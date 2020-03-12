Томское училище связи отметит вековой юбилей

Есть образовательные учреждения, которых по факту уже не существует, но в памяти людей – не только выпускников – они останутся надолго. В Томске таким учреждением стало училище связи. В этом году город отмечает сто лет со дня его образования.

Томское высшее военное командное училище связи было сформировано 14 марта 1920 г. как первое Сибирское артиллерийское училище и объединило многочисленные артиллерийские курсы командного состава Красной Армии, открытые в период гражданской войны. В 30-е годы оно было переименовано в Томское артиллерийское училище.

В годы войны здесь готовили командирские кадры по сокращенной программе. Именно из преподавателей и курсантов ТАУ был набран командный состав сформированного в 1942 году Томского 328-го добровольческого полка (с 1944 это 48-й гвардейский полк 150-й Сибирской дивизии). Всего за годы войны на фронт отсюда было отправлено более 4000 офицеров, 53 из них стали Героями Советского Союза.

Мало кто знает, что на стенах поверженного рейхстага в Берлине в мае 1945 года фронтовыми корреспондентами среди прочих была сфотографирована одна выразительная надпись: «Знайте сибиряков, мы из ТАУ — Томского артиллерийского училища».

За годы существования менялось название училища, но воинская часть и боевое знамя оставались прежними. За время существования из его стен было выпущено более 10 тысяч офицеров-связистов. Многие выпускники принимали участие в боевых действиях.

Несмотря на трагедию, которая унесла 17 июля 1997 года жизни 12 курсантов и стала одной из причин закрытия училища, память о нем сохраняется. Ежегодно десятки, сотни выпускников и ветеранов училища приезжают в Томск со всех уголков России и других стран с целью отметить годовщину своего выпуска или день рождения родного училища, встретиться со своими сокурсниками, вспомнить курсантские годы, помянуть тех, кто уже не может приехать на эти встречи.

Осенью прошлого года на вблизи школы «Перспектива», которая построена на месте части базы ТВВКУС, на средства, собранные выпускниками, был открыт мемориальный комплекс-памятник, призванный сохранить память о славной истории училища.

В этом году накануне празднования юбилея ТВВКУС и непосредственно в день юбилея - 14 марта - будет работать любительская радиостанция выпускника училища 1980 года Кулахметьева Р.М. со спец. позывным — R9HK. Радиолюбителям всего мира будут отправлены QSL карточки подтверждения проведения связи.

Также в этот день в школе «Перспектива» будет открыт музей Томского артиллерийского училища, а выпускники возложат цветы к обелиску «Прерванный полет» на ул. Никитина.

Подробнее с юбилейной программой можно познакомиться на сайте училища, созданном выпускниками.