Центр раннего развития «СОЗВЕЗДИЕ»: Здесь начинается детство!

АНДОО ЦРР «Созвездие» - один из самых первых частных детских садов Томска. 20 сентября 2019 года он отметил свой 15-й день рождения! В день юбилея здесь состоялось торжественное открытие нового, 3-го корпуса. В нем разместились четыре просторные, светлые и комфортные детские группы, оснащенные самой современной мебелью, прекрасный музыкальный зал, собственная кухня, комнаты для развивающих занятий. Теперь «Созвездие» может обеспечить местами всех желающих! Родители, малыши и многочисленные гости праздника высадили «Аллею «Созвездия» из маленьких елочек, которую планируется пополнять.

Малышей здесь принимают начиная с 1 года. Благодаря методикам мягкой адаптации, которыми владеют воспитатели, вхождение в новый социум проходит для ребенка и его родителей быстро и комфортно. Все педагоги АНДОО ЦРР «Созвездие» являются профессионалами своего дела, но, несмотря на это, продолжают постоянно обучаться, повышать квалификацию. На каждой группе работают три воспитателя, это обеспечивает максимальную концентрацию внимания, хороший эмоциональный фон в общении с ребятишками.

Занятия направлены на развитие ребятФото: Предоставлено "Комсомолке"

Развить творческие, интеллектуальные и физические способности малышей помогают занятия по английскому языку, пальчиковой гимнастике, хореографии, изобразительному искусству, в логопедическом кружке, театрально-вокальной студии «Звонкие голоса». Все занятия, кружки проводятся только специалистами с профильным образованием, в предназначенных для этого классах и залах.

Для ребят проводится множество праздниковФото: Предоставлено "Комсомолке"

Одним из друзей «Созвездия» является Томское отделение Российского детского фонда. Для помощи его подопечным в садике проводятся благотворительные концерты и ярмарки. Участие в них воспитывает у ребят неравнодушие к чужой беде, учит добру.

Визитной карточкой «Созвездия» является обеспечение безопасности маленьких подопечных. Все корпуса и территория находятся под круглосуточным видеонаблюдением, данные которого хранятся на сервере в течение 30 дней. На обширных прогулочных площадках размещен инвентарь, соответствующий всем стандартам безопасности, но акцент во время пребывания детей на свежем воздухе делается на подвижных групповых играх и занятиях. Они помогают малышам сдружиться, освоить навыки общения и взаимовыручки, укрепить здоровье и физическую форму. Важнейшим слагаемым заботы о здоровье воспитанников также является полноценное и сбалансированное питание, приготовленное на собственной кухне.

В штате АНДОО ЦРР «Созвездие» есть медицинский работник, который каждое утро проводит «жесткий фильтр» самочувствия всех детей. Теплые полы в группах и раздевалках, сушилки для обуви и одежды – все это тоже часть заботы о здоровье малышей, вверенных коллективу «Созвездия». Опытный, профессиональный, искренне любящий свое дело, он ждет своих новых маленьких «звездочек»!

Адрес Центра раннего развития «Созвездие»: ул. Усова, 35 а.

График работы: пн-пт 7.30 -19.00.

Возраст детей: 1 год -7 лет.

Ежемесячная плата: 7 000 руб. (4 000 р. компенсируется мэрией).

Малыши чувствуют себя как домаФото: Предоставлено "Комсомолке"