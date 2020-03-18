Пандемия с короной

Еще в январе сообщения о коронавирусе казались чем-то далеким. Отменили рейсы в Китай из городов Сибири, в Поднебесной ввели карантин. А потом новости о новом заболевании стали подбираться все ближе: заболевшие в Москве, Тюмени, Кемерово, Хакасии... В самом Томске заразившихся нет, но пандемия влияет уже и на него.

Обучение на дистанции

Среди тех, кто первым ввел ограничения, вызванные коронавирусом, – томские вузы. Еще в понедельник на дистанционное обучение перевели студентов ТГПУ. Предварительно карантин в педагогическом университете будет действовать до конца марта.

Во вторник последовали его примеру ТУСУР, СибГМУ, ТПУ, другие вузы города. Руководство вузов отмечает, что в корпусах будут реализованы санитарно-противоэпидемические мероприятия, а электронная образовательная среда позволит в полной мере организовать образовательный процесс.

- В понедельник было принято консолидированное решение с целью профилактики коронавирусной инфекции, ОРЗ и гриппа перевести обучающихся всех форм обучения на дистанционный формат. Это решение согласовано с администрацией Томской области, Роспотребнадзором. Перевод произошел17 марта и продлится по 28 марта включительно. Это решение носит исключительно профилактический характер. На сегодняшний день в Томской области не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, - рассказала в своем обращении к студентам ректор СибГМУ Ольга Кобякова.

Также в настоящее время власти Томска и области принимают решение о переводе на карантин школьников, а также учащихся ссузов.

Культура и спорт на карантине

Отменять выступления из-за коронавируса начинают и артисты. Так, музыкант из Франции не приедет в Томск на фестиваль Forte из-за пандемии.

Как отметили в пресс-службе областной филармонии, изменения произойдут в концерте, запланированном на 5 апреля в честь открытия музыкального фестиваля Forte с участием музыкантов из Франции и Швейцарии, а также Москвы, Новосибирска и других городов России. Не будет французского клавесиниста. Он сообщил организаторам, что правительство Франции просит воздержаться от поездок в связи с коронавирусом.

По этой же причине переносится на осень выступление ансамбля «Вайнах» и отменяется концерт Венгерского национального балета Szeget, который был запланирован на 6 апреля.

А после принятия

Среди отмененных мероприятий значится всероссийский форум с международным участием «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал», который должен был собрать в конце апреля представительную делегацию ученых. Организаторы — НИИ кардиологии — рассчитывают провести его в конце года.

Во вторник стало известно о решении отменить проведение всех молодежных, физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в официальный календарный план областного департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту, и перенести их на более поздние сроки. В том числе перенесены всероссийские соревнования по фристайлу

Скорее всего, это не последние отмененные мероприятия.

Сидите дома

Рекомендация не выезжать в регионы, в которых есть случаи заболеваний, подкрепляется отменой рейсов. На этой неделе автовокзал заявил, что готов вернуть деньги за все ранее проданные билеты в Казахстан и Киргизию, поскольку транспортное сообщение через российско-казахстанскую границу для любого вида транспорта, кроме дипломатического, прекращено с утра понедельника. Об этом сообщил томичам заместитель генерального директора по эксплуатации АО «Томскавтотранс» Валерий Жуйков. На какой срок, никто не говорит.

Эксперты приводят разные сроки окончания пандемии. Одни говорят о том, что она пойдет на спад уже к лету, другие отмечают более длительные сроки. Но врачи призывают не бить панику и соблюдать меры личной профилактики.

Официально

Иван Деев, заместитель губернатора Томской области по социальной политике:

- В Томской области нет подтвержденных диагнозов заболевания коронавирусом. В регионе проводятся все необходимые упреждающие и профилактические мероприятия по недопущению его распространения.

За теми, кто вернулся из стран, наиболее пострадавших от коронавируса — Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании, ведется ежедневное наблюдение. Данные о прибывших поступают в региональное управление Роспотребнадзора. У каждого берутся тестовые анализы («смывы») на наличие в организме коронавируса. Если у человека нет температуры и других симптомов заболевания, за ним устанавливается ежедневное наблюдение на протяжении 14 дней. При наличии симптомов пациенты будут изолированы в инфекционное отделение.

Пациенты с подозрением на коронавирус будут поступать в инфекционное отделение городской больницы № 3. На сегодняшний день здесь проходит лечение один человек. Он прибыл в регион из Европы с симптомами ОРВИ. Тесты на коронавирусную инфекцию у него были отрицательные. После полного выздоровления его выпишут из больницы.

Тесты на наличие коронавируса берутся у пациентов в двух случаях: если человек приехал из другой страны или контактировал с заболевшим, а также у тех, кому поставлен диагноз пневмония. Результаты всех анализов отрицательные.

Справка «КП»

Меры предосторожности от коронавирусной инфекции аналогичны профилактике гриппа и ОРВИ. Прежде всего, не общаться с заболевшим, избегать мест массового скопления людей, соблюдать гигиену рук, проветривать помещения, по возможности отказаться от поездок в регионы и страны, где установлены случаи заболевания коронавирусом.

В Томской области продолжает работу круглосуточная «горячая линия» облаздрава по коронавирусной инфекции, гриппу и ОРВИ. Звонки принимаются по бесплатному номеру 8-800-350-8850 или по телефону (3822) 516-616 (звонок по межгороду платный).