федеральной власти.

Этот режим приостанавливает проведение в Томской области досуговых мероприятий в закрытых помещениях с численностью более 50 человек; работу детских оздоровительных центров и направление детей в другие регионы по приобретенным за бюджетный счет путевкам.

Также режим обязывает граждан, приехавших с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сообщить о возвращении в Россию, месте, датах пребывания на горячую линию Томской области по номеру телефона (3822) 515-616. При подозрении на коронавирус нужно незамедлительно вызвать на дом врача и находиться дома в режиме изоляции.

Работодатели должны предоставить сотрудникам возможность измерять температуру на рабочем месте и отстранять от работы тех, у кого температура повышена. Также необходимо передать эту информацию в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области.

Отмечается, что медучреждения должны оказывать приоритетную помощь на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, а также пациентам старше 60 лет.

- Еще раз обращаюсь к томичам и жителям Томской области: в случае проявления симптомов простудных заболеваний не занимайтесь самолечением и не посещайте медучреждений – вызывайте врача на дом, - еще раз обратился к жителям региона губернатор.

Главная защита - профилактика

Большинство случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России выявлено у людей, вернувшихся из стран Европы, в том числе из Италии. В связи с этим томичей призывают при планировании командировок или турпоездок в страны, где высокий уровень заболеваемости COVID-19, следует тщательно взвесить: насколько это необходимо. Если путевка или билеты были куплены заранее, деньги за них можно вернуть или перебронировать на более позднюю дату.

- Каждый из нас несет ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье своих близких и окружающих, с которыми общается. И если мы принимаем на себя такое решение, то потом подвергаем риску своих близких. Поэтому те командировки, которые незначительны, некритичны, различного рода поездки за границу, да и в принципе на территории Российской Федерации стоит ограничить. Не нужно покупать антибактериальные салфетки, это вирусная инфекция, здесь поможет обычное мытье рук водой или обработка рук обычными влажными салфетками, - рассказал заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.

Для профилактики вирусных инфекций есть очень простые и понятные правила, которые важно соблюдать.

Прежде всего - это разобщение. Избегать мест массового скопления людей (минимизировать посещение торговых центров, мест общественного питания и т.д.), ограничить контакты с людьми, у которых есть признаки острых респираторных заболеваний. При первых признаках заболевания необходимо остаться дома.

При выраженных симптомах ОРВИ, кашле и температуре, власти просят не идти в поликлинику, а вызвать врача на дом, позвонив в регистратуру. Медработник даст больничный лист.

Второе важное правило в профилактике вирусной инфекции - мыть руки с мылом, и чем чаще, тем лучше. Гаджеты можно обрабатывать влажными салфетками.

Не трогайте грязными руками глаза, нос и рот. Если на руки попала инфекция, то, прикасаясь к слизистым можно перенести ее в организм.

Без паники

По сообщению томичей, вечером наблюдался ажиотажный спрос в магазинах на продукты длительного хранения. Руководители торговых сетей и власти региона призывают не устраивать ажиотаж.

- Дефицита продуктов в Томской области нет и не будет. Продуктами питания первой необходимости нас обеспечивают заводы Томской области и соседних регионов, поэтому даже закрытие границ РФ ни коем образом не скажется и не приведет к нехватке продуктов. – отметила начальник областного департамента потребительского рынка Наталия Забавнова.

Что нужно знать о коронавирусеФото: из открытых источников

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