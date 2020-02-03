В Томске водителя маршрута №29 подозревают в расправе над пассажиром

Маршрутка остановилась, водитель выкинул пассажира.Фото: принтскрин видео.

Сегодня в томских пабликах появилось видео, на котором около автобуса №29 лежит окровавленный мужчина. По словам очевидцев, его избил водитель маршрутки. Полиция и администрация города проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

«Избили пассажира маршрута №29, за то, что он ударил дверь кулаком. Дал тысячу перед выходом на своей остановке, водитель решил его проучить за то, что раньше не рассчитался и повёз до следующей. Парень стал возмущаться. Водитель вытащил его на остановке и просто отделал, вся остановка в крови!», - утверждают очевидцы в сообщении в соцсетях. Уточняется, что событие произошло вчера в районе 17:00 по местному времени. На просьбу рассчитаться за проезд банковской картой водитель отказал, далее пассажир решил оплатить проезд купюрой номиналом 1000 рублей, но нарвался на грубость.

В пресс-службе областного УМВД по Томской области сообщили, что в данный момент идет проверка по факту данного видео.

В свою очередь, мэр города Иван Кляйн назвал этот случай вопиющим. Он поручил своему заместителю по безопасности и общим вопросам Евгению Сурикову оказать максимальное содействие в расследовании инцидента.

«Этот вопиющий случай не может остаться без внимания со стороны власти. Сотрудники Центра организации и контроля пассажироперевозок обязаны оказать максимальное содействие правоохранительным органам. Все выводы будут сделаны после проведения следственных мероприятий», - подчеркнул Иван Кляйн.

Глава города потребовал незамедлительно передать записи с видеокамеры наблюдения, которые сегодня по условиям муниципальных контрактов установлены в каждом салоне.

Данные о перевозчике выясняются. На сайте городского центра организации и контроля пассажироперевозок они отсутствуют, так, как сам портал не работает.