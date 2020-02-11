Ищет актеров через "Вконтакте" и не бросит учебу: как изменилась жизнь томской школьницы после контракта со Стивеном Кингом

К мечте поступить во ВГИК и стать режиссером Диана Костырина из Томска несмотря на юный возраст идет уже несколько лет. Однако после того, как она рискнула подать заявку на конкурс «доллар-бэби», она стала к ней на шаг ближе.

Наутро после подписания контракта со Стивеном Кингом за один доллар на право экранизации его рассказа томская школьница проснулась знаменитой на всю страну. Как рассказывает Диана Костырина, такого ажиотажа ни она, ни Роман Дваладзе не ожидали.

- Я даже не могла представить, насколько широко и глобально разойдется эта новость. Мы думали, будет 2-3 статьи, не больше, - делится Диана. Сейчас мы просто в шоке от внимания. Для меня это очень непривычно, но мы очень рады, что нас поддерживает такое огромное количество людей. Это очень круто.

За первые дни режиссиньорита дала несколько десятков интервью телеканалам, радийщикам, печатным сми.

- Довелось разговаривать с журналистами даже в полтретьего ночи по томскому времени, - рассказывает девушка.

Неудивительно, что в школу в понедельник она опоздала.

В стенах лицея Диана теперь звезда. В первый же день многие поздравляли ее с контрактом.

- Подходили, говорили, что видели новости, везде слышат обо мне. Но по глазам было видно, что все в шоке, - смеется Диана Костырина. – Сегодня в школу я не попала, потому что были съемки. Завтра пойду и буду учиться.

К учебе девушка относится серьезно.

- Несмотря на плотный график, школу буду стараться не пропускать. Мне в любом случае нужно ее закончить, и важно не копить много долгов. Буду стараться, чтобы утром съемок не было, а уже в обед начинать работать над фильмом и принимать участие в других проектах.

Учителя на успех ученицы отреагировали по-разному. Одни всесторонне поддержали, другие пообещали быть еще более требовательными. Прежде всего – преподаватели гуманитарных предметов.

- Они говорят, что мне важно заниматься еще больше, чем раньше, учитывая последние события, поскольку говорить красиво и правильно одно из основных качеств публичного человека. Это конечно здорово, но с учетом большой загрузки сейчас мне не на пользу. Но ничего страшного, буду стараться, и успевать учиться, - улыбается школьница.

Перекройка ежедневного расписания – задача не из простых.

- То, как я жила до этого – школа, музыкалка, какие-то курсы – уже не работает. Приходится многие занятия отменять: экранизации фильма - в приоритете, - рассказывает она.

Кстати, ажиотаж вокруг новости о подписании контракта с Кингом уже дает свои плоды. В первые дни на Диану обрушился просто шквал вопросов от желающих сняться в ее фильме. Еще до того, как было объявлено о начале кастинга.

- Мне писали, спрашивали, куда отправлять заявки. Пока пишешь одному и случайно выходишь, он уже улетает вниз, потому что написали другие люди, - вспоминает Диана. – Но сейчас я объявила, что запустила кастинг на своей странице в сети «Вконтакте».

Диана Костырина уверена, что подобное внимание поможет реализовать проект.

- Я верю, что мы с помощью поддержки зрителей соберем бюджет для реализации фильма, - делится ожиданиями юная режиссер. - Сейчас мы запускаем на сайте Planeta.ru краудфандинг, и надеюсь, что люди будут нас поддерживать, потому что без их помощи мы не справимся.

Диана КостыринаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Диана со своим наставником Романом Дваладзе уже проводит кастингФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

От желающих нет отбояФото: Личная страничка героя публикации в соцсети