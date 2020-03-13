Куда сходить на выходных в Томске бесплатно?

Культурный досуг не всегда стоит денег. Мероприятия, которые предлагают томским зрителям посетить в предстоящие выходные – тому подтверждение.

Знакомство с чувашской культурой

В субботу, 14 марта в 13.00 в библиотеке «Сибирская» (ул. Колхозная, 9/1) в рамках марафона «Национальные сезоны» можно будет познакомиться с культурой Чувашии.

Гостями мероприятия станут представители Томского областного общества чувашской культуры «Акатуй». Его руководитель Яков Ярушкович Мульдияров расскажет читателям библиотеки и краеведам о жизни и быте чувашского народа, их обычаях, фольклоре, мифологии и особенностях национальной культуры. Настоящим подарком станет выступление ансамбля чувашской песни «Палан» (в переводе «Калинка»).

из открытых источниковФото: из открытых источников

Фото, сделанные на стеклянный негатив

В Музее деревянного зодчества (пр. Кирова, 7) томичей ждет выставка работ Владимира Вакильевича. На них можно увидеть советскую жизнь без украшений и пафоса: семья и друзья, праздники и будни, командировки и отпуск, любимый Томск и Заисток, где прошло детство. Еще в школе Владимир увлекся фотоделом и его первые фотографии выполнены со стеклянных негативов. Некоторые фотоинструменты, которыми пользовался фотограф, представлены в экспозиции.

из открытых источниковФото: из открытых источников

Любителям живописи

Томский областной художественный музей (пер. Нахановича, 3) сделал прекрасный подарок ценителям живописи. Сразу несколько экспозиций открыты для свободного доступа.

Так, открыта для посещения выставка работ Митрофана Берингова. Событие посвящено 130-летию со дня рождения одного из родоначальников Томского областного художественного музея. Зрители смогут оценить акварельную архитектурную зарисовку художника «Новоказанский переулок», а также портреты самого мастера. В юбилейной экспозиции представлены работы М. Б. Вериго-Чудновской и Ф. С. Богородского.

из открытых источниковФото: из открытых источников

Еще одна экспозиция посвящена 380-летию со времени рождения Жерара Эделинка, любимого гравера «короля-солнца» Людовика XIV. Зрителям представлена одна из лучших работ мастера, хранящаяся в Томске с 1932 года. Гравюра выполнена с автопортрета Филиппа де Шампень и дает представление об оригинале, который к настоящему времени утерян. Всего Эделинк награвировал более 400 листов, в том числе с полотен Рафаэля, Ш. Лебрена, Г. Рени. В коллекции Томского областного художественного музея хранится пять листов мастера, которые будут экспонироваться поочередно.

Также посетителей художественного музея ждет ностальгическая встреча с этюдным изображением крестьянских женщин. В работе используется многоцветная красочная палитра. Рисунок из собрания музея представлен зрителю по случаю 125-летия Георгия Ряжского. Выставка его акварели будет интересна всем, кто интересуется советской графикой довоенного и послевоенного периода.

Юные пианисты

В субботу в 10.00 концерты пройдут в двух музыкальных школах города. В ДМШ №2 (пр. Ленина, 42) состоятся традиционные конкурсные состязания в рамках VII Открытого городского конкурса юных исполнителей. В этом году мероприятие будет посвящено празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В это же время в концертном зале ДМШ № 4 (ул. Интернационалистов, 11) состоится конкурс среди учащихся отделения специального фортепиано. Конкурсанты исполняют одну любую пьесу любого композитора. Конкурс будет проводиться в форме открытого концерта.

Картины в Доме искусств

До конца марта можно познакомиться с творчеством томского художника Леонида Гузарова в Доме искусств (ул. Шишкова, 10). На выставке «Холст. Масло» можно увидеть работы в жанре реалистического лирического пейзажа и подкупают своей задушевностью, искренностью авторского чувства.

Дорога вдохновения

В воскресенье в ДК «Авангард» (ул. Бела Куна, 20) в 9.00 начнется форум «Дорога вдохновения», который продлится в течение всего дня. В нем примут участие конкурсанты, представляющие творческие коллективы Сибирского федерального округа в разных возрастных категориях и номинациях: «Современный танец»; «Классический танец»; «Народный танец»; «Стилизованный народный танец»; «Театр танца»; «Фольклорный танец»; «Эстрадный», «Бальный» и «Детский танец».

Из открытых источниковФото: из открытых источников

Концерт для души

В воскресенье в 12.00 в научной библиотеке им. Пушкина (ул. Карла Маркса, 14) один из самых многочисленных ветеранских коллективов города Томска представит свою концертную программу, проходящую в рамках подтверждения звания «Народный самодеятельный коллектив».

В исполнении хора и его малых составов прозвучат лучшие песни из репертуара, накопленного за более чем 45-летнюю историю творческой деятельности. В репертуаре хора – произведения гражданской и патриотической направленности, песни о родине, о природе, современные лирические песни, песни из кинофильмов, русские народные песни.