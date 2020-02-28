Начала, объединяющие страну

26 февраля состоялась вторая встреча президента страны Владимира Путина с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию РФ. Во время обсуждения поправок в Основной Закон было отмечено, что самое большое внимание граждан привлекают социальные темы, политическая реформа и обеспечение территориальной целостности страны.

Беречь главное достояние

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников рассказал, что общее количество поступивших законодательных предложений - более 900. Из них 600 поправок от общественных объединений, граждан и членов рабочей группы, остальные изменения внесены субъектами права законодательной инициативы, через профильный комитет Госдумы.

Депутат Госдумы РФ Ольга Баталина предложила ввести в Конституцию нормы о бережном отношении к детям, как «важнейшему достоянию России».

- Мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к детям, - поддержал инициативу глава государства. - По-моему, в основном законе так напрямую о детях раньше никогда не говорилось.

По мнению Путина, положение о детях должно стать нравственным началом, которое способно объединить страну.

Также президент поддержал идею закрепить в Конституции доступность медицинской помощи для граждан, которую должны обеспечивать в рамках своей компетенции местные органы власти. С этим предложением на заседании выступил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. В ответ Владимир Путин подтвердил, что доступность медпомощи должна быть принципиальной для рядового гражданина. Он отметил наличие определенного разрыва в сфере публичной власти, когда конкретные вопросы образования и здравоохранения не закреплены ни за федеральными, ни за муниципальными органами.

- У одних не хватает денег, а другие на государственном уровне говорят, что это их не очень-то касается, не входит в их прямые обязанности. Поэтому сшивание государственного уровня в данной сфере и муниципального уровня власти будет уместно, - заключил Путин.

Председатель Профессионального союза работников АПК Наталья Агапова высказала мысль дополнить статью 75 Конституции пунктом об уважении к людям труда. Она рассказала, что на сегодняшний день в Конституции указано лишь, что труд свободен.

- Но уважение, как государственная политика, для наших граждан очень важно, и оно обеспечивает защиту их прав. Таким образом, государство обязано гарантировать минимальный размер оплаты труда не менее прожиточного минимума. Добавление такого пункта даст новый импульс к переговорам работников и работодателей, которые зачастую позволяют себе отклонения от МРОТ, - сказала Агапова.

Президент поддержал идею, напомнив, что в советской Конституции уважение к труду упоминалось, но в 1993 году этот постулат был из нее убран. «С одной стороны, это смотрится как декларация, но с другой стороны - это основной закон. И если в Конституции сказано об этом, то тогда уважение к труду и к людям труда будет привлекать внимание и в общественном сознании, и в тех мерах, которые само государство предпринимает для развития социальной сферы», - заметил он.

Акцент на социальное государство

Глава государства прокомментировал предложение секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой закрепить в Конституции норму о проведении в России единой социально ориентированной госполитики. Михеева отметила, что, несмотря на наличие в Конституции формулировки о России как социальном государстве, в 1990-е этому направлению уделялось недостаточно внимания.

- Вы упомянули 1990-е годы. Неточно говорить, что людям, которые тогда занимались развитием страны и переводом экономики на рыночные рельсы, было все равно, что будет с рядовым гражданином. Просто считалось, что правильно выстроенная экономическая политика, обеспечивающая ее эффективное функционирование, автоматически будет приводить к решению социальных вопросов. Но оказалось, что это не совсем так, или совсем не так, - сказал президент.

Есть такое выражение - таргетировать инфляцию, то есть целенаправленно ее понижать. «Если мы хотим избавиться от бедности, то нужно таргетировать бедность, целенаправленно выстраивать политику по повышению доходов людей, по снижению числа тех, кто проживает за чертой бедности», - пояснил Путин, подчеркнув, что в Конституции должен будет сделан акцент именно на такую работу, чтобы «придать государству социальный характер».

С инициативой о недопустимости фальсификации истории выступил глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он предложил прописать, что «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификацию истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества».

Владимир Путин напомнил, что сам неоднократно говорил о проблеме фальсификации истории. Так что вполне уместно обратить внимание на защиту исторической правды и недопустимость умаления значения подвига народа при защите Отечества. «Все это чрезвычайно важно, все ляжет в копилку общественного сознания и, безусловно, пойдет на благо страны», - резюмировал российский лидер.

Явка ради Конституции

Предложение провести всероссийское голосование по поправке в Конституцию 22 апреля, которое станет выходным днем, нашло поддержку у президента. По словам Павла Крашенинникова, внеочередной выходной день должен быть оплачен: «Это будет никакой не отгул и не выходной за свой счет, а полноценный оплачиваемый выходной», - подчеркнул он.

Уже 10 марта пакет внесенных поправок планируют рассмотреть во втором чтении. При этом у граждан будет достаточно времени, чтобы ознакомиться со всеми предлагаемыми изменениями, а у ЦИК и других комиссий - организовать голосование, чтобы все желающие могли принять в нем участие.

При этом, как сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, подавляющее большинство россиян поддерживают поправки к Конституции РФ, которые предполагают закрепление в Основном Законе социальных гарантий. Социологи ВЦИОМ получили данные, которые говорят об основных приоритетах в жизни граждан.

На первое место люди поставили обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97% опрошенных считают эту поправку важной). Затем следует пункт о том, что дети являются важнейшим достоянием России, и государство обязано обеспечить им соцподдержку (96%). На третьем месте - ответственность государства за защиту прав трудящихся россиян, МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%). Следом идут ежегодная индексация пенсий (94%) и защита целостности территории РФ от каких-либо отчуждений (93%).

По словам Федорова, почти 80% россиян знают о готовящемся проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции, а 66% опрошенных планируют принять в нем участие. «Мы видим, что среди населения достаточно высокая доля тех, кто знает и что-то слышал о голосовании. На сегодня уже 79% граждан, то есть практически 4/5 взрослых граждан России, знают, что готовится такое голосование», - отметил глава ВЦИОМ.