2020-02-03T12:37:50+03:00
Дом. Семья

Трактир «Заречный»: Встречайте праздник с любимыми!

Юлия Иванова
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Трактир "Заречный": праздничное блюдоТрактир "Заречный": праздничное блюдо
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С женой и детьми, с любимой, женихом или с друзьями, возвращаясь с загородной прогулки или специально заехав, чтобы уютно устроиться у окна с видом на заснеженную реку, отпраздновать знаменательное событие или провести романтический вечер…

У тех, кто знает кухню и атмосферу трактира «Заречный», не возникает сомнений, куда отправиться, чтобы получить отличный завтрак (фирменные блинчики или домашнюю кашку с маслом), обед (с обязательным наваристым «супом дня»), а также – великолепный ужин (который гурманы могут заказать заранее). А те, кто попал сюда впервые, остаются верными друзьями заведения. И, если нет времени приехать, заказывают фирменные блюда на дом.

Чтобы отведать настоящих сибирских пельмешек, в «Заречный» приезжают специально.

Чтобы отведать настоящих сибирских пельмешек, в «Заречный» приезжают специально.

В сочетании со средиземноморской и кавказской, здесь царит традиционная русская кухня. Щи томятся в печи, блины пекут на домашней закваске, а пельмени лепят вручную, с классической мясной начинкой. Чтобы поесть их, томичи приезжают специально (ведь настоящих пельменных в городе не осталось!).

К мясу здесь, вообще, особое отношение. Разнообразие блюд из телятины, говядины, свинины, баранины позволяет назвать трактир «мясным кафе». И, когда гости делают в «Заречном» заказ, они знают, что им принесут не просто, к примеру, шашлык, а изысканное ресторанное кушанье. Шеф-повар Николай Мацук, член Сибирской Гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров, победитель международного конкурса Les Chefs en Or, свое дело знает!

-Мы ежедневно закупаем парное фермерское мясо, пропитываем его уникальным авторским маринадом и готовим на настоящих березовых углях, - рассказывает хозяйка «Заречного» Ирина Зимина. – А дополняет горячее всегда свежая зелень, яркие овощи. И, конечно, свежеиспеченная лепешка с хрустящей корочкой, которую можно обмакнуть в пикантный соус и… наслаждаться.

Ресторанное обслуживание и кухня высочайшего класса совмещаются в «Заречном» с умеренными ценами и демократичным дресс-кодом (Ирина Зимина подчеркивает, что «Заречный» - не ресторан, а место, где вас очень вкусно накормят, независимо от наличия костюма!). Малышам и подросткам, пока родители отдыхают, тоже есть чем заняться. Недавно здесь появился электронный интерактивный стол-планшет (таких в Томске всего два). Развивающие мышление и моторику, захватывающие игры, заключенные в нем, ни одного ребенка не оставят равнодушным. В-общем, трактир «Заречный» сохранил и преумножил традиции сибирского гостеприимства. Добро пожаловать и приятного аппетита!

Рецепт мясного ассорти на мангале от трактира «Заречный» читайте здесь!

Юлия Иванова

Встречайте праздник с любимыми!

Встречайте праздник с любимыми!

Справка КП

Происхождение слова «трактир» объясняют по-разному. Некоторые ученые возводят его к итальянскому trattoria («трактир, ресторанчик»), не исключаю происхождение от немецкого traktieren и нидерландского trakteren, означает «угощать». В качестве источников называют также устаревшее немецкое Traktierer («трактирщик») и французское traiteur (ранее также означавшее «трактирщик»). Латинское сочетание liberaliter tracto (буквально: «учтиво, вежливо обращаюсь») означает «оказываю гостеприимство», «угощаю». От этого слова, очевидно, произошло латинское tractoria, имеющее значение «приглашение», а также означавшее императорское повеление об оказании данному лицу всяческого содействия в его служебной поездке.

В России первый трактир появился в Санкт-Петербурге при Петре I. Первоначально трактиры предназначались для привилегированной публики. Путешествующие дворяне, чиновники находили в трактирах стол и ночлег. Вместе с тем, к посещению трактиров не во время поездок к началу XIX века сложилось неодобрительное отношение. Дворяне предпочитали обедать дома или же у многочисленных родственников и знакомых. В первой четверти XIX века из числа трактирных заведений выделяются рестораны, организованные по европейскому образцу и предлагавшие более высокий уровень обслуживания при более высоких ценах.

Снимок из архива Алексея Дедушкина: 1868 г. Заторговал Тестов, щеголяя русским столом. И купечество, и барство валом валило в новый трактир.

Снимок из архива Алексея Дедушкина: 1868 г. Заторговал Тестов, щеголяя русским столом. И купечество, и барство валом валило в новый трактир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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